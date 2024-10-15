明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第523期

Happy Pa Ma

荒失失在加家：後悔移民到加拿大嗎？

【明報專訊】子女學習進度一向是家長最着緊的事，無論是在香港的家長，或是移民到加拿大的家長，其實都是一樣。還記得在接近暑假時，有一個較為熟絡的家庭舉家移居至距離Manitoba省Winnipeg約13小時車程的Calgary，而一班母親便舉行了各式各樣送別活動，其中有一次她們在晚上約了一起吃飯，便聊到「有沒有後悔移民到加拿大」這個話題，當中不少內容，是談及子女的學習問題。

不熟悉學制 選校無從入手

這些母親中，不少在香港有豐厚的人工，放棄了高薪厚職來到加拿大，要重新開展事業，但收入大不如前，很自然會聊到這個話題。有人後悔沒有在香港多工作幾年才移民，也有人表示沒有後悔移民的決定，而其中一名母親則表示因為孩子升學問題而有點後悔。主要原因是其在香港出生，完全了解香港教育制度及「遊戲規則」，女兒出生後如何安排讀書方向心裏有數，例如考取名幼稚園，一條龍升上有名氣的中小學，之後再考入大學學有所成；而更重要的是她的孩子在香港「開局」（指入讀幼稚園及小學）也的確是入讀了心儀的學校。但反觀在加拿大，既不熟悉這裏的教學制度及內容，也不了解升學情况，究竟如何才能令子女日後可入讀心儀大學，當中存在太多未知因素。

當然這也是近年不少移民到加拿大家長的心聲，由於加拿大實行聯邦制，省份之間的教育情况不同，例如並不是所有地方都有為學校劃分等級，所以對於剛到這裏的父母，要為子女選擇小學或中學，不知如何入手，其中最多人是根據種族或教學語言（英語或法語﹚作為考慮，但顯然對於一些較為進取的家長來說，這並不足夠作為參考。

住在加拿大一段時間後，更會發現一些發展度高的省份，例如Ontario、British Columbia等，學校都會提供更深的課程，讓學生更容易銜接高中及大學課程，這亦是不少家長選擇移居這些省份的其中一個原因。當然想在Manitoba為子女提供更好的教育，也不是沒有選擇，例如部分家長會讓子女申請入讀私立學校，這些私校就好像香港的名校一樣，申請時除了要面試，也可能要考試，而課程上也會比一般公立學校更加深入，接近其他省份的課程深度。

私校課程較深 學費高

曾聽過不少入讀私校的Winnipeg家長指出，子女差不多每天都有家課帶回家做，不像公立學校沒有家課或是大部分家課可在校內完成，而課程內容上亦明顯有出入。不過，入讀私校的代價就是要付出高昂的學費，以非國際學生計算，一年學費加上其他申請費、保險費等，隨時要上萬元加幣，對於這裏一般收入的家庭來說，要負擔得起並不容易。

子女能學有所成，是家長最大心願，不過我覺得作為父母的責任，是在能力範圍給予子女最好的學習環境，至於子女日後能否按自己所安排或想法走下去，其實並沒有一定的答案。父母的角色只能提供適當的管束及勸勉，過度的執著對於自己或子女的心理，都不會帶來太多好處。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第523期]

相關字詞﹕加拿大 親子筆陣 移民 吳一鳴 荒失失在加家

上 / 下一篇新聞