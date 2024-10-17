SS25 FASHION WEEK SPECIAL：Alessandro Michele極繁主義回歸 設計師音樂椅 轉換品牌風格

Valentino

「美 」治癒世界

作為時裝編輯，已經很久沒有提及每季的潮流趨勢，只因各大時尚品牌已經沒有像以往有着無形的默契，推出類似風格的衣飾來迎合市場。消費者亦漸趨成熟，懂得為自己選擇，而非一窩蜂追捧一種風格。同樣地，品牌亦會因應自己的客群而將風格改變，Gucci於兩年前放棄Alessandro Michele的極繁主義設計，並以曾於Valentino任職多年的Sabato De Sarno取代其位。今天兩個品牌的風格互換，Alessandro Michele及其極繁主義設計亦正式在Valentino重生，他設計的第一個主季度名為Pavillon des Folies，試圖以自己定義的美，緩和我們身處這個動盪和不確定的世界。他稱：「美為治癒而來：它撫平脆弱，彌補了現實的失序。」系列是不折不扣Alessandro Michele式的極繁主義設計，那種跨時代時尚的mix and match，華麗而又帶點詭異和糜爛的造型，若非手袋上的Valentino標誌，很容易誤以這為是曾讓Gucci輝煌一時的其中一個系列。不過Valentino的品牌決策層自有盤算，市場的正面反應才是關鍵所在。●

Celine

1960年代青春叛逆氣息

Celine的2025春夏系列以短片形式發布，全片以美國搖滾樂隊The Velvet Underground於1967年發行的一曲Femme Fatale貫穿，系列盡是1960年代青春叛逆氣息，繡有水晶和銀色亮片的娃娃裝，充滿學院風的搭配如千鳥格西裝、短窄身皮褸、開胸毛衣襯以百褶短裙，以及連身迷你裙等，雖非極具創意但都是易穿易襯又能突顯個性的著裝。但系列雖美，亦不能掩飾Hedi Slimane將會離巢的傳聞，結果品牌於系列發布後不久宣布Hedi離職。接任創意總監者為Michael Rider，此君曾於Phoebe Philo時期的Celine工作了10年，品牌回歸當年風格的意向似乎非常明顯。●

Dior

融合運動與時尚

2024年巴黎奧運會的運動氣氛延至2025年春夏，Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在品牌的2025春夏系列中，重新定義運動服，強調設計的初衷與功能之間的關聯。她從品牌1951至1952年的Amazone連身裙出發，巧妙地融合了運動與時尚，展現女性的力量與柔美。

系列以黑白強烈對比為主調，由DIOR字樣拉長的條紋，以及黑白格紋帶出視覺上強烈的流動感覺。服飾處處流露具運動風格的功能細節，刺繡設計則如蝴蝶和流蘇，為運動服增添了耀眼亮點，讓每件單品都展現出迷人的魅力。●

Saint Laurent

重新詮釋經典風格

Saint Laurent塑造的女性形象經典而複雜，正如品牌創辦人Yves Saint Laurent所言，這些女郎魅力四射，卻又危險且充滿冒險精神，展現現代女性的力量。

創意總監Anthony Vaccarello繼承了品牌自創立以來的獨特魅力：穿著Saint Laurent的女性，精髓在於展現其獨立精神，融合精緻與原始欲望。系列中多件作品重新詮釋品牌的經典風格，包括剪裁流暢的西裝和套裝，流露出一種女性獨有的霸氣；奢華的裙裝則用上華美的用色、細節和質感，讓女性美得有點侵略感。這些經典造型跨越時空，呼應創辦人華麗的時尚精髓。●

Gucci

尋找自我時刻

Gucci的2025春夏系列名為Casual Grandeur，品牌創意總監Sabato De Sarno為此定義：「時間分毫不差，要把握時機，放任自在。這是8月某天即將結束的日落時分，夕陽沒入海平面的一瞬間，正是我們尋找自我的時刻。這系列向那些時刻致意，誠邀大家停下腳步，追尋屬於自己的一刻。」

系列一如其名般休閒而華麗，雖以一套四平八穩的灰色褲裝開首，但之後的衣飾卻愈見豐富，接着有濃厚色彩如Gucci Rosso Ancora紅色、熒光黃、墨綠和鮮橙色。充滿1960年代風格的服裝剪裁，如筆挺外套、超短褲和A字裙，以及性感蕾絲連身裙為系列的華麗定調。拖地長褸配以闊身牛仔褲和背心上衣盡顯帥氣；圖案闊邊帽、採用插畫家Vittorio Accornero de Testa設計的原版圖案頭巾，以及竹節形的頸鏈手鐲等配飾，則帶出休閒愉悅的夏日情調。●

Loewe

穿梭想像與現實

Loewe騷場中央放置了英國藝術家Tracey Emin的雕塑作品The only place you came to me was in my sleep，展示一隻青銅小鳥站立在高柱上，象徵脆弱與堅韌，激發觀眾對鳥兒展翅自由高飛的想像，同時呼應系列於想像與現實間穿梭的概念。來季在輪廓上雖然沒有顯著的創新，但創意總監Jonathan Anderson卻透過簡單的色彩和布料變化，呈現出彎曲、流動的弧線，形狀如同虛空中的幻影。服裝的誇張線條展現了精湛的剪裁技術，例如在裙子中加入裙撐，塑造出恍如陀螺旋轉的效果。布料處理亦相當講究：絲綢印上印象派風格花卉圖案，羽毛則展現了知名藝術家的畫作或複製的迷彩圖案。設計中融入珍珠貝母、珠片針織和柔軟的納帕皮革等精緻工藝，讓整體設計更具層次。●

Miu Miu

威尼斯影帝行騷

Miu Miu 2025春夏系列再次展現出獨特的叛逆精神，來季Miuccia Prada與藝術家Goshka Macuga合作，將騷場塑造為一座模仿報紙印刷廠的空間，深入探討「假信息過剩」的當代議題，將時裝與社會議題相結合。服裝設計從孩子的衣櫃汲取靈感，當中的燈籠褲、圍裙配搭寬鬆的T恤，讓人聯想到兒童連身衣和薄紗白色連衣裙；灰色或海軍藍毛衣緊緊裹在腰間，胸前配搭喱士衣領，展示出一種無憂無慮的態度，這些稚氣的美學與成熟元素，如百褶裙和1970年代風格的復古外套，形成鮮明對比。至於Miu Miu近年的經典元素如襯衫、短袖T恤和半身裙的疊穿風格依然存在，但卻加入了突破常理的幾何圖形剪裁泳裝和不對稱的金屬腰鏈，讓品牌風格從昔日的少女學院風，轉向更怪誕的感覺。然而騷場展示的並非全是童趣少女風格，例如找來威尼斯影帝Willem Dafoe行騷，示範一件深藍色外套，為多元的模特兒陣容，增添了一份男性的不羈魅力。●

Chanel

在巴黎大皇宮自由飛翔

從2005年起，Chanel時任創意總監Karl Lagerfeld一直選址巴黎大皇宮舉行時裝騷，在這座巴黎地標發表過無數矚目的系列。品牌為了展現對巴黎大皇宮的支持，更出任其翻新計劃的主要贊助商。經歷過3年復修工程後，Chanel的2025春夏系列時裝騷亦回歸巴黎大皇宮舉行，中殿主要入口的牌匾刻上品牌創辦人Gabrielle Chanel的名字，標誌着品牌與這座歷史悠久的場地的再度聯繫，讓人感受到那份深厚的情感。

來季春夏系列以「自由飛翔」為靈感，在巴黎大皇宮中央的玻璃穹頂正下方，放置了一座巨型鳥籠，讓人聯想到Gabrielle Chanel曾收到的小鳥籠，呼應品牌的歷史與傳承。服飾設計強調輕盈感，可見各式飄逸的雪紡斗篷、透明刺繡襯衫裙、闊腳鬆身長褲以及彩色羽毛印花乾濕褸等。從面料、剪裁到圖案均呼應「自由飛翔」的主題，讓穿者體會無拘無束的時尚感。系列中的女飛行員造型，如翻領飛行員外套、黑白羅緞飛行裝、鑲領帶形嵌片襯色套裝等，傳遞出女性自主力量，鼓勵她們擺脫社會束縛，呼應品牌的精神。●

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

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