同理心學堂：當父母也犯錯，可以怎樣做？

勇於認錯 以身作則

對孩子而言，父母犯錯，道歉是最直接的做法。不過，你可能會說：「怎麼可能要一個長輩向後輩道歉呢？以後還能管教孩子嗎？」事實上父母正是孩子學習及模仿的對象，他們的行為表現反映了父母的價值觀。美國心理學家班杜拉（Albert Bandura）所提出的社會學習理論指出，孩子會透過觀察他人行為而學習，特別是最親近的人。假如父母犯錯後沒有勇氣承認和道歉，孩子便會學習到犯錯時只要「扮唔知」便可以蒙混過去。因此作為父母必先以身作則，敢於承認錯誤，這不但會受到孩子尊重，更能讓孩子明辨是非，學習誠實的美德。記得有名家長曾經分享，做錯事可以叫我們明白人的限制，家長都可以和孩子一樣有缺失，而這些不足之處，正可以讓大家更好地學習彼此體諒和包容。

以信任培養彼此包容

有時我們會因為缺乏溝通，而對小朋友欠缺信心。還記得有次在功課班擔任導師，學生B被同學指控偷了一支卡通筆，當時他堅持自己沒有做過，他的家長直接斥責自己孩子不誠實，執意要他歸還物主，學生B因感到委屈而嚎啕大哭。結果，同學在抽屜找回自己的卡通筆，家長才發現原來自己怪錯了孩子。在這情况下，單單道歉是不足夠的，必須處理孩子的感受及相關的負面影響，例如說：「對不起，媽媽知道錯怪了你，你的心情肯定不好受！媽媽應該先了解事情的全部，我也想聽聽你的感受。」父母主動承認錯誤，尊重孩子的感受，孩子以後才會願意向父母多作情感上的分享。這樣將更有益於維繫雙方關係，畢竟家庭是讓小朋友建立信任和尋找安全感的地方！

以溝通代替說教

要加強親子關係，父母與孩子之間需要建立良好溝通，找出共同解決問題的方法。舉個例子：部分父母會過分緊張子女，嚴格控制孩子的言行及選擇，但所採用的權威式管教對年紀漸長的孩子可能不管用，甚至對子女的發展構成負面影響，譬如缺乏自信心、容易感到焦慮或產生反叛的情緒等。家庭管教模式研究學者Diana Baumrind指出，恩威並重型的父母對於孩子自尊及心理健康發展最為理想。當父母意識到管教方式不再合適，便要調整心態，多聆聽子女的心聲，例如說：「爸爸知道之前對你太嚴厲了，真的很抱歉。不如我們商討一下怎樣安排時間會比較適合？」這樣不單能夠表達歉意，更重要的是讓孩子有機會表達自己的想法。當然，父母亦要真誠尊重及接納子女表達的感受及意見，這才是理性溝通。

各位家長，我們也不妨學懂放過自己，接納所有人都會犯錯，最重要讓我們和子女在過錯的經驗中學習成長！

文：劉浩然（香港中華基督教青年會顯徑會所程序幹事、註冊社工）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第523期]