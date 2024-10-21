明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

知多啲：酒精危害無分烈酒啤酒 可傷肝致癌

【明報專訊】剛於上星期公布的新一份《施政報告》大減烈酒稅，醫療衛生界人士聯署反對，指出任何程度的酒精都會危害健康，憂慮減稅會鼓勵飲用烈酒，引發更多相關疾病。

肝臟負責處理酒精，長期飲酒對肝臟百害而無一利，嚴重可能導致酒精性脂肪肝，甚至發展成肝纖維化、肝硬化、肝癌。註冊營養師黃蘊芝表示，酒被列為第一類人類致癌物，可導致肝癌、口腔癌、乳癌、大腸癌等癌症。另外，飲酒會增加肥胖風險，當體重超出正常範圍（亞洲成年人體重指標，即BMI 23至24.9屬於過重，≥25屬於肥胖）會引發許多慢性疾病，如糖尿病、高血壓、高膽固醇、心血管疾病，甚至是中風。多項研究報告指出，無論是什麼類型的酒精飲品，都對血壓有不良影響，而高血壓會增加患心血管疾病、中風和腎病等風險。

計「酒精單位」限制飲用量

偶然小酌不會立即引發上述疾病，但長時間累積酒精飲用量仍會影響健康；加上，這些健康風險與個人飲食和生活習慣息息相關，如只顧飲酒而忽視其他有營養價值的食物，營養不足會增加患各種慢性疾病的風險。至於酒精對健康的即時影響，則包括頭痛、嘔吐、反應遲緩、判斷力下降、急性酒精中毒等。

有人認為「一醉解千愁」，其實要放鬆心情有很多其他健康方法，例如聽音樂或做運動。如果想喝些冰涼飲品，但又不想攝取過多熱量，可考慮飲用凍綠茶或淡茶，還可以使用家用氣泡機，加入二氧化碳製作氣泡冷茶。

黃蘊芝強調，酒精沒有安全攝取量。感受啤酒節歡樂氣氛的同時，應限制酒量，男士每天不超過2個「酒精單位」（詳見表），女士每天不超過1個「酒精單位」。惟若無飲酒習慣，便不要開始飲酒，即使是低酒精的啤酒也不例外。

[健康]

上 / 下一篇新聞