知多啲：酒精危害無分烈酒啤酒 可傷肝致癌

肝臟負責處理酒精，長期飲酒對肝臟百害而無一利，嚴重可能導致酒精性脂肪肝，甚至發展成肝纖維化、肝硬化、肝癌。註冊營養師黃蘊芝表示，酒被列為第一類人類致癌物，可導致肝癌、口腔癌、乳癌、大腸癌等癌症。另外，飲酒會增加肥胖風險，當體重超出正常範圍（亞洲成年人體重指標，即BMI 23至24.9屬於過重，≥25屬於肥胖）會引發許多慢性疾病，如糖尿病、高血壓、高膽固醇、心血管疾病，甚至是中風。多項研究報告指出，無論是什麼類型的酒精飲品，都對血壓有不良影響，而高血壓會增加患心血管疾病、中風和腎病等風險。

計「酒精單位」限制飲用量

偶然小酌不會立即引發上述疾病，但長時間累積酒精飲用量仍會影響健康；加上，這些健康風險與個人飲食和生活習慣息息相關，如只顧飲酒而忽視其他有營養價值的食物，營養不足會增加患各種慢性疾病的風險。至於酒精對健康的即時影響，則包括頭痛、嘔吐、反應遲緩、判斷力下降、急性酒精中毒等。

有人認為「一醉解千愁」，其實要放鬆心情有很多其他健康方法，例如聽音樂或做運動。如果想喝些冰涼飲品，但又不想攝取過多熱量，可考慮飲用凍綠茶或淡茶，還可以使用家用氣泡機，加入二氧化碳製作氣泡冷茶。

黃蘊芝強調，酒精沒有安全攝取量。感受啤酒節歡樂氣氛的同時，應限制酒量，男士每天不超過2個「酒精單位」（詳見表），女士每天不超過1個「酒精單位」。惟若無飲酒習慣，便不要開始飲酒，即使是低酒精的啤酒也不例外。

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