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跳出食買玩打卡框框 社區文化導賞 講古更講情

【明報專訊】「我告訴你們，不要看不起深水埗，沒有深水埗，香港什麼都不是。」作家陳寧在《枝繁葉茂》中，借筆下角色「阿凡」之口，將讀者視線引向深水埗，回憶香港角落中的基層文化。當草草一瞥的觀光遊已無法滿足旅人需要，由本地導賞員引領，着眼本土文化、探問城市故事的「文化導賞」應運而生，從大南街、鴨寮街到黃金電腦商場，深水埗處處是不同主題的文化導賞團。

然而，電子產品與咖啡小店並不是深水埗的一切。在「打卡」、「散步」、「食本地嘢」之外，深水埗故事是否還有另一種講法？文化導賞怎麼「導」，又由誰來「賞」？

何謂「導賞」？導賞來自英文的docent，劍橋詞典中將其譯為大學講師或博物館、動物園講解員。導賞起初專指由專業的講師（docent）在博物館、藝術館等地為觀眾提供講解；後又衍生出建築、社區、自然景觀等不同類型的導賞。導賞員的身分亦變得更加多元，可以是持牌的專業導遊、對導賞主題有研究的學者，亦可以是社區居民、當地街坊。

嘉頓走到美荷 回顧深水埗歷史

在香港導賞員學會副會長吳崇傑看來，「導賞」與「觀光旅遊」最大的區別在於「對於同一樣嘢、同一個主題，導賞睇得多啲，深入啲」。至於「文化導賞」，吳崇傑認為是「建構歷史與生活關聯」的過程，「歷史故事、時代變遷、本土美學，都是文化導賞的內容」。在他眼中，比起強調「景」，文化導賞更強調「情」，「令人感受社區的連結和人情味。無論你原本是否知道這個地方，但在導賞之後，你會對於這個社區與區內人，有更加多的了解」。

記者邀請吳崇傑選擇一條最經典的深水埗文化導賞路線，他選擇以青山道嘉頓中心為起點，行至美荷樓生活館，「帶出昔日深水埗或舊區文化，亦可介紹香港公屋發展」。提起嘉頓，記者腦中首先浮現出藍白格包裝的「生命麵包」。吳崇傑解說，如今仍在市面熱銷的「生命麵包」，是嘉頓公司在1960年代推出的產品；而嘉頓這一品牌，自1926年起已經誕生。在吳崇傑帶領下，記者一行人行入位於青山道的嘉頓工廠。三明治包、忌廉夾心包、黑糖提子餐包……吳崇傑邀請記者選出最鍾意的口味，並緩緩揭開麵包背後的故事——「現在麵包強調口味，過去卻強調保存期。日戰時期，嘉頓曾受香港政府委託製作軍用糧，儲存在防空洞中。」

麵包之外，紅白相間的嘉頓工廠建築亦見證着香港歷史。吳崇傑說，雙十暴動時，嘉頓建築曾遭破壞。記者查閱資料，發現「深水埗仔」黃霑也曾寫下這段歷史，「我親眼目睹暴亂群眾燒汽車……燒『嘉頓』麵包廠」。「好難想像，一個麵包品牌竟然可以代表到香港，同香港共生長」，吳崇傑說。對麵包興致平平的記者，聽完導賞後也不禁買下一袋「生命麵包」，細嚼歷史。

過兩條馬路便是美荷樓，曾是香港公屋政策的開端，美荷樓現在已經改建成青年旅社，裏面還設有公屋博物館。公屋歷史介紹，館內文字之述備矣，吳崇傑將導賞重點放在展館內對舊日社區的重現部分，結合館內設施與個人經歷，用故事將參觀者帶回舊香港。「現在年輕人少去涼茶舖，但在我們那個年代，涼茶舖是時髦的象徵。年輕時，我經常去涼茶舖看電視，聽『麗的呼聲』」，吳崇傑分享。

行走館內，不時有遊客旁聽導賞，並在吳崇傑介紹過的展館中「打卡」。「打卡行可不可以算文化導賞？」面對記者疑惑，吳崇傑表示：「導賞最重要是令人對文化感興趣，因此吸引到遊客打卡，也可以算一種文化導賞。」據他作為導賞員的觀察，參與文化導賞的人「乜年齡段、乜身分都有，共同點係想了解更多香港」。在他看來，就算是香港人，對於香港和自己生活的社區也不一定了解；有時「遊客甚至比本地人更想了解本土文化」。因此，吳崇傑希望通過文化導賞，喚起香港人對於本土文化的關注。

打破「觀光客凝視」 拒絕「文化奇觀」

遊客比本地人更想了解本土文化嗎？在從事文化導賞的攝影師流浮山堂看來，或許是因為「從『異鄉人』的角度看香港，還未足夠了解，因此保持足夠好奇」。曾從事香港非物質文化遺產研究的她認為，文化導賞的意義在於「在短短約幾小時之類，通過我的講述，讓香港變成具體的、可觸及的地方，而不再是一個陌生的地方」。

以英文主持導賞的她，接待過來自美國、英國、德國、法國、俄國、阿聯酋、印尼、土耳其等眾多國家的遊客，「但沒有什麼本地人和內地人」。問及原因，她認為除語言以外，還有「香港人會質疑，你是否比我更了解香港的文化」。在她眼中，「誰更了解本地文化」的爭議背後，其實是「什麼才是本地文化、誰有資格講述本地文化」的話語權爭奪——「既然在文化這個場域，有那麼多人在爭奪話語權，我為什麼不能參與其中呢？」因此，她希望以文化導賞員的身分，「帶他們（遊客）看見被忽略的東西」。

「參加文化導賞的遊客，大多對『觀光客凝視』（tourist gaze）有所反思。他們在意什麼是本土、什麼是本地人的生活」，流浮山堂說。「觀光客凝視」這一概念，最早出自英國社會學家John Urry的著作《觀光客的凝視》（The Tourist Gaze），指觀光旅行實際上是一種遊客作為凝視主體、旅行地作為被凝視對象的社會權力的展現，遊客見到的景色並非旅行地的真實寫照，而是一種符號化的呈現。諸如「香港十大必玩景點」、「香港地標建築」等旅行攻略，都是觀光客凝視的體現。

她舉例，有些深水埗導賞團會帶領外國遊客去參觀唐樓劏房，將本地人的生活當做「文化奇觀」，這種「導賞團」實質是對本地人的消費。「凝視如何打破？其實調整視線就能做到」，流浮山堂說，導賞深水埗時，她會邀請遊客抬頭仰視，「可以看到不同招牌的字體、看到竹棚的使用——我會和他們介紹竹棚搭建其實是非物質文化遺產之一，並不『廉價』，反而充滿智慧、創意和環保」。她憶起一次為外國遊客導賞「藝術之旅」，她選擇深水埗藝文空間「合舍」，那天正好是「合舍」營業的最後一天，「我向他介紹，香港不斷變化，這是一個本地藝術生長的公共空間的最後一天。他說要聯絡之前曾在合舍設展的藝術家，買一幅作品回去送給父親」，流浮山堂說。

香港無盡旅遊資源：故事

《施政報告》2024新鮮出爐，當中提到「利用好香港豐富和獨特的資源，例如維港、島嶼、鄉郊、文化、美食、生活時尚和歷史建築」，似乎正打開香港旅遊新一頁。月初國慶假期有138萬遊客入境，旅遊業一片欣欣向榮之態，然而在執笠的合舍、消失的霓虹燈牌中，可供「文化導賞」的地點似乎正在減少。觀光旅遊盛行之下，香港「文化導賞」的市場如何？運營各類文化導賞團，希望「帶大家窺探不一樣的香港」的本地公司「Walk in Hong Kong活現香港」行政總裁陳智遠表示，他們注意到「遊客對深度體驗的需求日益增加，他們喜歡故事，不再滿足於傳統的鴨仔團及走馬看花的行程」，因此公司自2013年起開始發展香港本地深度遊。在他看來，「導賞員及導遊的說故事能力」使得景點背後的歷史和文化生動呈現，有助於增強旅客的參與感。陳智遠分享，在選擇本地深度遊的客戶中，「外國遊客和本地人各佔一半」。

流浮山堂同樣認為，儘管大多數訪港遊客的行程仍以「拍片和foodie（美食）為主」，但以香港人為受眾的本地文化導賞市場將會不斷擴大，「香港文化並不僅僅是現代的香港，它就像樹木的年輪一樣，任何一個時代的印記都散落在這個城市的角落裏。如果只將『文化導賞』作為小紅書打卡式旅遊，景點當然會窮盡。但如果把香港想像成一個活着的、有生命的東西，你永遠不會覺得故事講完」。

文：王梓萌

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼　

電郵：friday@mingpao.com

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