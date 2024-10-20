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{打機達人}秦逸朗、區玳榕、張嘉誠、李芯儀 從聯校到社群比賽 默默堅持 覓電競出路

【明報專訊】7年前到社福機構分享創辦「香港學生電競總會」（下稱總會）經驗時，秦逸朗（Long）說他的生涯規劃是「打機」。約在下班後時間，與成員一起接受記者採訪的他，向幾年前的自己帶來一些喜訊，也有唏噓——「打機」未成為他的正職，但收穫了一批願意為香港電競付出的同路人。別人視電競為搖錢樹，他們則單純希望，刻苦鍛煉遊戲技術的青年人有地方發揮和得到認可。「總會」二字聽來響亮，原來他們連辦公室都沒有，習慣籌辦線上比賽的幾名成員，因這次受訪才面對面一同回顧和展望：不賺錢的電競活動，搞來做什麼？

緣起：一個學生會政綱

「我哋主要做電競幕後工作，係行業嘅一條軸，連接唔同人，例如想認識電競嘅NGO、學校、玩家、職業選手同電競公司。」Long解釋。總會在2013年成立，最初如其他學界運動比賽般，辦過3屆「聯校電競大賽」，說服近60間學校的校長和教師批准學生參賽，也辦過3屆讓學生以個人名義報名的「學生電競盃」；目前總會轉而組織較小型、不同遊戲的「社群比賽」，主流如《英雄聯盟》（LOL），冷門如《雀皇麻雀》、UNO、《猜猜畫畫》、《虹彩六號：圍攻行動》和MINECRAFT的比賽，他們都辦過。

總會成立的契機，緣於Long 11年前在競選中學學生會時，與另外3間學校的學生會內閣成員搞「聯校電競活動」的政綱。「我哋各自選學生會，諗計搞個聯校電競比賽，希望更多人投票畀自己。」Long憶述。他已經忘記幾人是怎麼認識，只記得經朋友介紹，約在維園「開會」——見面、握手、互相認識。「這件事好『成功地失敗』了，搞呢件事嘅4個內閣，全部都選唔到學生會，但我哋覺得既然講過要搞，就照樣成立組織去做。」

他們開facebook、Instagram專頁，隨後註冊社團，並在2014年有第一次嘗試，與電競活動籌辦商CGA協辦「香港英雄聯盟中學校際盃」，地點選在現已結業的「陽光網絡香港電競館」。翌年「HKE英雄聯盟校際盃」再與LOL遊戲代理商Garena合作，並着手邀請更多學校參與。累積幾年的經驗和聲譽後，曾參與「聯校電競大賽」的學校，已有畢業生回母校做領隊、教練和分析師，為師弟妹提供戰術建議。

經濟下滑 本地電競發展停滯

聽起來聯校比賽參與踴躍，為什麼沒再舉辦？Long解釋，2017至2018年是香港電競活動全盛時期。「當時電競盛行，有科學園搵我哋合作，又有商場提供場地，贊助商又願意使錢贊助現金，我哋預算比較寬裕。」相比之下，近年本地電競發展隨經濟下滑而停滯，總會能找到的贊助大減。

另邊廂，熱門遊戲的數量增加，讓每個遊戲的比賽觀眾減少。例如Long熱愛玩團隊策略遊戲LOL，總會成員張嘉誠（Karson）喜歡賽車遊戲《跑跑卡丁車》，區玳榕（Karen）喜歡射擊遊戲PUBG，李芯儀（Apo）就喜歡「任天堂」製作的遊戲，4個人已有4種不同類型的遊戲喜好，分眾情况不利贊助。Long表示，「好難同贊助商講，搞一個比賽會有好多人嚟睇」。團隊早前參與《香港電台》的「社區參與廣播服務」，自行製作節目《電競十年 香港一夢》，訪問本港電競大亨鍾培生，發現鍾培生也有同樣觀察。

職業選手路之難

總會創始成員陸續因學業或事業發展而離開，現在只剩下Long一個，他說：「初頭4個內閣嘅負責人，第1年已經走咗兩個。」Karson在2015年加入總會，跟Long一樣在公餘參與總會事務，仍是大學生的Karen和Apo則在2022年加入。不過，雖然總會現在無資源再辦大賽，小規模賽事有其需求。幾人從2022年至今密集籌辦賽事，使總會成為香港近年辦過最多電競賽事的機構之一；因為所辦社群比賽為《虹彩六號：圍攻行動》帶來貢獻，最近總會得到該遊戲官方頒發Community Award（社群獎項）。

問4人有沒有考慮落場成為職業電競選手，Apo秒回，「喺香港地做選手，唔係你話做就做到」，「要求都好高㗎，加上我鍾意玩嘅任天堂遊戲，如賽車遊戲Mario Kart同射擊遊戲Splatoon，係呢排先多啲比賽」。她也參加過《傳說對決》選拔賽，無奈與決賽無緣。

Karson就說《跑跑卡丁車》冷門，「香港真係冇比賽，連鄰近嘅台灣比賽都唔多，香港玩家冇乜途徑比賽，繼而成為選手」。觀賞過台灣和韓國的職業選手表演賽後，他受鼓舞並努力練習「飄移」和「氮氣跑」等技術，通過難度最高的技術測試，得到頂級「L1」駕照，但自知實力不夠，「同勁嘅人玩就知道自己未夠班，而且（完成賽道的）秒數跟別人差太遠」。此外，電腦配置不夠別人好，到網吧練習《跑跑卡丁車》亦要每次自行安裝遊戲軟件，使他放棄職業路；遊戲台服已經在去年停止營運。

Long則表示「完全、由頭到尾冇諗過做職業選手」，指母校「太多LOL勁人，有幾個『菁英』（遊戲中最高排名等級，只有約0.0008%人有此資格），好黐線」。他不願透露自己在LOL中的排位，表示喜歡用「悟空」角色，和在「上路」和「野區」與人切磋，但實在不是頂尖高手。此外，選手生涯周期短，反應和體能隨年紀增長變差，20多歲便要退役，即使技術出色，以電競作事業發展仍需極大勇氣。接近30歲仍未退役的一線職業電競選手，有28歲的LOL傳奇選手Faker（李相赫），但變相是個反例——「就係因為佢特殊，所以佢先係Faker嘛！」Long高呼。

正是體會過成為職業選手的難，總會幾人才願意不計金錢收益，提供平台，讓具潛力且曾苦練技術的青年人有平台發揮。Long指「電競」不止是「打機」的美稱，而真的有人為其付出心血。他還記得一屆「聯校電競大賽」中，有學生因為無法參賽，哭了很久，「傳了段千字文給我，早兩年見到佢，仲喺度講呢件事」，「有人係好care（在乎）同手足一齊奮鬥嘅機會，有好人多會因為比賽打得唔好，輸咗會喊。對於熱愛電競嘅人嚟講，可以喺比賽發揮嘅機會可能係一生人只得一次」。

「平時大家都可以對練，但目標同場合唔同，對戰雙方未必全情投入，真正切磋到技術」，Long解釋。總會在今年7月舉辦的「夏螢盃」LOL比賽，開放職業選手參與，讓有志發展電競事業的業餘玩家得到實戰經驗，即使最終無法成為職業，仍知道自己與職業選手的差距，應該如何改善。

盼給機會青年自證：不是「玩玩吓」

團隊曾合力說服多間中學的校長和老師，讓學生以學校名義參加他們的電競賽。事隔數年後回想，Long仍覺得是高難度任務：「中學老師好多憂慮，怕家長覺得如果自己批准畀學生參加電競，換言之就係鼓勵『打機』，覺得凡事涉及打機，就會沉迷，沉迷就唔好，成績會差，會被家長鬧。」

Karson說知道一些家長，如Karen和Apo父母，持開明態度，可是他們近年受邀到校分享經驗時，觀察到偏見仍持續，「覺得總之打機就係唔好」。他覺得要清楚界定「沉迷」和「投入電競」很難，但指同樣是投入一件事，用大量時間打籃球和踢足球，卻少被形容為「沉迷」，甚至因為可以用體育生途徑入大學，會被認為有出路。

面對質疑，他們要用行動顯示，所舉辦的比賽不馬虎。每次比賽，總會籌備需時約3個月。工作包括研究及訂立規則、找贊助商、準備獎金和禮物、預備報名、直播和招募選手及邀請觀眾等。當總會團隊中有人提出舉辦新賽事，而有其他成員和應，團隊便會行動。

其中最難的部分，是確保規則服眾。Karen說團隊視電競為體育比賽，跟其他項目無大差別，要同等認真地準備。每個電競遊戲本身已有單場競技的勝利條件，但辦比賽有決定名次的需要，要考慮賽制公平，和讓不同隊伍都有更多機會參與；而比賽時的意外狀况，如屬不可抗力的伺服器斷線，該怎麼處理，直接影響選手參賽意欲和主辦方聲譽。

目前總會賽事大多全面線上進行，原來是因應香港電競場地匱乏所致。正職從事活動策劃的Long說：「選手對器材有要求，唔係好似搞次pop-up store（臨時攤檔）咁簡單，唔係每個場都可以提供到適當水平嘅器材，咁不如選手用自己部機更好。另外實體（受限於場租、交通時間和選手日程）通常只可以打一場，然後就定勝負，線上打我哋可以做小組賽，每個人可以打更多次。」

過往辦LOL比賽時，總會遇過伺服器斷線，只能先請選手去吃飯，一小時後集合，用各人原本在賽事中的選角重賽。他們無遊戲營運商高階技術支援，無法恢復因故障丟失的數據，幸好眾人諒解。「選手遇到事故，首先一定係質疑主辦方，我哋要耐心溝通，唔可以用主辦權力壓人。」Long補充。

香港職業電競出路未算廣，但今年奧運奪得兩塊金牌的香港劍擊隊，成績也不是短暫促成，大師兄張小倫便說過：「是要很多代人一直承傳，方能造就今日的成就。」Karson也有「鋪路」的覺悟，希望以後的電競玩家不用如自己般，因為DSE放棄電競練習；如果家長來日願意為子女買個好點的鍵盤，或其他電競器材，鼓勵子女在虛擬競技中磨練自身，會是最理想景况。

除了辦賺不到錢的比賽，總會也曾幫助荃灣聖芳濟中學和浸會大學學生成立電競學會。Long形容這些都是「呢個世界唔suppose（應該）存在嘅嘢」，「大部分圈內人想有多位鍾培生嚟贊助，但我覺得係要力從地起」。無論最終會否從事相關工作，他相信電競是當下青年人證明自己不是「玩玩吓」的好機會。經濟不景、社會氣氛悲觀，喜歡電競的青年人，不需期望金主降臨，只要有心，一同投入所愛之事，便可連結同路人。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 馮凱鍵、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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