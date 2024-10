SS25 FASHION WEEK SPECIAL：Alessandro Michele極繁主義回歸 設計師音樂椅 轉換品牌風格

Valentino

「美 」治癒世界

作為時裝編輯,已經很久沒有提及每季的潮流趨勢,只因各大時尚品牌已經沒有像以往有着無形的默契,推出類似風格的衣飾來迎合市場。消費者亦漸趨成熟,懂得為自己選擇,而非一窩蜂追捧一種風格。同樣地,品牌亦會因應自己的客群而將風格改變,Gucci於兩年前放棄Alessandro Michele的極繁主義設計,並以曾於Valentino任職多年的Sabato De Sarno取代其位。今天兩個品牌的風格互換,Alessandro Michele及其極繁主義設計亦正式在Valentino重生,他設計的第一個主季度名為Pavillon des Folies,試圖以自己定義的美,緩和我們身處這個動盪和不確定的世界。他稱:「美為治癒而來:它撫平脆弱,彌補了現實的失序。」系列是不折不扣Alessandro Michele式的極繁主義設計,那種跨時代時尚的mix and match,華麗而又帶點詭異和糜爛的造型,若非手袋上的Valentino標誌,很容易誤以這為是曾讓Gucci輝煌一時的其中一個系列。不過Valentino的品牌決策層自有盤算,市場的正面反應才是關鍵所在。●

Celine

1960年代青春叛逆氣息

Celine的2025春夏系列以短片形式發布,全片以美國搖滾樂隊The Velvet Underground於1967年發行的一曲Femme Fatale貫穿,系列盡是1960年代青春叛逆氣息,繡有水晶和銀色亮片的娃娃裝,充滿學院風的搭配如千鳥格西裝、短窄身皮褸、開胸毛衣襯以百褶短裙,以及連身迷你裙等,雖非極具創意但都是易穿易襯又能突顯個性的著裝。但系列雖美,亦不能掩飾Hedi Slimane將會離巢的傳聞,結果品牌於系列發布後不久宣布Hedi離職。接任創意總監者為Michael Rider,此君曾於Phoebe Philo時期的Celine工作了10年,品牌回歸當年風格的意向似乎非常明顯。●

Dior

融合運動與時尚

2024年巴黎奧運會的運動氣氛延至2025年春夏,Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在品牌的2025春夏系列中,重新定義運動服,強調設計的初衷與功能之間的關聯。她從品牌1951至1952年的Amazone連身裙出發,巧妙地融合了運動與時尚,展現女性的力量與柔美。

系列以黑白強烈對比為主調,由DIOR字樣拉長的條紋,以及黑白格紋帶出視覺上強烈的流動感覺。服飾處處流露具運動風格的功能細節,刺繡設計則如蝴蝶和流蘇,為運動服增添了耀眼亮點,讓每件單品都展現出迷人的魅力。●

Saint Laurent

重新詮釋經典風格

Saint Laurent塑造的女性形象經典而複雜,正如品牌創辦人Yves Saint Laurent所言,這些女郎魅力四射,卻又危險且充滿冒險精神,展現現代女性的力量。

創意總監Anthony Vaccarello繼承了品牌自創立以來的獨特魅力:穿著Saint Laurent的女性,精髓在於展現其獨立精神,融合精緻與原始欲望。系列中多件作品重新詮釋品牌的經典風格,包括剪裁流暢的西裝和套裝,流露出一種女性獨有的霸氣;奢華的裙裝則用上華美的用色、細節和質感,讓女性美得有點侵略感。這些經典造型跨越時空,呼應創辦人華麗的時尚精髓。●

Gucci

尋找自我時刻

Gucci的2025春夏系列名為Casual Grandeur,品牌創意總監Sabato De Sarno為此定義:「時間分毫不差,要把握時機,放任自在。這是8月某天即將結束的日落時分,夕陽沒入海平面的一瞬間,正是我們尋找自我的時刻。這系列向那些時刻致意,誠邀大家停下腳步,追尋屬於自己的一刻。」

系列一如其名般休閒而華麗,雖以一套四平八穩的灰色褲裝開首,但之後的衣飾卻愈見豐富,接着有濃厚色彩如Gucci Rosso Ancora紅色、熒光黃、墨綠和鮮橙色。充滿1960年代風格的服裝剪裁,如筆挺外套、超短褲和A字裙,以及性感蕾絲連身裙為系列的華麗定調。拖地長褸配以闊身牛仔褲和背心上衣盡顯帥氣;圖案闊邊帽、採用插畫家Vittorio Accornero de Testa設計的原版圖案頭巾,以及竹節形的頸鏈手鐲等配飾,則帶出休閒愉悅的夏日情調。●

Loewe

穿梭想像與現實

Loewe騷場中央放置了英國藝術家Tracey Emin的雕塑作品The only place you came to me was in my sleep,展示一隻青銅小鳥站立在高柱上,象徵脆弱與堅韌,激發觀眾對鳥兒展翅自由高飛的想像,同時呼應系列於想像與現實間穿梭的概念。來季在輪廓上雖然沒有顯著的創新,但創意總監Jonathan Anderson卻透過簡單的色彩和布料變化,呈現出彎曲、流動的弧線,形狀如同虛空中的幻影。服裝的誇張線條展現了精湛的剪裁技術,例如在裙子中加入裙撐,塑造出恍如陀螺旋轉的效果。布料處理亦相當講究:絲綢印上印象派風格花卉圖案,羽毛則展現了知名藝術家的畫作或複製的迷彩圖案。設計中融入珍珠貝母、珠片針織和柔軟的納帕皮革等精緻工藝,讓整體設計更具層次。●

Miu Miu

威尼斯影帝行騷

Miu Miu 2025春夏系列再次展現出獨特的叛逆精神,來季Miuccia Prada與藝術家Goshka Macuga合作,將騷場塑造為一座模仿報紙印刷廠的空間,深入探討「假信息過剩」的當代議題,將時裝與社會議題相結合。服裝設計從孩子的衣櫃汲取靈感,當中的燈籠褲、圍裙配搭寬鬆的T恤,讓人聯想到兒童連身衣和薄紗白色連衣裙;灰色或海軍藍毛衣緊緊裹在腰間,胸前配搭喱士衣領,展示出一種無憂無慮的態度,這些稚氣的美學與成熟元素,如百褶裙和1970年代風格的復古外套,形成鮮明對比。至於Miu Miu近年的經典元素如襯衫、短袖T恤和半身裙的疊穿風格依然存在,但卻加入了突破常理的幾何圖形剪裁泳裝和不對稱的金屬腰鏈,讓品牌風格從昔日的少女學院風,轉向更怪誕的感覺。然而騷場展示的並非全是童趣少女風格,例如找來威尼斯影帝Willem Dafoe行騷,示範一件深藍色外套,為多元的模特兒陣容,增添了一份男性的不羈魅力。●

Chanel

在巴黎大皇宮自由飛翔

從2005年起,Chanel時任創意總監Karl Lagerfeld一直選址巴黎大皇宮舉行時裝騷,在這座巴黎地標發表過無數矚目的系列。品牌為了展現對巴黎大皇宮的支持,更出任其翻新計劃的主要贊助商。經歷過3年復修工程後,Chanel的2025春夏系列時裝騷亦回歸巴黎大皇宮舉行,中殿主要入口的牌匾刻上品牌創辦人Gabrielle Chanel的名字,標誌着品牌與這座歷史悠久的場地的再度聯繫,讓人感受到那份深厚的情感。

來季春夏系列以「自由飛翔」為靈感,在巴黎大皇宮中央的玻璃穹頂正下方,放置了一座巨型鳥籠,讓人聯想到Gabrielle Chanel曾收到的小鳥籠,呼應品牌的歷史與傳承。服飾設計強調輕盈感,可見各式飄逸的雪紡斗篷、透明刺繡襯衫裙、闊腳鬆身長褲以及彩色羽毛印花乾濕褸等。從面料、剪裁到圖案均呼應「自由飛翔」的主題,讓穿者體會無拘無束的時尚感。系列中的女飛行員造型,如翻領飛行員外套、黑白羅緞飛行裝、鑲領帶形嵌片襯色套裝等,傳遞出女性自主力量,鼓勵她們擺脫社會束縛,呼應品牌的精神。●

文:溫兆明、劉詩言

編輯:陳淑安

[Men Matters]