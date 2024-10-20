明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

星期日現場：電競粉絲追星記

【明報專訊】本地遊戲雜誌Game Weekly宣布停刊實體紙本，這些年來看其遊戲攻略來打機的讀者只能說這是「時代的眼淚」。這邊廂巴黎在暑假剛送走一批奧運健兒，便迎來下年有望出戰奧運的電競運動員——電子遊戲《英雄聯盟》（俗稱LOL）世界大賽八強淘汰賽昨晚8時在巴黎舉行，韓國電競職業隊「T1」對戰中國電競職業隊「TES」，收筆之時比賽還沒開始。一個月前我與約4,999名粉絲為「T1」打氣的畫面仍歷歷在目……

5月在facebook看到宣傳9月22日的「滙豐 One x T1《League of One》Party 」，說用app開銀行戶口登記，便可參加抽獎獲得見「T1」的機會，我抱着反正開戶不花錢，博一博單車都變摩托的心態碰運氣，結果抽中成為那1/5000，不用再從電競比賽直播中影住選手的小視窗窺探他們。

話說電競戰隊要躋身《英雄聯盟》世界大賽，先要在各自賽區的職業聯賽取得勝利。我看着「T1」3個月來在韓國賽區職業聯賽的表現大起大落，殷切期盼「T1」再征戰世界賽，取下戰隊第5座獎盃。坊間則對隊內的明星選手Faker（本名李相赫）有更大期許。Faker是「T1」元老，2013年以職業選手身分出道，即在世界賽奪冠，那年他憑出眾的遊戲操作成名。不過LOL遊戲版本不斷更新，玩法多變，要在戰鬥中取勝，僅靠個人能力不夠，還要與隊友良好配合。Faker顯然意識到這點，逐漸改變操作風格，從一匹單打獨鬥的孤狼變成願為團隊犧牲的靈魂人物。

「T1」紙牌受歡迎 粉絲乘機告白

電競職業戰隊幾乎每年都更換選手陣容，選手則因應薪酬待遇擇木而棲，Faker拿過4次世一，身價頗高，不少戰隊曾向他拋橄欖枝，他卻是一朵奇葩，從沒想要離開「T1」，甚至成為「T1」股東。11年下來，「T1」成員更迭交替，他仍是那可靠的大哥，肩負的責任因此更重，也如今年LOL世界大賽主題曲Heavy Is The Crown所呈現般，冠軍光環太強，「皇冠」太重，他在一次「T1」被逆轉勝的職業聯賽後，自責地用頭撞牆。作為粉絲，只能為他默默打氣，哪會想錯過現場追星機會？

說回當日在亞洲國際博覽館的「T1」見面活動於晚上7時半開始，但過往在亞博看演唱會的經驗告訴大家，要早到現場拿取粉絲派的周邊產品。粉絲早在下午4時起湧入亞博，他們個個全副武裝，穿着各自喜歡的「T1」成員隊服，手持成員Q版公仔和應援手幅，與「T1」人形企牌和扮成LOL遊戲角色的cosplayer影相，見他們光是跟紙牌打卡也興奮不已，何况見真人？我們這5000名觀眾欲近距離與「T1」互動得靠抽籤，獲抽中可與「T1」玩遊戲。在合作遊戲「以訛傳訛」中，參加者要輪流傳遞大會指定信息，有粉絲攙雜私心，乘機加插「T1 사랑해요（T1 我愛你）」告白；當Faker試以廣東話跟下一位粉絲傳話「想聽粉絲尖叫」，全場瞬間沸騰，台下粉絲隨即歡呼和應，果真是一場大型粉絲見面會。

水準如世界賽 5秒delay捉精彩時刻

在歡聲笑語間，舞台燈光暗下來，香港電競好手與「T1 」混合組隊較勁，觀眾頓時屏住呼吸，認真觀賞接下來的兩場對戰。我身旁的台灣粉絲買了黃牛入場，他邊看邊感歎：「我好像在看世界賽，值了。」先不說選手水平如何，從活動請了LOL賽事官方主持人馮爔（希然），還有電競賽事評述員胡杰星（老星）和彭泳熙（HeiHei）來看，的確像正式比賽，這也引發網民對香港舉辦國際電競比賽的討論。我後來訪問幫手協助策劃活動的電競發展平台Cyber Games Arena（CGA）聯合創辦人周啟康時，他告訴我：「我們現場做了5秒delay（延遲），世界賽也是這樣做」，確保導播人員有時間捕捉比賽的精彩時刻，轉播畫面給觀眾。他們還找了兩間網絡供應商在活動場地各拉兩條網線，用獨立互聯網通訊協定（IP）位址保持穩定網絡，防止死機。另外，他與團隊事前準備好電子設備，好讓選手的遊戲畫面播放速度（即每秒幀數，FPS）一致，避免出現延遲（latency），令選手看到的畫面不同步，「電競賽事中，公平是最重要的」。正因重視公平，要杜絕代打，周啟康說電競比賽通常要實體進行，不是單靠電腦線上對戰和觀戰就得。

香港甚少電競活動專屬場地，但這不算大問題，周啟康說他們可臨時搭建，反而是可租用的大型場地不足，像是今回「T1」訪港的活動，他的團隊於活動當日凌晨3點才接管場地，只有16小時籌備。「我們只可租用場地24小時，T1只有兩日嚟到，機場博覽館（亞博在那兩天）前後都有演出。」解決場地問題，舉辦國際電競賽事似乎不是問題。

全球觀眾料增 香港分杯羹？

愛看電競比賽的觀眾不一定玩遊戲，像是「T1」粉絲敏兒（化名）沒玩過LOL，卻被遊戲的動畫和特效吸引。比賽看多了，自然有偏好的戰隊──她迷上了「T1」。據電競直播數據分析網站Esport Charts統計，去年LOL世界大賽的最高同時觀看人數達640萬；電競市場分析機構Newzoo於2022年發布報告 2022 Global Esports and Live Streaming Market Report，估計電競愛好者將於下年突破3.18億，直播觀眾總數將逾6.4億人次。如此看來，電競未來在國際上發展可期，不少「T1」粉絲表示滿意活動，似乎證明香港也有能力分一杯羹？

文˙姚超雯

圖˙受訪者提供

編輯˙周淑樺

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞