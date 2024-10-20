綠色生活：九龍唯一固定農墟 收地結業 美孚有機農墟 趁墟不再

售有機菜、乾貨、環保產品

已移居英國的農夫黃如榮當年協助籌辦農墟，為第一批檔主。他透露當時剛創立歐羅有機農場不久，盼為農產品尋找直銷渠道，然而中環及大埔的農墟已營運一段時間，新農場沒太大空間加入。適逢香港基督教青年會（港青）有意在美孚開辦農墟，黃如榮於是邀請更多農友一同參與，不少是剛起步的農場。除了有機蔬菜，農墟亦設乾貨攤位，售賣其他有機或環保產品。

新農墟憑空出現，他和主辦方花費不少心機吸引人流。美孚農墟曾舉辦綠色音樂會、「農場到餐桌」（farm-to-table）等活動；舉辦有機西瓜節時賣瓜兼玩遊戲，又聯同其他農墟構思粟米節。「建立這個墟市傾咗多少年年月月，大家用咗幾多心機去建立。不是到別處重設一個農墟，馬上就出到來。」

歐羅有機農場現任負責人卿姐透露，農墟生意（包括美孚、中環）佔農場總收入約三分之一，可即場售賣最新鮮的農產品，其他銷售渠道只能提供固定種類選擇。她憶述10多年前美孚農墟剛開辦，最初人流不多，慢慢建立聲譽後有固定客源。來訪者大多是美孚街坊，亦有人專程從馬鞍山、青衣等前來，逢周日「趁墟」，「有時候天氣不好，街坊都會過來，說，最近下完雨農作物點呀」。卿姐留意到有些人就算不買菜，也會前來聊聊天，「其實都是過來關心吓你，人與人就係要呢啲咋嘛」。互動是雙向的，曾有街坊分享受濕疹所困，卿姐會特別為他們播種，種植對皮膚有益的蔬菜。農墟同時亦是一種農業教育，她可以向顧客解說蔬菜的不同食法，以西蘭花為例，其葉子可煲湯或製成菜乾。

移民潮下失主要客源

豬君農園今年農曆新年後才加入美孚農墟，負責人之一杜先生對農墟停運感可惜，「少了一個機會跟客人交流，把自己覺得最好的菜拿出來賣」。他提到，以往曾在油塘大本型租舖銷售，但租金高昂且距離農場太遠，「搞唔掂，加上生意愈來愈差，疫後復常反而是最慘淡」。對他們來說，農墟是重要的銷售平台，消費者網上訂貨看不到蔬菜品質，無法取代到農墟現場挑選的模式。

近年本地農業面對大環境轉變的挑戰，卿姐指美孚農墟的銷售額比高峰時減少一半，其他銷售渠道銷情亦見下跌。原因之一是不少顧客移民，令農場失去客源。留在香港的人，則受制於經濟情况，有客人說因工作出現問題，近期訂不了菜。卿姐發現即使是時令產品如西瓜、蜜瓜，現在顧客寧可買小量淺嘗，不像以前出手闊綽。有機蔬菜始終較一般菜昂貴，顧客以中產人士為主，他們同時是有能力移民的一群。豬君農園情况相似，杜先生亦提到顧客因移民流失，銷情較以往冷清。

大環境下，還有沒有需要堅持？「（美孚農墟）人流是少了，這是我們承認的，但我們都是用心在這裏做。」卿姐認為美孚農墟有其價值，環觀全港，供農夫直銷的地方很少，美孚以外只有大埔和中環設固定農墟。「不論搬去哪裏都需要有成本。現在（在美孚農墟）不需要再宣傳，美孚區的居民已經知道，有很多固定的客人。」這些九龍區的顧客會否轉往大埔和中環，仍是未知之數。

被指衛生欠佳 未善用土地

人流少確實是美孚農墟用地被收回的其中一項因素。地政總署回覆查詢指，該地以短期租約方式租出，今年8月定期覆檢時接獲相關部門通知地區人士意見，包括附近屋苑和居民的反對，認為農墟人流稀疏，運作時間短，大部分時間空置，未能善用土地資源；農墟的營運者亦未有妥善處理環境問題，特別是鼠患和垃圾堆積。因此該短期租約將於今年12月31日終止。

香港基督教青年會會員及社區服務辦公室總監蔡先生受訪表示，尊重政府就美孚農墟收集的居民意見，明白農墟用地為短期租約，政府隨時有機會決定收地。他透露，地政總署在今年8月發出的遷出通知書並沒有陳述收地原因，而食環署4月巡查並未發現鼠患，主辦單位一直盡量配合政府與居民意見。至於人流稀疏情况，蔡先生稱過去一年農墟舉辦活動均有一定人數參與。

深水埗區議員陳偉明今年4月曾到場視察，從下午4時拍攝的照片可見，農墟人流較少，不少攤檔蓋上布。另有居民向他反映農墟環境衛生問題，主辦方未有妥善清場，遺留農產品。該用地鄰近商舖及巴士總站，陳偉明建議更適合放置街坊共用設施，或設立固定回收點。被問到有否需要在區內重設農墟，他表示附近商舖亦有售賣有機菜，而且農場可考慮網購等新模式。

美孚農墟逢周日上午11時至下午5時營業，農戶杜先生指11時至12時最多人，正如普通街市下午4、5時自然人流稀疏，此時農墟不少貨品已賣光，農夫收檔。他表示，一些熟客以往都不認識美孚農墟，坦言人流亦與宣傳不足有關。如果政府有心推動本地農業，加強宣傳，他認為農墟可以起死回生，環境或鼠患問題亦可改善。

曾建議加強清潔、增設墟期

美孚農墟過往多年獲區議會撥款資助活動，最後一次為2021年6月至2022年1月，藉此舉辦不同綠色活動、工作坊等，有14,000人次參加。主辦的香港基督教青年會指，2023至2024年度美孚農墟未再申請資助，希望透過其他方式籌集資金。此後美孚農墟由港青自資營運。

新一屆深水埗區議會自今年上任以來，不曾討論美孚農墟事宜。翻查資料，區議會在2019年曾討論，提及有地區人士反對農墟繼續營運，認為其環境衛生惡劣，以及農墟每周只經營一日，未能充分使用該用地。同時，亦有地區人士支持農墟繼續營運。當時青年會提出改善措施，包括加強衛生工作如每兩周清洗地、每月補充放置老鼠餌；亦建議活化農墟，如增加墟期及公眾教育。

公共地方要如何用，地區各持份者總有不同意見。由於美孚農墟的短期租約由九龍西區地政處逐季審批，農夫黃如榮指，營運初年參與農戶經常擔心隨時停運，「這種無形壓力其實挺辛苦」。他們連同主辦方不時向政府部門及區議會解說，以農友身分，解釋農墟對社區的重要。黃如榮提到當時理據，例如農墟可建立有機菜的客群，使鄰近賣有機菜的商舖同樣受惠。至於衛生問題，黃如榮說農戶會帶走所有貨品，農墟毗鄰街市和食肆，他們以前會主動與區議員聯絡，希望加強農墟範圍外的清潔工作。他無奈道：「老鼠會食我棵菜，還是食它（食肆）的雞腿？」

農墟只在周日開放，黃如榮憶述主辦方曾探討在平日舉辦活動，以更善用土地。卿姐則表示，農夫無意長期霸佔地方，其他時段可探討共用方式，她個人認為若想農業做得更好，不介意增設多一天墟市。

部分農戶遷尖沙嘴新農墟

農墟停運後，部分農戶將移師至尖沙嘴港青總部大堂的會員服務部外，在室內環境繼續營業。對於農墟轉變，蔡先生表示：「正面嘅，我地樂觀㗎嘛。新環境新時間新地區，可能有不同的化學作用都唔定。」港青希望繼續擔當橋樑，為本地農戶提供穩定平台銷售及與街坊交流，同時歡迎不同單位的合作機會。

豬君農園計劃搬往尖沙嘴的新農墟，杜先生解釋一來希望先嘗試，二來可當是顧客取貨點，期望他們現場加購新鮮蔬菜，「好過無，如果我連這個都不做，他們要好像以前那樣訂貨送貨，買的意欲就低很多」。除了農墟，杜先生和卿姐不約而同提到政府一年一度的本地漁農美食嘉年華，現場銷情往往理想，可吸引從未試過有機菜的市民，對農戶幫助不少。

一年一度的嘉年華固然重要，但農墟提供穩定銷售平台，與街坊建立長遠的關係，意義始終無法取代。黃如榮見證美孚農墟誕生，對其停運感可惜。「整個社會裏面放多少資源在農業？而放在農業中，幫到農友手的只有這少少地方。」土地運用反映人們對不同社會需要的重視，美孚農墟就此走進歷史。

文˙ 朱令筠

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 王翠麗

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