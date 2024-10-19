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趁「熱」食

德國啤酒節狂歡 $350無限暢飲3小時

【明報專訊】每年10月，本地不少酒店、餐廳均響應德國啤酒節（Oktoberfest），讓大家不用飛到德國，都可以啤酒會友，盡情狂歡。經歷疫情後，不少商戶在今年復辦啤酒節或相關主題活動，帶動大家留港消費。趁着10月好天氣，好好啤一啤吧！

在紅磡海旁的香港嘉里酒店百味村，屬今年最先開跑慶祝德國啤酒節的餐廳，全店已換上充滿德國風情的佈置，方便酒友打卡。啤酒節開幕首日（10月4日）已有不少酒友慕名而來，幾近爆滿。餐廳除了安排樂隊演唱，現場亦放置足球機、桌球枱、夾公仔機等；又加入許多傳統德國啤酒節必玩小遊戲，例如考力度及準繩的推啤酒遊戲，以及挑戰臂力及握力的舉啤酒杯遊戲，只要購買指定套票便可獲得遊戲券或夾公仔機會。由於勝出者可獲得免費啤酒或其他紀念品，大家都玩得非常投入，打氣聲此起彼落，相當有氣氛。

推啤酒遊戲 贏免費啤酒

餐飲方面，餐廳主要提供4款德國、比利時啤酒，包括Löwenbräu、Franziskaner、Stella Artois及Hoegaarden。自問酒量驚人，可以$350購買無限暢飲套票，在3小時內無限暢飲4款指定啤酒；另外，餐廳提供2種套餐，其中「啤酒美食套餐」包含1款德國小食及2杯啤酒，可以在德式酥脆豬排、德國咖喱香腸配薯條或豬手肉絲配香炸脆薯角等5款小食中任擇其一；至於「啤酒美食分享套餐」則適合一班朋友享用，包括6杯自選啤酒及1款德國經典主食，有脆皮德國鹹豬手或德國香腸拼盤選擇。

百味村德國啤酒節2024

日期：

10月25日（周五）晚上6:00至9:00

10月19及26日（周六）下午2:00至晚上9:00

收費：

3小時無限暢飲套票：$350

啤酒美食套餐：

$240（精選啤酒2杯、自選德國小食1款）

啤酒美食分享套餐：

$630（精選啤酒6杯、自選德國主食1款）

地點：紅磡紅鸞道38號1樓

網址：bit.ly/3XNyWXK

註：另加一

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[趁「熱」食]

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