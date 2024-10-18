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【香港】編作劇場如何好看？

【明報專訊】由8月到現在，剛好看了3齣編作劇場作品，分別是前進進戲劇工作坊的《給美狄亞的男孩們》、黃朗然主辦的《英雄》，還有「林芷君創作」主辦的Under the See，不妨就此談談編作劇場。

編作劇場的演員往往都是編作者，在當代的表演中，演員可以不止飾演劇本故事的一個角色，而是擔當敘述者，此改變源於布萊希特的史詩劇場，後來又發展成在舞台上表演「自己」，直接分享自己的故事，在後現代劇場，戲劇與表演的界線變得模糊，也期望觀眾不止是被動的接收者，而是參與表演，甚至成為表演者。

在3個表演中，《英雄》和Under the See都是由一個主題出發。《英雄》以歷史故事和虛構影視作品的英雄形象探討什麼是英雄，然後再深入些便是討論英雄可能會面對的道德兩難，還有脆弱。Under the See的主題是身高，特別是嬌小的女孩子如何受到差別待遇，又應該如何擁抱自己和別人的差異。

如何將片段構作成演出？

然後《英雄》的編作演員，會在台上講出自己心中的英雄、自己為何希望和能夠成為英雄，Under the See的演員則是由4個嬌小的女生和一個高大的女生組成，分享自己生活中因為高度而造成的問題。真人真事有趣又能引起觀眾共鳴，但真正問題其實是如何把這些片段構作成一個演出？《英雄》利用不同表演媒介，包括土炮製作的即時影像，旁述介紹名畫中的英雄，以及日本動漫音樂，當時感覺是：廣度有了，但他們當中的關連是什麼？跟觀眾是有共鳴，但又能否更進一步探尋英雄本質，而觸動觀眾內心深處，那種人人都有拯救他人與被拯救的渴望？如何挖得更深？至於用形體劇場形式呈現的Under the See，除了展示身高造成的各種困難場面之外，如何利用演員的身高差距去創作獨一無二的形體表演，也是筆者期待可加以發展的部分。

最後想講《給美狄亞的男孩們》，以古希臘經典悲劇《美狄亞》作為文本開始創作，邀請兒童與成年演員一起編作，而兒童演員就是《美狄亞》中被殺死的孩子，表演主題是「兒童如何理解大人和世界」。表演曾在去年8月進行階段展演，當時舞台布景以大自然為主，穿著淺色山系服裝的兒童演員，與穿黑衣的成年演員玩即興遊戲，觀眾會因為他們的純粹感動而笑。然而一年後的版本風格180度改變，舞台化身一條冥河，台上有紅色的船，孩子服裝也以哥德風為主，似乎想呈現孩子更黑暗陰沉的想法。後來在座談會得知，兒童演員不明白為何階段展演時，不論自己做什麼，就算不是在搞笑，觀眾都會笑，所以第二次表演才會如此改動。此處有趣的是，因為兒童演員的存在就彰顯了表演主題本身，觀眾如何理解兒童，也非常影響他們對表演主題的理解。如果覺得孩子就應該是純真的，大概不能理解表演，或者覺得兒童演員是在說出大人寫給他們的話。孩子總是觀看大人，由大人觀看兒童表演黑暗的內容，這種顛覆創造了大人和兒童之間新的距離與關係，讓他們重新理解彼此，是相當不錯的編作劇場作品。

文：劉螢

（香港編劇學生）

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