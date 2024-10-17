明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Men Matters

SS25 FASHION WEEK SPECIAL：Alessandro Michele極繁主義回歸 設計師音樂椅 轉換品牌風格

【明報專訊】時裝周其中一個最惹人關注的話題，莫過於設計師的音樂椅遊戲。自2008年起任Valentino創意總監的Pierpaolo Piccioli於今年3月離任，長達16年的賓主關係悄然終結，總會令人感到黯然，而接任者正是Gucci的前創意總監Alessandro Michele。猶記得2022年，他的事業正如日方中之際，有傳因其不肯妥協於Gucci要求改變自己「極繁主義」的設計風格而毅然離開，令當時的時尚界大為震驚。他入主Valentino後，會否有所收斂？還是繼續將他堅持的極繁主義再發揚光大？

Valentino

「美 」治癒世界

作為時裝編輯，已經很久沒有提及每季的潮流趨勢，只因各大時尚品牌已經沒有像以往有着無形的默契，推出類似風格的衣飾來迎合市場。消費者亦漸趨成熟，懂得為自己選擇，而非一窩蜂追捧一種風格。同樣地，品牌亦會因應自己的客群而將風格改變，Gucci於兩年前放棄Alessandro Michele的極繁主義設計，並以曾於Valentino任職多年的Sabato De Sarno取代其位。今天兩個品牌的風格互換，Alessandro Michele及其極繁主義設計亦正式在Valentino重生，他設計的第一個主季度名為Pavillon des Folies，試圖以自己定義的美，緩和我們身處這個動盪和不確定的世界。他稱：「美為治癒而來：它撫平脆弱，彌補了現實的失序。」系列是不折不扣Alessandro Michele式的極繁主義設計，那種跨時代時尚的mix and match，華麗而又帶點詭異和糜爛的造型，若非手袋上的Valentino標誌，很容易誤以這為是曾讓Gucci輝煌一時的其中一個系列。不過Valentino的品牌決策層自有盤算，市場的正面反應才是關鍵所在。●

Celine

1960年代青春叛逆氣息

Celine的2025春夏系列以短片形式發布，全片以美國搖滾樂隊The Velvet Underground於1967年發行的一曲Femme Fatale貫穿，系列盡是1960年代青春叛逆氣息，繡有水晶和銀色亮片的娃娃裝，充滿學院風的搭配如千鳥格西裝、短窄身皮褸、開胸毛衣襯以百褶短裙，以及連身迷你裙等，雖非極具創意但都是易穿易襯又能突顯個性的著裝。但系列雖美，亦不能掩飾Hedi Slimane將會離巢的傳聞，結果品牌於系列發布後不久宣布Hedi離職。接任創意總監者為Michael Rider，此君曾於Phoebe Philo時期的Celine工作了10年，品牌回歸當年風格的意向似乎非常明顯。●

Dior

融合運動與時尚

2024年巴黎奧運會的運動氣氛延至2025年春夏，Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri在品牌的2025春夏系列中，重新定義運動服，強調設計的初衷與功能之間的關聯。她從品牌1951至1952年的Amazone連身裙出發，巧妙地融合了運動與時尚，展現女性的力量與柔美。

系列以黑白強烈對比為主調，由DIOR字樣拉長的條紋，以及黑白格紋帶出視覺上強烈的流動感覺。服飾處處流露具運動風格的功能細節，刺繡設計則如蝴蝶和流蘇，為運動服增添了耀眼亮點，讓每件單品都展現出迷人的魅力。●

Saint Laurent

重新詮釋經典風格

Saint Laurent塑造的女性形象經典而複雜，正如品牌創辦人Yves Saint Laurent所言，這些女郎魅力四射，卻又危險且充滿冒險精神，展現現代女性的力量。

創意總監Anthony Vaccarello繼承了品牌自創立以來的獨特魅力：穿著Saint Laurent的女性，精髓在於展現其獨立精神，融合精緻與原始欲望。系列中多件作品重新詮釋品牌的經典風格，包括剪裁流暢的西裝和套裝，流露出一種女性獨有的霸氣；奢華的裙裝則用上華美的用色、細節和質感，讓女性美得有點侵略感。這些經典造型跨越時空，呼應創辦人華麗的時尚精髓。●

Gucci

尋找自我時刻

Gucci的2025春夏系列名為Casual Grandeur，品牌創意總監Sabato De Sarno為此定義：「時間分毫不差，要把握時機，放任自在。這是8月某天即將結束的日落時分，夕陽沒入海平面的一瞬間，正是我們尋找自我的時刻。這系列向那些時刻致意，誠邀大家停下腳步，追尋屬於自己的一刻。」

系列一如其名般休閒而華麗，雖以一套四平八穩的灰色褲裝開首，但之後的衣飾卻愈見豐富，接着有濃厚色彩如Gucci Rosso Ancora紅色、熒光黃、墨綠和鮮橙色。充滿1960年代風格的服裝剪裁，如筆挺外套、超短褲和A字裙，以及性感蕾絲連身裙為系列的華麗定調。拖地長褸配以闊身牛仔褲和背心上衣盡顯帥氣；圖案闊邊帽、採用插畫家Vittorio Accornero de Testa設計的原版圖案頭巾，以及竹節形的頸鏈手鐲等配飾，則帶出休閒愉悅的夏日情調。●

Loewe

穿梭想像與現實

Loewe騷場中央放置了英國藝術家Tracey Emin的雕塑作品The only place you came to me was in my sleep，展示一隻青銅小鳥站立在高柱上，象徵脆弱與堅韌，激發觀眾對鳥兒展翅自由高飛的想像，同時呼應系列於想像與現實間穿梭的概念。來季在輪廓上雖然沒有顯著的創新，但創意總監Jonathan Anderson卻透過簡單的色彩和布料變化，呈現出彎曲、流動的弧線，形狀如同虛空中的幻影。服裝的誇張線條展現了精湛的剪裁技術，例如在裙子中加入裙撐，塑造出恍如陀螺旋轉的效果。布料處理亦相當講究：絲綢印上印象派風格花卉圖案，羽毛則展現了知名藝術家的畫作或複製的迷彩圖案。設計中融入珍珠貝母、珠片針織和柔軟的納帕皮革等精緻工藝，讓整體設計更具層次。●

Miu Miu

威尼斯影帝行騷

Miu Miu 2025春夏系列再次展現出獨特的叛逆精神，來季Miuccia Prada與藝術家Goshka Macuga合作，將騷場塑造為一座模仿報紙印刷廠的空間，深入探討「假信息過剩」的當代議題，將時裝與社會議題相結合。服裝設計從孩子的衣櫃汲取靈感，當中的燈籠褲、圍裙配搭寬鬆的T恤，讓人聯想到兒童連身衣和薄紗白色連衣裙；灰色或海軍藍毛衣緊緊裹在腰間，胸前配搭喱士衣領，展示出一種無憂無慮的態度，這些稚氣的美學與成熟元素，如百褶裙和1970年代風格的復古外套，形成鮮明對比。至於Miu Miu近年的經典元素如襯衫、短袖T恤和半身裙的疊穿風格依然存在，但卻加入了突破常理的幾何圖形剪裁泳裝和不對稱的金屬腰鏈，讓品牌風格從昔日的少女學院風，轉向更怪誕的感覺。然而騷場展示的並非全是童趣少女風格，例如找來威尼斯影帝Willem Dafoe行騷，示範一件深藍色外套，為多元的模特兒陣容，增添了一份男性的不羈魅力。●

Chanel

在巴黎大皇宮自由飛翔

從2005年起，Chanel時任創意總監Karl Lagerfeld一直選址巴黎大皇宮舉行時裝騷，在這座巴黎地標發表過無數矚目的系列。品牌為了展現對巴黎大皇宮的支持，更出任其翻新計劃的主要贊助商。經歷過3年復修工程後，Chanel的2025春夏系列時裝騷亦回歸巴黎大皇宮舉行，中殿主要入口的牌匾刻上品牌創辦人Gabrielle Chanel的名字，標誌着品牌與這座歷史悠久的場地的再度聯繫，讓人感受到那份深厚的情感。

來季春夏系列以「自由飛翔」為靈感，在巴黎大皇宮中央的玻璃穹頂正下方，放置了一座巨型鳥籠，讓人聯想到Gabrielle Chanel曾收到的小鳥籠，呼應品牌的歷史與傳承。服飾設計強調輕盈感，可見各式飄逸的雪紡斗篷、透明刺繡襯衫裙、闊腳鬆身長褲以及彩色羽毛印花乾濕褸等。從面料、剪裁到圖案均呼應「自由飛翔」的主題，讓穿者體會無拘無束的時尚感。系列中的女飛行員造型，如翻領飛行員外套、黑白羅緞飛行裝、鑲領帶形嵌片襯色套裝等，傳遞出女性自主力量，鼓勵她們擺脫社會束縛，呼應品牌的精神。●

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

[Men Matters]

上 / 下一篇新聞