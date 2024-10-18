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開眼 藝述速遞

Friday Planner：感官世界

【明報專訊】藝博年年有，今年特別多。「香港演藝博覽」今日落幕，來自世界各地的舞蹈、音樂、戲劇演出，有沒有帶給你一場感官盛宴？來自台北的「WHATZ國際當代藝術博覽會」今日登場。今次WHATZ以「Beyond the ART - 超越藝術的境界」為主題，走入位於金鐘的展覽現場，無論是收藏家還是藝術愛好者，都可在跨越時空、跨越媒介的藝術品中拓展感官體驗。

展覽中有本地書法藝術家馮以力的作品，透過筆墨紙硯，藝術家探索書法藝術的現代性。在他的作品中，或許可以聞見墨香，看見身體、身分與歷史的多樣議題。本地紙雕藝術家黃文翰則帶來色彩豐富的紙藝作品，精雕細琢的金龍紅花，恍似正要衝出紙面，撲向觀眾。

藝博會引領觀眾調動視覺，探索平面空間；劇場與音樂，則觸動着觀眾更豐富的五感。莊梅岩擔任編劇、一念劇團主辦的《留守太平間》特別場將於今晚在uTheatre黑盒劇場開演，在變化無常的人事、命懸一線的生死之間，邀請觀眾回憶初心；中英劇團黑色音樂喜劇《花樣獠牙》在葵青劇院尚未完場，在這齣叱咤百老匯的經典劇作中，觀眾與花店少年共行成長之路，窺探暗藏於美麗背後的殺機。

一年一度的聽覺盛會香港管弦樂團年度音樂盛事「港樂．星夜．交響曲」11月將在中環海濱上演，下周四（10月24日）開始可於網上免費登記抽籤，千萬不要錯過這場沉浸在星空、煙花與柴可夫斯基之中的感官漫遊。

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[開眼 藝述速遞]

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