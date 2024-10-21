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副刊

健康

紓緩不適：針灸調理更年期 應付失眠頭痛胸悶

【明報專訊】針灸有助改善絕經前後諸證，有疏通經絡、調整臟腑的作用，具體能調節神經、內分泌及免疫系統機能，建議每周2至3次，常用穴位包括三陰交、太溪、太衝、腎俞等有補腎、滋陰、清熱效能的穴位。心神不寧、失眠者可加配神門、心俞，以養心安神；頭脹、頭痛者可加配風池、百會，以平肝熄風；胸悶氣窒、情志不舒者可加配足三里、中脘，以理氣健脾。

要減輕更年期不適反應，首先要對這個生理轉變過程有正確、正面認識，明白這是人生必經階段，需要積極面對，適應變化，做好心理建設。基於體質差異和後天條件不同，在圍絕經期每個女性的反應和調治細節都不一樣，毋須比較；要客觀看待網上資訊，有需要時向值得信任的專業人士諮詢。總之更年期不適反應都有辦法紓緩。

避吃辛辣燥熱

至於日常的養生調攝，在飲食方面，建議少吃辛辣燥熱的食物，多吃蔬果，補充足夠水分，避免濫用溫補，以防上火。作息方面應注意要有充足睡眠，使身體得以充分休息，避免過度思慮勞神，要學習放鬆減壓，養成運動健體的習慣。在更年期階段情緒容易起伏不定，建議可多與他人分享感受，不要鑽牛角尖。如情緒長期受到困擾，應主動尋求專業協助。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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