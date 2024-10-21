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健康

俠醫仁心：重複醫療事故 如何打破「梅菲定律」？

【明報專訊】近日公立醫院接連發生醫療事故，引起廣泛討論，而當中最令社會關注，是類似醫療事故在短時間內重複發生！

從市民角度看，醫療機構理應汲取了上一次教訓，避免問題再次發生。醫院不單是守護生命的地方，更是一個高風險的機構。當遇上醫療事故時，醫療團隊和機構管理層往往成為搶救人命的關鍵。

醫院的雛形最早在古希臘羅馬帝國時期出現，現代醫院和管理則在19世紀漸漸形成。現代醫療科技一日千里，很多從前群醫束手無策的疾病，現時已開始有醫治方法。我還記得30年前，一般患者超過75歲都會因身體功能衰退而未能接受外科手術，但現在我們常常為80多歲的病人開刀。科技進步和跨學科團隊的合作，亦是成功治療的重要元素，以外科手術為例，手術後死亡率已經由30、40年前的雙位數百分比，大大減至低於百分之一。但隨之而來是，病人和家屬對疾病醫治的要求愈來愈高。

外科着重病人手術後的情况，外科部門會把所有併發症或術後死亡個案在「併發症和死亡會議」中逐一分析，盡可能找出原因和可避免因素；參與會議的外科醫生亦能從中學習，通過「持續改善」的態度避免人為失誤。但在醫院環境下，要完全避免醫療失誤實在非常困難！1949年由美國工程師愛德華梅菲提出的「梅菲定律」（Murphy's Law），簡單來說就是「一切有可能出錯的事情，都一定會出錯」（Anything that can go wrong will go wrong）。從統計學角度，無論併發症風險有多低，只要我們重複做同一種手術次數夠多，併發症就一定會出現。對於誇下海口沒有遇過併發症的外科醫生，外科界一般認為這只代表他經驗不足。

提問 求助 再三覆核

「瑞士乳酪理論」（Swiss Cheese Model）是英國曼徹斯特大學詹姆斯瑞森（James Reason）在1990年提出有關意外和風險管理的模型。乳酪在發酵過程中必會出現孔洞，一般光線很難穿過數塊放在一起的乳酪，正如現代醫學訓練和管理已大大減低出現事故的單一原因，但醫療事故往往是因為數個漏洞串連在一起，令「光線穿透防火牆」而發生。換言之，增加防護層數（乳酪層數）及減少疏忽（乳酪孔洞），就能減低意外出現的機率。在環環緊扣的醫療程序上，要避免人為出錯，醫院管理層在分析個案後，找出系統上漏洞，改善機制和加入新指引；前線醫護需保持專業態度，時常小心謹慎，亦需持續進修和與時並進；醫學院在教授學生時，對於一些臨牀風險較高的醫學程序，都會教授適切知識、模擬訓練和臨牀實習。

即使如此，眾多模擬訓練從來都不能取代臨牀醫學上的經驗和直覺。和幾個醫生老朋友閒談，分享一些醫療「鬼古」時，不禁發現醫生在診治病人過程中，如經驗或邏輯判斷上有懷疑的話，只要小心正視和覆檢，很多時事故應能避免。

我相信沒有一個醫護人員希望發生傷害到病人的醫療事故，引用梅菲定律，並不是要為事故發生找藉口，而是提醒我們在任何事上要時刻保持高度警覺，遇有懷疑時必須提問、求助和再三覆核，只因「一切有可能出錯的事情，都一定會出錯」！

文：趙偉仁

（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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[健康]

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