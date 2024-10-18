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開眼 一場show一次旅行

牛棚發現（死）麻雀 翻開日記看流動眾生相

【明報專訊】小小的一隻圓頭圓腦，穿戴深褐披肩活蹦亂跳，走在街巷，隨處可見麻雀的身影。這常見而微小的生物，被編劇鄒棓鈞寫進劇本《麻雀（死）在物流貨倉的那個晚上》—— 5個工人在貨倉發現了一具麻雀屍體，由此揭開埋藏於城市一隅的故事。

此作在2021年第5屆全球泛華青年劇本創作競賽獲得首獎，獲評為「貼近當下歷史情境的荒誕都會傳奇」。事隔3年後由劇場方程式製作，下周起在牛棚劇場上演。揭開麻雀之死前，也可先到土瓜灣兜個圈，發掘這個活化中的舊區隱秘的一面。

受《金龍》啟發 2021年得獎劇本

德國劇作家Roland Schimmelpfennig（羅蘭希梅芬尼）的《金龍》，對鄒棓鈞的戲劇生涯具特殊意義，啟發他創作出《麻雀（死）在物流貨倉的那個晚上》（下稱《麻雀》）。《金龍》以超現實手法講歐洲非法移民的人生故事，2009年在維也納首演後震撼戲劇界，後來在全球多地演出；香港觀眾於2013年看到前進進戲劇工作坊製作的版本，鄒棓鈞正是其中一分子，看後讚歎：「嘩！好正啊！原來劇場故事可以這樣說，原來可以這樣玩，wow！」那時才剛接觸戲劇的他，對此劇留下深刻印象，直到幾年前因一次機會研究和分析《金龍》，思索自己能否寫出這樣的劇本？繼而嘗試寫出《麻雀》，他形容：「《麻雀》的『骨架』很多都來自《金龍》，裏面的『肉』我則放了不同的故事和意義。」

《麻雀》的故事線和《金龍》的同樣縱橫交錯，5名演員各分飾多個角色，敘述5個不同調性的故事，有喜鬧、驚恐、沉重、淡淡然……鄒棓鈞憶述幾年前編作《麻雀》劇本時，全球有很多糟糕事情同時發生，如疫情、山林大火和戰爭，「有一個世界末日的感覺，就算未到絕望，都一定是悲傷，又或者有很多的恐懼、不安充斥着」，他嘗試抓住混雜情緒，發展出5個故事，包括物流貨倉工人發現雀屍、一個男人執意尋找一張船飛、努力生活的家暴倖存者、依照緣分來做生意的二手書店主、與師父決鬥的劍道女生，描寫出一幅流動眾生相。

5人5個故事縱橫交錯

5個故事看似獨立，卻又互相交織，透過情緒狀態和麻雀串連一起。鄒棓鈞說世界的這邊廂在搶口罩，那邊廂正大火，雖然發生的事情不同，處理手法不同，但人群的情緒狀態相通，就如《麻雀》故事中不同角色的心理狀態有着共同特質，以此貫穿。另外就是麻雀這意象，放至各故事延伸更多面向的意義，鄒棓鈞解釋：「貨倉不知道為何突然死了一隻雀，它是一種未知數，在另一個故事裏面，牠帶一種不安，或代表跟角色有某種共感，面對着極大挑戰或威脅。」

但是為什麼是「麻雀」？鄒棓鈞坦言最初創作時沒有想到麻雀，直到某天早晨窗外特別寂靜，「有段時間會聽到小鳥聲音，為何今天沒有？突然間麻雀不見了。可能是今早起來未睡醒？不知道，但我留意到的一刻，牠就不見了。牠是今天才不在，還是消失了一個月，甚或幾年了」？麻雀雖小，但經常從天而降，出現在視野範圍，影響整條街、整個城市的面貌，「有一天麻雀真是消失了，其實可能會造成了一些影響，然後你是後知後覺」。麻雀背後代表着更大的景象。

括號中那個「死」字

《麻雀》定調荒誕，帶觀眾從一種相對現實的角度進入魔幻世界，鄒棓鈞比擬作Wendy跟隨Peter Pan飛進夢幻島探險，奇怪的事情漸漸出現，事件並非不可能在現實中發生，只是非常罕見，觀眾逐步打開想像，不知不覺進入劇作建構的超現實世界。同時間不停切換劇情和角色，會呈現某種音樂感，並產生距離，觀眾又會從故事中抽離，反思作品映照的現實，墮進編劇設計的巧思。鄒棓鈞希望「觀眾除了代入角色跟他們的旅程同步，明白他們的喜怒哀樂之外，其實也可以帶有評論的角度進入這個劇」，也是劇本誕生至今幾年後再審視的意義，團隊與觀眾一同回顧過往發生過的事。鄒棓鈞說：「那些悲傷大家可能已經經歷過，反而我們當下就正正不需要再這樣去重新投入、經歷那些悲傷。就好像你看日記那樣，幾年前寫了這篇日記，今天再去打開，無論是『我以後不要再這樣了』，還是『原來我忘記了』，我會不會可以在裏面拾取到一些東西去作為一種提示，日後怎樣繼續好好生活、一些動力或者支撐也好。」

再細看劇名《麻雀（死）在物流貨倉的那個晚上》，「死」字特別括起，鄒棓鈞笑着解說：「括弧是一種fill in the blanks，用來填一些字進去。我現在填了一個死字，但是否可以填其他？」死或許只是一個表象，還存在無數可能，這本日記繼續寫，未完待續。

《麻雀（死）在物流貨倉的那個晚上》

日期及時間：10月25、26、29至11月2日晚上8:00；10月27日、11月2至3日下午3:00

地點：土瓜灣馬頭角道63號牛棚藝術村7號牛棚劇場

價錢：280元

網址：shorturl.at/g93eW

文：何詩韻

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]

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