童繪遊樂場：保留畫作 保留童真

◆繪畫Q&A

Q ：應否保留孩子的畫作？

A ：香港住所環境擠迫是不爭事實，面對孩子海量畫作應該如何處理？ 就我個人而言，「絕對不可以棄掉」！◆

孩子的畫作絕大多數以平面為主，疊起來所佔空間應該不會太大，所以我經常對家長說，請將孩子的畫作妥善保存，以作為他們在藝術成長歷程的紀錄。這些畫作除記錄了繪畫的面貌，內裏也包含了歲月的印記，童真洋溢，色彩繽紛且充滿創意的畫作，絕對是長大後模仿不來的。

一個folder一幅畫 櫃桶加防潮珠

市面上有不同尺寸的袋裝folder可供選擇，如果一個膠袋背對背存放兩幅畫作，遇上潮濕天氣時畫作會增加發霉風險，甚至有可能同時禍及兩幅畫作，所以建議每個膠袋只存放一幅畫作，在存放folder的櫃桶加入包裝防潮珠會較為保障。至於大幅的畫作，為作品做了基本保護後，放在牀褥下也是一個不錯的方法。

建議將畫作放入folder前，先來一場小型展示，既可同時看看不同時期主題畫作，也讓孩子回顧一下作品的進程和技巧，既能鼓勵孩子，也將藝術歷程記錄下來。張貼畫作時要注意天氣變化，遇到潮濕「回南天」的日子，最好將畫作先放入folder妥善保存。

文︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第523期]