明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 玩樂擴志

渠蓋city hunt 低頭賞風景

【明報專訊】做「低頭族」有時都有好處，例如可第一時間發現地面上的特色渠蓋。近年香港行人路添上多款彩色渠蓋，低頭就可見腳邊有大澳棚屋、天星小輪、小白鷺、赤腹松鼠等，原本平淡乏味的道路頓時生色不少，讓人忍不住駐足細看。這些繽紛渠蓋遍佈港九新界，每款都別具特色，想集齊所有款式就得親自走遍城中各處，來一場city hunt，邊走邊找，發掘腳下風光！

渠蓋的作用是遮蓋下水道出入口，有隱藏目的，一般也是低調地存在，大抵沒多少人會認真留意其設計。但到日本旅行時，會被當地的渠蓋設計迷住，有高達、小丸子動漫主題，也有富士山、奈良鹿、棒球、溫泉等當地特色事物。這些渠蓋不止吸引旅客，也在當地衍生「渠蓋同好會」、以渠蓋為主題的卡片等，掀起「集渠」熱潮。近年走在香港街道上，也陸續可見色彩繽紛的渠蓋。這些艷麗渠蓋同樣鑄刻了當區特色。例如以漁業與海鮮聞名的鯉魚門，區內兩款渠蓋除了展現鯉魚門依山傍水的地理特色，鑄刻山水圖案、結合鯉魚和懷舊小輪，還分別融入區內地標燈塔和牌坊。渠蓋從海鮮街一直鋪到村內，雖然只有兩款設計，但有些展現渠蓋原色，有些髹上顏色，甚至同一款設計也有3款配色，往往讓人為了「儲齊」渠蓋而不自覺愈走愈遠，遊覽鯉魚門其他景點。

逾200特色渠蓋 遍佈旅遊熱點

為呼應政府提升市容行動，渠務署和路政署先後在全港10多個地方安裝200多個特色渠蓋，這些彩色渠蓋大多分佈在旅遊熱點、人流高的地方，如中環港外線碼頭、大澳、林村許願廣場，又或鄰近渠務設施，如啟德河、觀塘翠屏河附近。路政署園境師莫家冀分享，路政署設計的29個特色渠蓋設置在荃灣路德圍、港鐵大圍站外及中環港外線碼頭。「這一系列設計將市民日常生活常見卻容易忽略的景色融入街道。」以大圍站外行人路的渠蓋為例，在蜿蜒的水波紋前，白鷺優雅的身影立於畫面中央，兩側點綴河畔常見的動植物，將城門河生態特色濃縮其中，「我們到大圍考察時，在城門河沿岸見到不少白鷺，故以白鷺為主題」。渠蓋以外，署方還一併美化附近路牌、升降機、橋墩等。在連接美田路與積運街交界行人天橋的升降機，不止地面設置裝飾用的特色渠蓋，升降機門也設計成觀景窗一樣，飾有白鷺身影，讓行人等候時可與白鷺對望，別有趣味。

特製鋁模鑄刻當區特色

一般渠蓋和特色渠蓋同樣以生鐵鑄造，渠務署工程師曾瑋晴表示，前者製作只需約20日，特色渠蓋卻需要60至90日。「每個特色渠蓋設計獨一無二，因此需要特地鑄造新模具，鑄造後還要上色，令製作時間較長。」有本地渠蓋鑄造廠曾分享，單是模具就要花上20日製造。因為一般渠蓋所用木模較難刻出精細花紋，特色渠蓋需改為鋁模，以完整表現本身設計；生產渠蓋需時15日，之後再上色。渠蓋長期放在室外，需抵受日曬雨淋、路邊的油脂污穢物等，故特意選用室外專用油漆，並上幾層顏色，使色澤更為持久。「這些渠蓋需要定期維修，每幾個月清洗一次，油漆掉落就會送回廠內補色。」

加不同凹凸痕增防滑力

渠蓋設計不止講求美觀，還需兼顧實用。無論是怎樣的設計，蓋面上都會保留2至4個鎖匙孔，方便維修人員掀起渠蓋例行檢查、清理淤塞物等。從高樓、許願樹、天星小輪，到高山、簕杜鵑、小白鷺等，細心留意，特色渠蓋的設計大多密密麻麻，由多種線條、紋樣組成。曾瑋晴指，「設計時我們會盡量添加很多不同方向的凹凸痕迹，增加防滑力，在安裝前亦會經過防滑測試，避免使人滑倒」。如果熟悉本港渠蓋設計，分辨雨水渠與污水渠時一定聽過「圓清方濁」的說法，即表面是圓圈放射花紋圖樣的屬雨水渠，滿佈正方形方格的則是污水渠，但特色渠蓋被各種圖案覆蓋表面，怎樣分辨兩者？路政署維修工程師劉詠欣拆解：「我們會預留位置標示，如S（storm water）是雨水渠，F（foul water）代表污水渠，既不會破壞構圖，又可方便維修工人辨識。」

其實特色渠蓋非近年才出現，早在2018、2019年，渠務署迎接30周年之際，便曾舉辦渠蓋設計比賽，將當年得獎作品鑄造成實物。冠軍作品以啟德河活化為主題，將啟德河畔元素融入其中，從盛放的簕杜鵑、河岸常客小白鷺，到河道的天然石飾面，至今仍安裝在啟德河附近。今年渠務署35周年，再次舉辦渠蓋設計比賽，9月底收集到多份作品，現邀請公眾在10月27日前到指定網站（bit.ly/3zT1QO3）投下心水作品。路政署另正舉辦「道旁映趣」攝影比賽（bit.ly/4et1AVg），在18區多個指定街景美化地點拍攝以國慶75周年為主題的作品，比賽在10月31日截止。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]

相關字詞﹕鰂魚涌 怪獸大廈 鯉魚門 啟德河 翠屏河 路政署 渠務署 渠蓋 玩樂擴志 開眼

上 / 下一篇新聞