親子百分百：儀式中成長

升旗儀式本身有助於培養小朋友的責任感和自主學習能力。當他們擔任升旗手或其他角色時，需要嚴謹地完成自己的任務，這培養了他們的責任感和團隊合作能力。同時，學生們在儀式中了解到自己在學校社區中扮演的角色，激發了他們對學習和成長的積極態度。

升旗儀式培養對國家認同感

過程中，小朋友學會了如何尊敬國旗，並理解升旗儀式的意義，培養對國家的認同感。同時，他們也學到關於國徽的知識，認識國徽的造型、象徵意義和歷史背景，加深對國家符號的理解和尊重。

升旗儀式的另一個重要意義在於團隊精神。通過共同唱國歌、整齊列隊等活動，孩子們體驗到合作和團結的重要，增強了對集體力量的認識和信心。

專家認為，家長應意識到升旗儀式不僅是一項校園活動，更是家庭教育的重要元素，亦是難得的親子教育機會。透過這個活動，我們可以向孩子灌輸愛國的重要和責任感，同時共同學習如何成為一個負責任的公民。作為父親，透過這樣的場合，我可以更好地教育並引導孩子們，幫助他們建立良好的價值觀和品德觀。

親子教育的範疇不僅限於家庭，也涉及學校和社會的環境。升旗儀式成為我們與孩子互動和溝通的重要場合，讓我們深入了解並支持孩子的成長，更加深親子之間的情感聯繫，使我們更加緊密地連結在一起。

一種難以言喻的幸福

當我看到孩子們穿著整齊的升旗隊制服，全情投入地參與升旗儀式時，我除了感到一種難以言喻的幸福外，就是確切感受到孩子的成長。心中不由自主地想：平時看起來傻更更的孩子，認真起來的樣子原來是這樣，出席公開活動時的認真程度原來可以做到這些。這種特別的感覺和想法，不僅讓我們親子間更加親近，其實父母和子女也是一起共同成長。

升旗儀式是一次難得的親子互動時刻。這個特殊的經歷將永遠留在家長心中，成為我們親子關係中不可或缺的一部分，激勵我們一同前進、一同努力，共同見證彼此的成長與進步。

《晨光第一線》─「親子百分百」每集請來育兒及教育界專家，分享教養孩子與建立良好溝通的秘訣。環節逢周一早上6至10時於港台第二台（FM 94.8 – 96.9）播出。Radio2.rthk.hk

文：白原顥

作者簡介：資深傳媒工作者，現為香港電台第二台《晨光第一線》及《Teen空海闊》主持人。身兼媒體創作及活動司儀，同時擔任多個地方旅遊大使及食品代言人，現育有2名兒子。

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[Happy PaMa 教得樂 第523期]