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樓梯打卡的藝術 日系侘寂美 vs. 三角幾何美

【明報專訊】樓梯引領你往上走，向下行，看似平平無奇，實際暗藏設計心思，讓你「踏」實地感受建築美態。想在美美的樓梯前打卡，緊記構圖以樓梯為主，人物為副，擺出神態自然的甫士，突顯樓梯設計的特色。縱然是最入門的手機或相機，亦能拍出具藝術美感的「樓梯照」。今期「打卡遊」走到一些被「影到爛」的藝術場地，尋找新角度，拍攝一些鮮為人知的樓梯靚景，順道重新認識及欣賞香港的建築之美。

在這個「打卡年代」，只要你有想像力，就連平凡樓梯都可以「影餐飽」。首站來到西九文化區的戲曲中心。戲曲中心於2019年開幕，由Revery Architecture（前身為譚秉榮建築事務所）及呂元祥建築師事務所設計，是建築大師譚秉榮的遺作。戲曲中心外形源於傳統彩燈，強調設計與自然和城景融合，表現中國傳統文化中「氣」的流動。中庭設有古典風格建築，從古戲台擷取靈感而成。大門設計成舞台帷幕，其弧形表面由超過1萬塊流線形「銀葉片」組成，以呈現出「氣」的概念，這個位置亦是西九文化區官網推介的打卡位。

戲曲中心弧形樓梯聯想枯山水

除了官方推介，你只要在2字樓位置，鏡頭從高往下「高炒」樓梯，被攝者則慵懶地坐在第4級樓梯，緊記不望鏡頭，隨意放空，就能拍出灰色流線形樓梯加人物的合照；弧形線條像是日本「枯山水」的砂紋，恍似緩緩地流動，令人感受到平靜的侘寂美，亦充分展現禪意和寧靜氛圍。提提大家，戲曲中心由早上10時開始人流漸多，遊人亦愛坐在樓梯歇息，人一多，便很難拍出那份侘寂美。提議早點前來，大約9時半到達已有足夠時間拍攝。

戲曲中心附近還有其他日系拍攝景點。相距約10分鐘步程的新港中心新設了大型動漫體驗館ANIMA TOKYO，2樓亦有充滿上世紀昭和風的日本美食橫町。當中一間原鉄道咖啡店Hara café，以日本古董電車「阪神電気鉄道311形」及「箱根登山鉄道チキ1形」為設計靈感，復刻了車廂、車站及駕駛室，吸引不少人前來吃飯打卡！

藝術中心樓梯 攝出三角延伸美

在西九一帶拍攝過後，從港鐵柯士甸站乘車約13分鐘前往會展站，再步行約5分鐘，即達另一個港人熟悉又有歷史感的藝術場地——香港藝術中心。香港藝術中心於1977年開幕，為本地首個獨立自主的非牟利多元藝術機構，舉行展覽、表演、影片放映、公共藝術等，致力推動本地藝術發展。整個建築設計由已故建築師兼藝術家何弢掌舵，在香港建築中心網站內的「十築香港 我最愛的——香港百年建築」專題內，提及何弢以三角形為主題，在佈局、結構及外形上均把主題表現得淋漓盡致。位於地面至4樓的樓梯、4樓的包氏畫廊天花等位置均有三角形結構，就連後樓梯都屬三角形設計，是本港少數的三角旋轉樓梯！

後樓梯的灰藍色扶手，搭配水泥灰粗獷樓梯的場景，以往吸引不少藝術家、導演等在此拍攝訪問照片，這類訪問照一般由上向下「高炒」拍攝，以人物為主體；若改以樓梯做主角的話，在構圖上，可盡量把三角形置中，既帶出幾何美及無限延伸的藝術感；若想帶點「人氣」，建議人物在攝影者位置的隔兩層樓梯下自然地步行，被攝者會顯得細小而低調。

這條樓梯還有另一個鮮為人知的打卡角度，只要將鏡頭逆轉，變成由下向上拍攝樓梯，效果更簡約摩登。若想加人物在構圖中，可安排被攝者上一層樓梯後坐下，扶手遮擋了部分身軀，垂直拍攝，便保留到樓梯的三角幾何美。攝影師試了在不同樓層的拍攝效果，認為在6樓以上的「高炒」效果較佳，至於「低炒」樓梯，建議大家從4樓或以下拍攝。

戲曲中心

地址：尖沙嘴柯士甸道西88號

網址：www.westk.hk/tc/xiqucentre

原鉄道咖啡店Hara Café

地址：尖沙嘴廣東道30號新港中心2樓（日本美食橫町）

查詢：2722 0366

香港藝術中心

地址：灣仔港灣道2號

網址：hkac.org.hk

文：陳麗斯

模特兒：Albee

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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電郵: feature@mingpao.com

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