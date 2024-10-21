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健康

補腎滋陰 養血安神 輕鬆迎接更年期

【明報專訊】女性在45至55歲之間會踏入俗稱「更年期」的圍絕經期階段，身心狀况都會變化，部分女士會面對令人困擾不適的問題。中醫認為，更年期本身並非病態，當腎精漸衰時，如果受體質、起居、飲食、情志等影響而無法適應變化，可導致失調。這些失調可以透過中醫療法校正。

身體狀况會隨年齡增長而變化，《黃帝內經》中有記載男女在不同年齡階段的身體盛衰演變過程。女性到七七（即49歲）時，「任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也」，臨牀上出現停經、卵巢功能衰退、失去生育能力外，還可出現潮熱、情緒波動等身心變化。這些身心變化通常在停經前已開始，到停經後持續一段時間直至身體適應，整個更年期維時約3至5年。

體虛少休 誘發絕經前後諸證

若女性在更年期出現令人困擾的問題，如潮熱、手足心熱、盜汗、煩躁、口乾、眼睛乾澀、皮膚乾癢、失眠、月經紊亂、劇烈情緒波動等，導致影響日常生活，這個程度便算作失調，中醫稱為「絕經前後諸證」。成因主要為身體無法適應更年期腎衰的生理變化，出現腎陰虛或心腎不交的失調。先天體質屬於陰虛、血虛，或情志不舒、長期勞神、休息不足、過食辛熱者，都容易出現絕經前後諸證。

絕經前後諸證的中醫治療策略，主要為補益肝腎、滋陰清熱、養血安神，常用方劑為六味地黃丸。六味地黃丸由宋代醫家錢乙創製，記載於《小兒藥證直訣》，為東漢醫家張仲景「腎氣丸」之變方。六味地黃丸由熟地黃、山茱萸、山藥（淮山）、澤瀉、茯苓、牡丹皮6種中藥組成，前3種補腎滋陰，後3種清熱降火，按比例合用以補益為主，清熱為次。

六味地黃丸變方 各有主治功效

在六味地黃丸基礎上，又衍生了不少變方，各有不同特性和主治功效：

‧知柏地黃丸：在六味地黃丸基礎上加入知母、黃柏，加強清熱效果，適用於熱象比較明顯的人士，如潮熱、手足心熱、煩躁比較強烈者

‧杞菊地黃丸：六味地黃丸加上枸杞子、菊花，加強清肝養肝作用，適用於容易頭暈頭痛、眼睛乾澀者

‧麥味地黃丸：六味地黃丸加麥冬、五味子，加強斂陰功效，針對盜汗、煩躁不安較明顯者

‧明目地黃丸：顧名思義針對目暗不明、視物昏花者，為六味地黃丸加當歸、蒺藜等，有養血、益精、明目的作用

至於六味地黃丸的原始方「腎氣丸」，又名金匱腎氣丸、桂附地黃丸、八味腎氣丸，方劑成分除了包含六味地黃丸6種藥物外，還有藥性偏溫熱的炮附子和桂枝，有溫補腎陽作用；適用於畏寒肢冷、乏力、夜尿清長、精神委靡不振等陽虛表現較明顯者，在治療絕經前後諸證時亦會根據辨證使用。

心腎不交 多夢易醒

由於腎水不足，不能制約心火，中醫稱作心腎不交，患者常出現入睡困難、多夢、易醒、心悸等與心神不寧相關的症狀。治療方面宜滋陰養血、清熱安神，常用方藥如天王補心丹、酸棗仁、麥冬等，可與六味地黃丸合用。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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