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WATCHOUT：追逐心頭好 不計較保值 陳智燊：買表也是一種緣分

【明報專訊】很多人都說買表一定要揀最保值，例如Audemars Piguet、Rolex，但買表，就一定要從這些品牌入手嗎？藝人陳智燊（Jason）在2012年開始，因工作關係採訪瑞士兩大表展而「入坑」，至今收藏50多枚腕表，自言花在腕表上的錢，應可購入一些更高價、更保值的腕表，但對他來說，買表不只為了儲，更要戴上。套用太太Sarah（宋熙年）跟他說的一番話：「買表唔戴，就好似買波鞋唔着一樣……買了喜歡的表不戴就好蠢。」

Jason一於身體力行，買了就戴。收藏的雖然未必是最頂級的品牌，但永遠是他喜歡的心頭好。

「我最近買的腕表是等了一段時間，今年才入手的Omega Snoopy計時表（Speedmaster "Silver Snoopy Award" 50th Anniversary腕表）。Omega，我有好幾枚，第一枚是2013/2014年太太Sarah在我生日時買給我的潛水表007 Omega，之後又買過Railmaster。」Jason說，他以前一直認為亞洲人手腕較細，而37毫米直徑對他來說太斯文，自己較適合39、40毫米尺寸的款式，但後來買了尺寸近46毫米的Omega，也買了44毫米直徑的Grand Seiko Spring Drive Chronograph計時表。「戴表有時就會想換下不同尺寸、款式，戴下大又戴下細，現在又買了尺寸小一點、42毫米的Snoopy表。這款表原本配搭布料表帶，但戴布帶表，又濕又乾好易霉爛。我又有一點潔癖，鍾意出街之後用水洗一洗表。在店內看到這條表鏈就決定換了，它原本也是moonwatch表帶，一般表鏈是整條一樣闊度，但我喜歡它由表耳到表扣漸漸收窄的設計。」

在英國讀書時，Jason發現「老竇輩」都是戴Rolex，「女士auntie」就會戴Cartier，「中國人都是喜歡這些牌子」。他在拍攝節目開始接觸腕表，發現腕表的世界很大，例如德國有A. Lange & Söhne、Glashütte Original，有意大利血統的Panerai等，「（之後）就開始諗過買Panerai」。「不過兒子Damon和Jamie出世後，和理財顧問傾偈，提到要儲錢就要把錢放在需要的地方。當你有50隻表，腕表明顯不是『需要』的消費，所以有好一段時間什麼都不看不買。但後來又覺得不是只得兩個極端，去年開始，才又再買表。」

網上買二手表 師傅說腕表是真才放心

自言是綠色控的Jason去年在Panerai官網買了綠色表盤的PAM1386。「40mm以Panerai來說尺寸較細，腕表本身跟啡色皮帶，我買了1年，只戴了10次8次，因為很怕皮帶戴到多會皺會爛；要找到合心水的膠帶也不容易，最近才找到配合的膠帶，一口氣買了3種不同深淺啡色款，近期才戴多了這枚腕表。」談到網上買表，他也分享自己在網上買二手表的經驗，他曾在英國網站買一枚Audemars Piguet 39毫米的Royal Oak，當時表款停產約半年。「花了10多萬港元，買了之後也有擔心不知道真假，後來拿到當時在灣仔的維修中心調校鏈節，那些師傅說腕表是真的才放心。」他續說。「另外，也試過在另一二手網站買Omega Railmaster，收到腕表後有一個星期時間檢查，確保沒有問題後平台才會將錢交給買家，感覺也較安全。」

「買了喜歡的表不戴就好蠢」

「Sarah有一句話說得好好：她說買表唔戴，就好似買波鞋唔着一樣。買了一架喜歡的車會經常揸，買了喜歡的表不戴就好蠢。我戴新表會很怕刮花，記得Sarah送給我的Omega表，因為表身太大，戴左一兩次就不小心在開門時刮花，心痛呀，但腕表花了之後反而不用緊張，可以成日戴了！」

在多年來的買表過程中，他愈來愈了解自己的風格和喜好。「近年我喜歡有計時功能的表，好像Seiko的Chronograph或是Snoopy表。Rolex Daytona也是想買的，去年表款出了Le Mans款，款式更靚但更難入手。Daytona在我的wishlist入面排得幾高。但既然腕表那麼難買到，自然會現實點想，可以買到什麼表呢？買表也是種緣分，如果當初Sarah送給我的腕表是Cartier、Rolex呀，我的買表/收藏方向可能會很不同。」現時Jason大約有50多枚腕表，幾乎每枚也有故事，Seiko的Prospex潛水表是其中一個買得最多的表款。「我本身已有灰面黑圈，後來品牌推出了復刻1965年設計的藍面boxset版，我又買下來了，想兩個仔大一點的時候和他們一起戴。」

網上拍賣 每次落bid心跳加速

那他送過什麼表給太太呢？之前他和太太一同出席Chopard品牌活動，才記得曾買過一枚Chopard腕表送給她。「但腕表其實是很『蝦』人揀的禮物。記得我第一次在Christie's網上拍賣，bid一隻酒桶形Franck Muller Crazy Hours，每次落bid時都心跳加速，最後成交很開心。網上資料寫着腕表尺寸40毫米，但可能因為酒桶形狀，實物在我手腕上看起來卻很細，我最後『被迫』將腕表送了給Sarah，幸好她也很喜歡。」他笑說。

至於今年的心水，他有留意IWC推出的Eternal Calendar恆久萬年曆腕表，至3999年之前也不用調校日期，月相準確度至4500萬年才有一日誤差。Parmigiani最近推出的一體式表鏈（integrated bracelet）款式對他來說也有一定吸引力。「近年不少品牌也將舊款腕表重新推出，好像Vacheron Constantin復刻222表款、Seiko旗下品牌Credor推出復刻當年Gerald Genta（Patek Philippe Nautilus、AP Royal Oak等經典表款的設計師）設計的表款等，Credor的款式我也想入手呢！」●

文：張曉冬

場地：東方表行

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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