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Happy PaMa 教得樂 第523期

Happy Pa Ma

仁濟隨筆：重新開始

【明報專訊】秋意漸起，孩子們的新學年已經揭幕。孩子一生會經歷大約15至20次這樣的新學年。有沒有想過，其實，我們任何時候都可以重新開始，我們有無限的新開始？

這個說法實有科學理據，每秒鐘人體中大約有400萬個細胞會死亡，並由新細胞取代（Sender & Milo，2021）。這是一個高度精細和動態的過程，是人體保持健康的重要生理機制。我們的身體每秒都在重新開始。

筆者在臨牀心理學領域工作多年，見證了很多個案的改變和重塑。從剛出生就面臨腦障礙的嬰兒，到中風後失去能力的80歲老人（Kaczmarek，2020），只要有足夠的支持與機會，他們都能夠重拾生機，重塑自己。這些故事讓筆者深信人的大腦具有驚人的可塑力和恢復力。即使境遇再艱難，只要有適當的治療和關懷，人們都能克服障礙，重新開始。

喚醒孩子腦細胞 重建受損神經網絡

撫育有特殊需要的孩子，最大的挑戰莫過於擔心他們趕不上同儕的進度。尤其在經歷了一段漫長而艱辛的訓練過程後，卻未見明顯進步，父母常陷入灰心喪志。然而，我們必須相信每一次的努力都值得。那些看似微不足道的訓練，都在悄悄喚醒孩子的腦細胞，重建受損的神經網絡。雖然進展緩慢，但每一秒鐘都是崛起的契機，每一次嘗試都是新的開始。

撫育有特殊需要孩子的另一大挑戰，就是應對他們的非期望行為，譬如發脾氣、固執，甚至傷害他人等。當這些行為重複出現，家長或教師免不了認為孩子性格就是這樣，這些刻板印象往往無意中影響到孩子的身心健康。

我們須記住，孩子的大腦每一秒都在更新，不可能一成不變。即使此刻的表現令人頭痛，但只要用心觀察，定能發現他們微小而珍貴的進步。每一秒鐘，都蘊藏着無窮可能——我們需要的，就是以開放和充滿愛意的眼光，去把握住眼前的這一刻。筆者的經驗是，孩子的行為和情緒障礙很難對待，但並非無法克服。只要我們用心尋找適合的方法，耐心引導，定能幫助他們逐步改善，持續進步。

撫育孩子的道路上，家長們往往會因為疲憊或壓力而失控。然而，我們要記住，這個過程並非一帆風順，但只要有心改正，隨時隨地都能重新出發。比如，當你一時衝動大聲責罵孩子，不要讓負面情緒持續，平復後可以主動向孩子道歉，承認自己的失控。這不僅可以修復與孩子之間的關係，也讓孩子學會如何面對自己的錯誤並主動承擔責任。孩子的成長需要錘煉，家長的心路歷程也是如此。讓我們保持初心重新開始，以更美好的視角去看待孩子，時刻懷着柔軟和慈愛的心態，隨時調整方法，用愛和智慧引領孩子茁壯成長。

◆當孩子不適應小學開學，或會出現一些徵狀：

情緒波動：變得更情緒化，容易哭泣或發脾氣

加倍依賴：比平時更依賴父母，不願意離開家人

退縮行為：不願意參加學校活動或與同學互動

睡眠問題：晚上難以入睡或早上起牀困難

食慾改變：食慾減退或過度進食

身體不適：經常不明原因地抱怨頭痛、胃痛等

孤立自己：不願意與同學交往，喜歡一個人待着

人際衝突：容易與同學衝突或爭吵

缺乏自信：在與同學和老師互動時顯得畏縮

注意力不集中：上課時容易分心

學習興趣下降：作業拖拉或不願意完成

學習成績下降：成績與之前的水平不符

◆如何應對？

與教師溝通：了解孩子在校表現，尋求教師的建議和支持

多鼓勵支持：多肯定孩子的努力和進步

培養社交技能：通過安排與同學的玩耍時間，幫助孩子建立友誼

尋求專業幫助：如果問題持續或惡化，考慮尋求心理專家的幫助

文：何月群（仁濟醫院學前支援服務隊臨牀心理學家）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第523期]

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