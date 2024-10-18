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開眼 大都會文藝誌

【東京】藝術人類光譜（二）：疲倦

【明報專訊】「我在偷看妳的日記。」我說。

Ayaka URA，是我的日本朋友，年紀相若。當初是因「聲音掏腰包」的藝術家支援計劃，她來港駐留一個月。後來我移居東京，因住得近，慢慢熟絡。一直覺得她很「另類」是因她的創作主要是參與式表演藝術，在香港不太常見。例如我參與過的：她邀請參與者排成直行，由她帶領着急步走，一邊由前方向後傳遞，並每次朗讀一個發音，停下來後，她朗讀了一節書。然後我便發現自己剛剛朗讀了一段歷史事件。她的作品有時是讓人經歷一段過程。最近跟她交談，節錄一段。A是Ayaka，C是我。

A：我的日記，這三年間幾乎每天都有寫，也許是一種練習。我喜歡寫作，用來記錄未成形的想法。然後我現在在做幾樣工作。除了創作外，還當artist residence職員、藝術學校職員、教小朋友班、展覽協助等。很大自由度但是每天都去不同的地點快要迷路了。

C：那妳對藝術社群有什麼看法？

A：我覺得東京的藝術社群不太能說是社群，大家都是努力在做自己的。那些音樂、時尚或製作zine的人相較有很好的社群。我的藝術家朋友們都在忙湊仔！

C：我覺得香港也是比較自我吧，但圈子很細。但是我見東京的年輕一代藝術家都開設自己的畫廊或空間，例如LAVENDER OPENER CHAIR、im labor、4649，不是大家都想創造社群嗎？

A：也對！也許是一個能辦展覽的地方讓人有歸屬感。東京的舖租比其他國家便宜，所以這是機會吧。

C：我看妳的日記，想妳的興趣是人類學吧。

A：我對人類學不太了解，但我對公共和引導他人作出行為感興趣，我希望除了自己外，其他人也能加入行動。基本上，藝術是一種迷惑行為（「迷惑（めいわく）」意指給人添麻煩或妨礙他人），這也是我覺得藝術有趣的重要一點。

C：「迷惑」這個領域真是日本獨有，妳這樣拿去形容應是因反抗的本質吧。香港比較通常說藝術「多嚿魚」、「識條鐵」之類，「無用」的標籤比較常見。講起「迷惑」，我想起每次在電視看到那些拍攝別人迷惑行為並警戒的節目，都會感到憤怒。另，我覺得能引導他人作出行為，是妳的魅力。

A：是的，在現代日本，自由地做某事被認為是不好的。然後，我覺得我最近有點對「魅力」這種事失去興趣了，好像藝術家要休息……

C：那妳現在對什麼有興趣？

A：Negative、沒有魅力、疲倦。如何不引人注目的方法……就是這樣。例如儲蓄減少、棄掉物品、破壞、巨大的疲勞、事情沒有按計劃進行……我對佔據我生命四分之三的事情感興趣，即使它們並不讓我快樂。

C：那是人類想要逃避、很難被證明的東西。

A：正在閱讀的一本書中，讀到「2011年入讀美國小學的兒童中，有65%在大學畢業後所從事的職業目前並不存在」。 也許作為藝術家就是一種處理本身並不存在的事物的職業，而他們唯一的工作就是展現一種不安定的attitude，像霧一樣不斷消失又重現。

翻譯完一輪，才發覺這段對話是我們認識以來最認真的。

文：陳楚翹

（從事藝術創作，現居東京）

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