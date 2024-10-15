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副刊
Happy PaMa 教得樂 第523期

Happy Pa Ma

童繪遊樂場：保留畫作 保留童真

【明報專訊】踏入10月，按照過往經驗，小六的視藝科呈分試已經展開，而小五的呈分試則在下學期才正式開始，請大家及早準備，特別是要多點注意目前校內視藝課堂教授的主題和相關技巧，因為這些元素往後有較大機會與考試的主題和應用素材「接軌」。此外，也不要輕視呈分試以外的視藝考試，對視藝的投入將有助往後的相關發展，所以無論是測驗、家課以至堂課，每一份也要用心做好，時刻保持熱誠，提升在這方面的自我要求。

◆繪畫Q&A

Q ：應否保留孩子的畫作？

A ：香港住所環境擠迫是不爭事實，面對孩子海量畫作應該如何處理？ 就我個人而言，「絕對不可以棄掉」！◆

孩子的畫作絕大多數以平面為主，疊起來所佔空間應該不會太大，所以我經常對家長說，請將孩子的畫作妥善保存，以作為他們在藝術成長歷程的紀錄。這些畫作除記錄了繪畫的面貌，內裏也包含了歲月的印記，童真洋溢，色彩繽紛且充滿創意的畫作，絕對是長大後模仿不來的。

一個folder一幅畫 櫃桶加防潮珠

市面上有不同尺寸的袋裝folder可供選擇，如果一個膠袋背對背存放兩幅畫作，遇上潮濕天氣時畫作會增加發霉風險，甚至有可能同時禍及兩幅畫作，所以建議每個膠袋只存放一幅畫作，在存放folder的櫃桶加入包裝防潮珠會較為保障。至於大幅的畫作，為作品做了基本保護後，放在牀褥下也是一個不錯的方法。

建議將畫作放入folder前，先來一場小型展示，既可同時看看不同時期主題畫作，也讓孩子回顧一下作品的進程和技巧，既能鼓勵孩子，也將藝術歷程記錄下來。張貼畫作時要注意天氣變化，遇到潮濕「回南天」的日子，最好將畫作先放入folder妥善保存。

文︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第523期]

相關字詞﹕呈分試 視藝科 親子筆陣 名人KOL 童繪遊樂場

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