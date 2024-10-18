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錄像裝置虛實交錯 「荒丘」中審視當代社會

【明報專訊】說到重慶，你會想起什麼？森林？大廈？麻辣火鍋？道地的重慶藝術家陶輝現於北京生活、創作，當他憶起故鄉，黃葛蘭——香港稱之為白蘭花——花香於腦際撲鼻而來。南方人隻身到北方生活，文化差異使人目光澄明，社會裏的問題格外顯眼，它們在當代社會如同通病，就像黃葛蘭與白蘭花，只是在別的地方換了個名字。

錄像裝置玩味南北錯置愛情

夏天，為重慶街頭帶來黃葛蘭花香；夏末秋至，黃葛蘭才慢慢衰敗、腐爛，投入生命另一輪循環。重慶成長的陶輝，帶黃葛蘭到現在居住的北京，豈料黃葛蘭抵達北方後迅速枯萎，變成乾花。在陶輝看來，黃葛蘭因地方不同氣候而呈現各異狀態，人亦像花，身處不同地方就會有所改變，狀態總是不一。他將黃葛蘭的命運與《紅樓夢》裏對人物命運的判詞放置一起，壁畫《黃葛蘭與判詞》（2024）看似破壁而出，赫然地宣讀共同的命運判詞。《恐怖摧殘北方》（2024）既是錄像又是裝置作品，錄像內容講述南方男性隻身北上，追求北方山村女性。當南方男性來到中國大西北——蘭州一帶，荒漠般的殘酷地理環境，改變他的生存狀態，超現實般頭上長了一隻角；而那個一直生存在北方的女性，她的頭上一直長着角。當北方女性隨追求她的南方男性，來到南方城市生活，他們頭上的角都消失了。她受不了南方的潮濕氣候，反而記掛北方風沙刮在她臉龐。

北方女性與南方男性在愛情裏的錯置，亦見陶輝的玩味。北方女性一直說着北方方言，而南方男性說着南方方言，兩人一直對話，但是否正在溝通呢？那就無從得知。南方男性來到荒漠時，像古代書生背着背簍，令人聯想電影《倩女幽魂》的寧采臣；他們走到荒漠某處，瞥見一道城牆，令人聯想電影《西遊記大結局之仙履奇緣》的場景。《恐怖摧殘北方》時空設置為當代，竟融入古代背景的港產片，頓有時空錯亂之感。

置放《恐怖摧殘北方》錄像的裝置，是一個結合中式寺廟和清真寺外觀的亭子。從外觀看，亭子是中式寺廟；走進亭內，裏面有着一個青色的清真寺拱頂；地板貌似大理石材質，但原來只是廉價的塑膠地貼偽裝而成。主錄像熒幕旁邊，全息投影一名說書先生，他在錄像內容間場時候，彈唱北方民樂，錄像與裝置虛實交錯。

講離鄉別井故事 展情緒勞動之苦

陶輝較早期的聲音裝置《四川到深圳》（2017），同樣訴說離鄉別井的故事。裝置外觀是一個老式臉盆架——在城中村出租屋十分常見。臉盆內的耳機播出一名隻身到深圳打拼多年的四川女子，發迹後向家鄉初戀對象傾訴自己的故事，她漸漸由四川話轉換成廣東話，也體現身分轉換。鏡子位置設有屏幕，她的說話像手機音樂應用程式顯示歌詞般，在屏幕裏一直向上滾動。

科技亦改變當代生活的形態。直播經濟在內地盛行，錄像《辛苦》（2023）則讓演員飾演直播平台的帶貨主播。雖然帶貨平台讓居住在內地二三線城市的人，比從前有更多亮相機會，有機會推動地區經濟，然而直播經濟的情緒勞動，較零售從業員有過之而無不及。只要觀眾在直播打賞，就可以要求主播做事或說某些話。《辛苦》裏的主播要絞盡腦汁說出讚賞的話，又應觀眾要求跑進河裏泡凍水，無論工作與生活同樣累透。3米多高的曲面熒幕播映她的錄像，背後是一尊形態快要融化的人形木雕，具象呈現疲憊。

蛇纏馬桶喻壓力 玻璃鳳爪送祝福

創作隱喻讓人細味，有時具象的創作則使人紓壓。《擁抱》（2024）具象化施予我們身上的壓力，石頭製造的蟒蛇緊纏陶瓷製作的馬桶，馬桶被石化蟒蛇勒出裂痕，隨時分崩離析。整個場景荒誕離奇，正常情况不會出現一條蟒蛇緊勒着馬桶，看似不合理的場景反而喚人減減壓，替大家喊出如同緊箍咒的日常壓力。

壓力來自工作、生活，更深層次的壓力可能是憂慮，擔憂自身被急速的城市遺忘、吞噬。錄像《奔放》（2024）的女主角，踩着滾軸溜冰，穿梭廣州城鄉，歌唱懷舊民謠，將城市人內心恐懼一一說出。滾軸溜冰本身，就是被城市遺忘的一員，它曾經在1980至1990年代的內地風靡一時，現不再於年輕人中流行。陶輝創作《抓錢手》（2024），藉色彩繽紛的玻璃鳳爪送上祝福。在內地許多地方，形似「抓錢」的雞腳寓意招來好運，是吉祥象徵，甚至用作護身符；在廣西，甚至有人切下活雞腳，藉生雞腳的紋路來占卜，預測來年運勢；香港人則習慣在茶樓吃鳳爪。

陶輝：荒丘

日期：即日至2025年2月2日 （周一休館）

時間：上午11:00至晚上7:00

地點：中環大館賽馬會藝方3樓

詳情：bit.ly/47DYlHY

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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