高熱量失營養 啤酒不是液體麵包

另一邊廂，新一份《施政報告》大減烈酒稅，立時引起各界對酒精危害的討論。其實不論酒精濃度高低，節日歡聚小酌，也應適可而止。

對於各種啤酒迷思，找來香港都會大學李嘉誠專業進修學院課程總監、註冊營養師黃蘊芝為大家拆解。

不同顏色啤酒營養相似

迷思1：啤酒是「液體麵包」，可代替澱粉質？

黃：這說法源於啤酒原料和製作過程與麵包相似，均使用穀物和酵母。然而，啤酒營養成分遠不及麵包。麵包富含碳水化合物、蛋白質和纖維，但啤酒在釀造過程中，營養成分大多被分解或過濾，剩下主要是酒精和水分。飲酒帶來的健康風險，遠高於其所能提供的有限營養。

迷思2：啤酒顏色愈深，含維他命B1與B2就愈豐富？

黃：啤酒顏色主要來自大麥或小麥在磨研後經過烘烤，烘烤時間愈長，顏色愈深，味道亦愈濃郁，甚至帶煙熏味道。不同顏色啤酒的營養成分大致相似，大麥、小麥和酵母本身含有豐富維他命B，但在釀酒過程中，基本上都被高溫揮發掉；即使有剩餘的維他命B，也殘留在過濾掉的啤酒渣中。因此，日常所需營養無法從啤酒中獲得。飯、麵包、蔬果等食物都含有豐富維他命B，肉類如豬肉也是維他命B1和B2重要來源，保持均衡飲食已可以攝取各種必要營養。

淺色啤酒≠酒精含量低

迷思3：淺色啤酒酒精含量低， 可以當水飲，不易醉？

黃：啤酒酒精含量主要取決於釀造過程和使用的原料，例如發酵時間、溫度和次數，而不是顏色。例如，雙倍印度淡艾爾（double IPA）酒體顏色呈稻草至琥珀色，酒精濃度可高達10% vol；黑色的愛爾蘭斯陶特黑啤酒（Irish-style dry stout）酒精濃度反而較低，約4.1%至5.3% vol。

坊間有不少混入果汁、糖漿、冰塊等的啤酒雞尾酒，聲稱將酒精稀釋，不易醉。事實上，一罐330毫升啤酒，加入冰塊或果汁後，的確改變了酒精濃度，但若最終還是整罐喝光，攝取酒精量並未有減少，依然是一整罐的酒精分量。反而帶甜的啤酒雞尾酒因更易入口，讓人不經意多飲，忽略其酒精濃度，更容易飲過量而醉酒。

酒精阻礙燃燒脂肪

迷思4：飲餐酒或烈酒，就不會有「啤酒肚」？

黃：啤酒熱量不容忽視，一罐330毫升（酒精濃度約5% vol）含有約130至150千卡，相當於半碗飯。長期大量飲用會令熱量超標，轉化為脂肪，導致增重和肥胖，形成「啤酒肚」。不過，導致啤酒肚的不僅是啤酒，其他酒也可能令體重增加。每克酒精含有約7千卡熱量，一杯175毫升紅酒（酒精濃度約13% vol）含有約160千卡熱量。此外，酒精會阻礙身體燃燒脂肪，肝臟在蛋白質、碳水化合物和脂肪的代謝中發揮重要作用，以便身體利用它們，但當攝入酒精時，肝臟會優先燃燒酒精而不是脂肪。脂肪分佈位置會影響疾病的風險，如積聚於腹部，健康風險更高，因腹腔內有許多重要內臟器官，過多脂肪在器官內或周圍，會損害器官機能，增加患慢性疾病風險。就華裔成年人而言，男性腰圍逾90厘米（約35.5吋），女性腰圍逾80厘米（約31.5吋），便定義為中央肥胖。

零酒精啤酒未必無酒精

迷思5：零酒精、零糖、零熱量啤酒，零負擔？

黃：零酒精、零糖、零熱量的啤酒，似乎是不錯的選擇，特別對需要控制糖分、熱量和酒精攝入量，又想享受啤酒風味的人來說。然而，飲酒時常伴隨高熱量小食，同樣會增加肥胖風險。此外，習慣了這類風味飲品，將來會更傾向於選擇飲普通啤酒或其他酒類。

值得一提，對孕婦和小朋友來說，零酒精啤酒一樣存在風險。根據法例，酒精濃度低於0.5% vol的飲品毋須標示酒精含量，因此仍可能含有小量酒精。酒精可由胎盤傳遞給胎兒，影響其發育；酒精也會影響中樞神經系統，由於小朋友體型較小，對酒精耐受程度低，風險相對增加。孕婦、兒童或有慢性疾病人士，應避免飲用這類所謂零酒精飲品。

此外，時下流行手工啤味道多樣，例如蜂蜜、咖啡、香茅、果香、拖肥等，有些是利用不同種類的麥芽和酵母，產生各種香氣和風味，譬如烘焙過程中產生的梅納反應使麥芽顏色加深並產生香氣，以製作出帶有朱古力、咖啡風味的啤酒；但有些則是加入香料、果汁或其他調味劑，這些額外成分可能會增加啤酒熱量和糖分。消費者選購時應特別留意是否有額外添加成分。

迷思6：啤酒花是大麻的「親戚」，會上癮？

黃：啤酒花是大麻科葎草屬的植物蛇麻（Humulus lupulus），與毒品大麻同科；但啤酒花不含毒品大麻中的精神活性成分（THC），不具備致幻或上癮的特性。啤酒花主要用於啤酒釀造中，提供苦味和平衡甜味，增添香氣及延長啤酒的保存期限。雖然啤酒花本身不會令人上癮，但長期大量飲酒會對酒精依賴。

文：李祖怡

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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