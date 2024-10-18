Friday Planner：感官世界

展覽中有本地書法藝術家馮以力的作品，透過筆墨紙硯，藝術家探索書法藝術的現代性。在他的作品中，或許可以聞見墨香，看見身體、身分與歷史的多樣議題。本地紙雕藝術家黃文翰則帶來色彩豐富的紙藝作品，精雕細琢的金龍紅花，恍似正要衝出紙面，撲向觀眾。

藝博會引領觀眾調動視覺，探索平面空間；劇場與音樂，則觸動着觀眾更豐富的五感。莊梅岩擔任編劇、一念劇團主辦的《留守太平間》特別場將於今晚在uTheatre黑盒劇場開演，在變化無常的人事、命懸一線的生死之間，邀請觀眾回憶初心；中英劇團黑色音樂喜劇《花樣獠牙》在葵青劇院尚未完場，在這齣叱咤百老匯的經典劇作中，觀眾與花店少年共行成長之路，窺探暗藏於美麗背後的殺機。

一年一度的聽覺盛會香港管弦樂團年度音樂盛事「港樂．星夜．交響曲」11月將在中環海濱上演，下周四（10月24日）開始可於網上免費登記抽籤，千萬不要錯過這場沉浸在星空、煙花與柴可夫斯基之中的感官漫遊。

#WHATZ #馮以力 #黃文翰

#留守太平間 #一念劇團

#花樣獠牙 #中英劇團

#香港管弦樂團 #港樂_星夜_交響曲

[開眼 藝述速遞]