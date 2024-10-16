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GADGET：機價回落至3萬港元 三摺屏手機 10.2吋巨芒一手掌握

【明報專訊】早前HUAWEI Mate XT非凡大師搶盡風頭，獨有的三摺屏設計，還找來天王劉德華代言，無論在香港或內地均掀起炒風，機價由原價2萬多港元炒至近4、5萬元，直至最近回落至3萬多元。同一時間，美國Google亦推出自家雙摺屏手機Pixel 9 Pro Fold，可見摺屏機款技術已相當成熟，成為手機市場必爭之地。兩款手機最近都有本地水貨店引進，究竟值不值得入手？

開創三摺先河的HUAWEI Mate XT，完全打開後，10.2吋超大屏幕配合3K解像度、92%屏幕佔比，帶來絕佳視覺體驗。雖然國際版有傳要待明年才推出，香港暫時未有行貨，但有手機店以水貨形式引入小量新機，讓記者親身試用。

鏡頭10檔光圈自動調控

Z形三摺屏幕，用上自主研發的天工鉸鏈系統，讓Mate XT可以靈活切換成單屏、雙屏或三屏模式。記者實試感覺順暢，當屏幕打開至10.2吋，使用體驗就像平板電腦，而且畫質細膩，睇片時頗能再現影院級體驗。用作辦公時，多畫面顯示能一次過打開不同應用程式，從而提升工作效率。

至於拍攝功能，Mate XT首次搭載10檔可變光圈的相機，配合潛望式長焦鏡頭和超廣角鏡頭，擁有最高5.5倍光學變焦和50倍數碼變焦能力。攝錄系統是它另一大亮點，會根據拍攝場景自動調節光圈，大幅提升成像質素。自家XMAGE影像技術結合AI運算畫質增強功能，讓每一格畫面都清晰銳利、質感細膩。此外，Mate XT相機模組還支持多種創意拍攝模式，如超級微距、夜景模式、慢動作等。

其他AI功能還包括「小藝助手」，具備文字編輯、信息整理、文件翻譯等功能，可以透過對話理解用家需求來處理任務，並給出貼心回應。比如在文字創作過程中，小藝會提供寫作建議、潤色修改；用家亦可將文件上傳給小藝，讓它自動翻譯。小藝還能充當信息顧問，通過分屏對話為用家摘要內容和問答解惑。用大屏看網站或文件時，小藝都能隨時提供協助。

性能中規中矩

性能方面，Mate XT內置自家研發的Kirin 9010八核心處理器，比起最先進的處理器，性能明顯有一點差別。記者利用Antutu測試運算效能，約取得70萬分左右，算是中階水平，一般玩手遊、處理文件工作或睇戲亦算夠用。電量方面，它內置5600mAh電量，官方並沒有公布實際續航數字，但綜合短時間的測試及網上用家分享，全開三摺屏下大約可連續使用4至5小時，如非經常拉全屏使用，大概都夠1日用量。●

三摺屏特別易壞？

Huawei Mate XT推出一段時間，網上一直傳其三摺屏幕容易故障，而且維修費高達7999人民幣（約8730港元），足以另購一部旗艦手機。不過根據Huawei官網，品牌已為Mate XT加推屏幕惠換方案，買機一年內意外損壞，可用最低3499人民幣（約3820港元）換屏一次。

至於Mate XT是否特別易壞，三禾電氣負責人Simon接受查詢時表示，手機開賣了一段時間，暫未有顧客因為屏幕損壞而回來求助，認為網上有些說法誇大。他又指摺機經過多年發展，技術已經十分成熟，現今來看，屏幕損壞比率跟一般直機並無明顯差別。●

HUAWEI Mate XT 非凡大師

OLED 熒幕：10.2 吋（三屏）、7.9吋（雙屏）、6.4吋（單屏）

處理器：Kirin 9010八核心

內存：16GB

主鏡頭：5000萬像素f/1.4-4.0

1200萬像素5.5倍光學長焦 f/3.4

1200萬像素超廣角f/2.2

前鏡頭：800萬像素f/2.2

Sim：雙nano SIM

網絡：4G/ Wi-Fi 6E/ 藍牙5.2/ NFC

電池容量：5600mAh

其他：66W有線快充、50W無線快充、7.5W無線反向充電、天通衛星通訊

重量：298g

售價：$31,800（512GB黑色）、$32,680 （512GB紅色）、$33,380（1TB黑色）、$33,980（1TB紅色）

查詢：6838 1001（三禾電氣）

editor's pick：時尚大摺 內藏Google最強晶片

Google自家研發的Pixel 9 Pro Fold，摺合後厚度僅10.5mm，握在手中感覺非常輕盈，可輕易放入衫袋褲袋。外觀設計上Pixel 9 Pro Fold採用了光滑的3D玻璃機身配以金屬邊框，營造出一種高雅時尚的氣質。

分割畫面功能 不用切換應用程式

新機配備8吋Super Actua Flex內屏和6.3吋Actua外屏，整體屏幕亮度提升80%，在戶外使用時感覺特別明顯。內置的Gemini AI助理可以無縫切換內外屏幕，大大提升多任務處理效率。使用分割畫面功能，用家可以在一個屏幕上同時瀏覽影片、聊天和處理其他事項，不用經常手動切換應用程式。

低光環境拍攝表現出色

後置的三鏡頭相機系統，包括4800萬像素主廣角、1050萬像素超廣角和1080萬像素長焦鏡頭，擁有5倍光學變焦和最高20倍數碼變焦能力。而在低光環境下，Pixel 9 Pro Fold同樣表現出色，可拍下動人的夜景甚至星空。

新機內置Google全新的AI助手Gemini，可以完成各種日常任務。只需簡單的指令，Gemini就能幫助用家整理郵件、撰寫內容、擬定計劃，甚至提供創意靈感。Gemini Advanced版本擁有更強大的AI功能，能夠理解高達100萬字詞量的上下文，快速解讀長達1500頁的文件資料。此外，用家購買Pixel 9 Pro Fold可以免費獲得1年的Gemini Advanced服務（原價每月19.9美金，約155港元）和2TB的Google One雲端儲存空間，不過作為水貨，要留意AI功能未能貼合本地情况。

新機擁有最新的旗艦級晶片Google Tensor G4，無論是多工處理、播放4K影片還是高畫質的手遊，手機都能流暢運行；它亦擁有IP68級防塵防水能力，可應對各種惡劣的使用環境。●

Google Pixel 9 Pro Fold

售價：$11,300（256GB）、$13,000（512GB）

查詢：6838 1001（三禾電氣）

文：JJ

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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