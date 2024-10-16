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HOME：北歐溫逸情調 芬蘭家品 多重演繹木材質感潛力

【明報專訊】談到家俬展，大家的目光都會聚焦在米蘭、巴黎等傳統設計首都，但其實近年不少北歐設計都有出色表現，位於芬蘭赫爾辛基的Habitare家具室內裝飾與設計展覽會便是其中之一。除了經典的Artek桌椅、Marimekko的布藝品等較為人熟悉的芬蘭名物，這次為大家介紹一系列貼合香港家居、以木為主要素材的溫逸作品。

始於1970年的Habitare是芬蘭最大的家品展，經常主打環保設計，亦加入以古董和收藏（Antiikki & Vintage）為主題的部分，進一步貼合可持續潮流。在眾多可持續的物料之中，木材是日常生活中最常接觸的一種，有再生、重用和循環再造等優點，向來重視環保議題的北歐家品，自然也有大量以木為原料的設計。

談及芬蘭設計，呈現木材質感是當中主流。設計師Reeta Laine為1948年成立的當地家品品牌Lundia設計的Knot Mirror，一如其名地以樹窿為鏡框線條，將有機線條與幾何作對比。在木材製作家品的過程中，其實也會產生不少的廢棄品，例如樹皮。設計師Tobias Feuerbacher的品牌Tuli Puro推出的Birch Forest系列，便用上經天然油臘作處理的白樺樹皮作飾面，帶來有如山水畫與西式牆紙兼備的美感，善用木材的不同部分。

明式座椅變奏：拉闊、有靠山

當時裝愈來愈常推出身形多元（body inclusivity）的設計，家品是不是也要有相應的考量？椅子是家裏最常被用到的家具，Atso Kurri設計的Olavi.2座椅，看似是簡約版本的明式座椅，但其線條卻由向上提高改為向左右拉闊，更能貼合體態豐滿人士的需要。Snarkitecture為Made by Choice設計的桌椅系列，則以芬蘭東南面以湖光山色聞名的Lieksa命名，一方面向芬蘭曲木成型技術致敬，另一方面亦以山形椅背和剪影椅腳作細節，巧妙地貼合中式椅為靠山之說。

機關松木茶几 微建築設計

不只是寸金尺土的香港，能夠節省空間的設計在北歐也有市場。Tatu Laakso的Avec松木茶几，設計簡單地為接近方形的橢圓桌面配合方形底座，用家只要輕輕一推油壓機關桌面，便能打開方形式座內的收納空間，簡約而實用。Riku Taneli Toivonen設計的Trappa枱桌系列雖然沒有複雜機關，但卻在枱邊設有小小「階梯」，簡單的幾何細節，讓桌子化身成迷你版本的歐美開放式劇場。設計貼合家品作為微建築的趨勢，不同尺寸方便大家貼合家居需要。

松樹外形擴香座點綴家居

除了大型家具，木材的極高靈活度也適合用來製作各種家具飾品。例如芬蘭近代設計大師Rudi Merz之女Laura Merz繼承父業，與父親合作設計Play in Progress積木系列，將家品生產過程剩下的木材升級再造成積木組件，趣怪外形既可當作啟發思考的玩具，也可成為家中的雕塑擺設。2018年創立的芬蘭香氛品牌Hetkinen除了推出香氛外，也有不少相應木製家品，例如品牌主理人Mona Isotupa與當地品牌Aarikka合作的Pine Sculpture松木擴香座，外形設計取自松樹，讓松香能由嗅覺擴展到視覺。

另外在展覽中也發現居芬蘭香港設計師吳頴賢（Didi Ng）設計的Pleats系列作品，以木材呈現百褶般的視覺效果。除了實用的椅子，他也製作Soft Structure掛牆裝飾，用上染紅樅木作為素材，帶出有如布料般的輕巧視覺質感。●

editor's pick：木材以外推薦家品

桑拿石台

Lennart Engels以回收桑拿石而成的地聚合物（geopolymer）來製作不同家品，例如圖中由幾何方塊組合而成的燭台，當中特點是製作過程只需約100℃的熱度，能源耗用低。

小島收納

芬蘭毗鄰波羅的海，為不少當地設計師帶來靈感。陶藝家Karin Widnäs為John Nurminen Foundation設計的Magic Islands陶瓷器皿，便用上日本樂燒工藝，製作成多個以山為蓋的小島形瓷器，呈現群島美感。

蝶群效應

芬蘭語Perhonen意指蝴蝶，亦是Yrjö Kukkapuro在1968年設計的Perhonen坐地燈的名字。燈罩看似百蝶飛向燈光，並以三原色作燈罩，別具動感。今年引伸推出的吊燈版本，比坐地燈版本更靈巧貼題。

幾何漣漪

芬蘭有不少主攻圖案設計的品牌，Johanna Gullichsen與當地瓷器品牌VAJA合作的Nereus杯具系列，以希臘神話中的海神Nereus為靈感，以方形代替圓形，將漣漪交疊紋理化為圖案，與Doris系列托盤並置，別具幾何美感。

網址：https://habitare.messukeskus.com/en

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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相關字詞﹕設計 家具 木材 北歐 芬蘭

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