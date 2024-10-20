明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
星期日文學

文化

星期日文學‧落葉完成了最後的顫抖——悼瘂弦

【明報專訊】詩人瘂弦離世翌日，我趕到學校圖書館借他的詩論集《記哈客詩想》，途中一直擔心被誰搶先借走。然而我多慮了，連代表作《瘂弦詩集》也靜立在書架上。我先是安心，卻又有點難過——莫非年輕讀者都對他不好奇了？他那些迷人的句法，只能輾轉從流行曲〈老派約會之必要〉的歌名中再生嗎？我不信。

肯定之必要，重讀之必要，認認真真看一個詩人走過之必要。

火花只要迸發，不必完成

不過，最懷疑瘂弦詩歌價值的，就是作者自己。我讀《瘂弦回憶錄》，發現他好少談及自己的創作，往往輕輕帶過，寧願大談他接觸過的文人。他說：「不是我重要，是我認識的人重要」。如此胸懷，我欣賞，卻不禁為他自己叫屈。瘂弦回顧寫詩，總是充滿遺憾，甚至在《瘂弦回憶錄》自序中沉痛地說，晚年覺得「世界上最大的悲劇，其實是沒有完成自己」。他認為詩友商禽和周夢蝶都完成了，他沒有。紀錄片《如歌的行板》中，瘂弦提起自己對女兒說過，爸爸的人生和文學都失敗了。女兒的回應很動人：「沒有什麼比失敗的人生更像詩了。」

不過，瘂弦的文學真的失敗了嗎？

瘂弦斷定自己「失敗」或「沒有完成」，顯然因為太早停筆了。跟他在文學史上地位相若的台灣詩人，往往寫得更久，累積更厚。瘂弦從1953寫到1965年，最終結集87首詩。從《苦苓林的一夜》、《瘂弦詩抄》、《深淵》、《瘂弦自選集》到《瘂弦詩集》，實際上是同一本詩集的變奏。《瘂弦詩集》序中說：「人生朝露，藝術千秋，世界上唯一能對抗時間的，對我說來，大概只有詩了。可是這麼一本薄薄的小冊了，如何能抗拒洶湧而來的時間潮水？」我倒是喜歡這小冊不太厚——其他人的詩全集，通常太重，不像這書那樣便於外攜，而《瘂弦詩集》正是我唯一在車上讀完的詩全集。我有時候甚至慶幸，瘂弦沒有一直寫下去，所以不會破壞高峰期建立的美好印象——鄭愁予晚年發表了〈歡送龍年〉，我一讀大驚，至今仍後悔手癢按進了那網頁。

當然，我跟其他詩迷都好奇瘂弦當年為何停筆。紀錄片《如歌的行板》中，詩友丁文智追問，你怎麼在高峰期說不寫就不寫？還鄭重地強調：「希望你能回覆這個問題。」鏡頭卻旋即撤換到下一個場景去。瘂弦當時回覆了嗎，抑或一笑帶過？不知道。電影上映翌年，瘂弦為回憶錄寫序，毫不客氣地反問：「停筆就是停筆，不寫就是不寫，哪有什麼理由？」瘂弦當年停筆的原因，永遠成謎；至於他後來為何沒有重拾詩筆，我們倒是不必想得太複雜，《瘂弦詩集》序文早就說得夠坦白了：「思想鈍了、筆銹了、時代更易、風潮止息，再鼓起勇氣寫詩，恐怕也抓不回甚麼了。」睡火山睡得太久，真的不容易醒來——我半年無詩，已經開始擔心永遠寫不出來了。追問枯枝為何不開花，可能是殘忍的。

詩人突然停筆，並不罕見，但像瘂弦那樣在停筆後長期從事文學編務的要職，卻是異數。他跟洛夫、張默一起創立《創世紀詩刊》後，自己先後擔任《幼獅文藝》、《聯合報》副刊主編多年，熱心扶掖了不少後進，從未遠離詩——這會不會反而令他難以擺脫在創作上「沒有完成自己」的失敗感？瘂弦在回憶錄自序中提到，多次有人在街上大聲叫住他：王主編，你的一番話影響了我一生！這麼溫馨的場面，瘂弦的感想卻是：「我鼓勵別人行，鼓勵自己不行，一直上不去。」然後便慨嘆「沒有完成自己」了。

不過，怎樣才算是完成了呢？人生朝露，再長的寫作生命，最終也要被死神打斷，就留給別人寫下去吧。人生豈能無憾，但仍要記住瞬間迸發的火花。

如歌，不是齊刷刷的軍操

那麼就來重讀《瘂弦詩集》吧。這兩天我把它從頭到尾讀了一遍——閱讀可不夠，還要用粵語大聲讀給自己聽。瘂弦這筆名來自作者在軍營拉二胡的經驗，而他的詩也寫得像歌，即使我讀得結結巴巴（誰叫我跟他筆下的異國人名不熟呢），仍能聽到節奏潮起潮落。我以前教寫詩，發現不少學生都以為呆板的重複就是詩的音樂了，幸好還有瘂弦，令人一聽就明白重複不難，好玩的是重複中的變化，名作〈如歌的行板〉正是最佳例子。李維菁的《老派約會之必要》，以及黃偉文為張天賦填詞和應的同名歌曲，題目借用了〈如歌的行板〉中的「……之必要」。瘂弦沒有用這句式來起題，而是把它當成神秘的回音：

溫柔之必要

肯定之必要

一點點酒和木樨花之必要

正正經經看一名女子走過之必要

君非海明威此一起碼認識之必要

歐戰，雨，加農砲，天氣與紅十字會之必要

散步之必要

溜狗之必要

薄荷茶之必要

每晚七點鐘自證券交易所彼端

 

草一般飄起來的謠言之必要。旋轉玻璃門

之必要。盤尼西林之必要。暗殺之必要。晚報之必要

穿法蘭絨長褲之必要。馬票之必要

姑母遺產繼承之必要

陽臺、海、微笑之必要

 

懶洋洋之必要

 而既被目為一條河總得繼續流下去的

世界老這樣總這樣：——

觀音在遠遠的山上

罌粟在罌粟的田裏

先讓腦袋歇歇，當作歌來聽吧。第一段，幾乎每一行都以「之必要」收結，然而重複中總有變化。頭兩行是結構相同的五字短句，斬釘截鐵，迅速建立了聲音的秩序，第三行卻把句子大幅拉長，「之必要」遲遲不來，令讀者的耳朵更加期待。第四五行繼續拉長，而第六行由多個並列的名詞組成，綿長中蘊含細碎的停頓。第七八行回到一開始的五字節奏，接着又打破了。令人錯愕的是，段尾的詩行是未完成的長句，於是「之必要」的回音也延擱到下一段去——然而第二段首行的「之必要」居然不在行末，而在行中。同一行接着還放了另一個未完的句子，於是「之必要」在第二行劈頭就出現了。「之必要」兩次在錯位出現後，詩人為回音加速，在同一行裏緊湊地佈置了四個「之必要」（可惜紀錄片《如歌的行板》用字幕展示這詩時，把這一行斬成幾行，就把節奏拉鬆了）。下一行減為兩個，接着三行又回到「之必要」只會在行末出現的聲音秩序。

當讀者的耳朵認定了「之必要」必將再響，第三段卻完全甩開了這句式，換成別的複疊，例如第二行緊連的「老這樣總這樣」，還有第三四行類近對偶的句式——對了，第一段頭兩行不就是對偶句嗎？瘂弦埋伏的複疊，總是出人意表卻又理所當然，彷彿最厲害的鬼片，你明知道鬼要再出現了，再出現了，但她總是一次次在你想不到的瞬間撲出——嘩！

若嫌我這樣分析節奏太囉唆，請直接把詩讀一遍吧，但要讀出聲音，因為耳朵總比你想像中更聰明。

「……之必要」的句式擺明彆扭，為什麼不索性寫成「一定要……」之類呢？說「一定要正正經經看一名女子走過」不是比「正正經經看一名女子走過之必要」流暢自然嗎？也許押尾的回音更令人期待，而且連串的「……之必要」屬於名詞短語，不是完整的句子，令人一直感到卡卡的，直至第三段突然讀到完整的主謂句「而既被目為一條河總得繼續流下去的／世界老這樣總這樣」，便在驚奇中感到安心了。

再看看這詩的內容吧。一開始的「溫柔之必要／肯定之必要」，看似是所有人的基本需要，「一點點酒和木樨花之必要」卻不一定了（我剛好是個不太會喝酒的廢物），更像是某些人的生活小情趣。還有「溜狗」、「薄荷茶」、「穿法蘭絨長褲」、「姑母遺產繼承」、「陽臺」等等，肯定不是所有人的「必要」，頂多是某些階級的日常，或另一些階級的欲望而已（快點送我陽臺，快！）。另一方面，「加農砲」、「每晚七點鐘自證券交易所彼端／草一般飄起來的謠言」、「暗殺」不是殺人便是誤人，一般來說都不是好東西，怎麼還說是「必要」呢？瘂弦大概要呈現世界的複雜矛盾，所以說「加農砲」和「暗殺」是必要，「紅十字會」和「盤尼西林」也是必要。

一個句式，萬象世界

詩人刻意混淆基本需要、欲望以至不得不發生的醜惡現實，用同一句式剪接下來，世間萬象之間的糾纏與對照便更強烈了。結合內容來看，那些在重複中變幻的節奏，不是催眠，是諷刺，是嘆息。

第二段以「懶洋洋之必要」作結，「洋洋」的水意正好接上第三段的「而既被目為一條河總得繼續流下去的」。後者實際上由「而既被目為一條河」和「總得繼續流下去的」兩句組成，詩人不以逗號或分行打斷，併成一句，更有長河湧動之勢；而這行詩以「的」字作結，接上下一行的「世界老這樣總這樣」，便有欲斷未斷的節奏緊張感。善與惡、各種需要或欲望的糾纏不會結束，瘂弦說「老這樣」還不夠，而要說「老這樣總這樣」，更添嘆息的語氣。最後兩行大可寫成對偶句，瘂弦卻叫它們稍稍錯開：「觀音在遠遠的山上／罌粟在罌粟的田裏」。聖與俗，一遠一近，彷彿平衡宇宙。「罌粟在罌粟的田裏」近乎廢話，卻又以重複暗示了，這世界，不得不如此。

這兩句詩太迷人，仿作者無數，例如我觀黑白電影《智齒》後所寫的〈至此〉結尾：「千手觀音在高高的垃圾山上／黑白在如來的五指下」。大馬詩人假牙則什麼也不加，索性把瘂弦原句刪併成「觀音在罌粟的田裡」，調皮地命名為〈難為情〉。

致敬之必要，惡搞之必要，正正經經或不正經地回看一個詩人走過之必要。

只留下一本詩集

我本來打算漫談瘂弦詩中的不同元素，沒想到才分析了一首詩，便逼近字數上限了，連他的詩歌音樂性也沒有談完。本文也是「沒有完成自己」吧，但我並不遺憾，因為這不就反映了他那「沒有完成」的創作生命，光是一首名作就夠豐富了？我想起瘂弦的早期詩作〈秋歌——給暖暖〉，頭三段寫秋天的變化和遺痕，然後引入最後兩段：

秋天，秋天甚麼也沒留下

只留下一個暖暖

 

只留下一個暖暖

一切便都留下了

「只留下一個暖暖」本來似是遺憾，但延擱後立即重複，卻變成萬幸。瘂弦只留下87首詩，只留下一本薄薄的詩集——儘管他自己居然不知道，是的，一切便都留下了。〈如歌的行板〉中，「君非海明威此一起碼認識之必要」顯然是詩人的自嘲，可惜我來不及狠狠反駁他：「君乃瘂弦此一起碼認識之必要」。

文˙陳子謙

編輯˙鄒靈璞

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

相關字詞﹕文學 如歌的行板 陳子謙 瘂弦 星期日文學

上 / 下一篇新聞