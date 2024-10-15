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副刊
Happy PaMa 教得樂 第523期

Happy Pa Ma

多元導航．網絡教育：學習機遇與挑戰

【明報專訊】隨着科技發展，網絡教育已經成為我們學習中不可或缺的一部分，但同時也帶來了不少挑戰。筆者想分享一些在工作中的見聞，希望能引起大家關注，並探討如何在這個網絡時代學習得更好。

回想疫情期間，許多學生轉向網絡學習以保持學習進度。一名六年級的學生小淇曾經告訴筆者，她在網課期間體會到自由，她可以在家的沙發上用平板上課，更可在網絡上隨意選擇學習內容。這種靈活讓她能根據自己的需求調整學習時間，絕對是較難於傳統面授課程中實現的。

即使學校恢復了面授課程，小淇仍然利用網絡資源輔助學習，課後通過網上教學視頻加強對課堂知識的掌握。這讓筆者意識到，網絡教育並不是取代傳統課程，而是成為有力的學習補充。

面對海量資訊 難分真假

然而，網絡教育的便利也伴隨着種種挑戰。小淇在學習中曾遭遇「資訊超載」和「網絡焦慮」。她說，面對海量的資源，有時會不知從何入手，亦難以辨別資訊真偽，這讓她感到焦慮。此外，網絡環境也可能成為負面行為的溫牀。筆者曾經接觸一名叫阿晴的學生，她因為在網上分享學習上遇到的困難而遭同學嘲笑和欺凌。這讓她感到沮喪，甚至影響了學習動力。這些經歷提醒我們，儘管網絡提供便利，但也同時會帶來心理上的挑戰。

在這樣的情况下，家長和教師的支持顯得至關重要。筆者鼓勵家長定期了解孩子的學習進度，並鼓勵他們分享網上學習的經歷。這樣不僅能增進親子關係，還能讓孩子感受到家長的支持。教師也可以在課堂上加入社交與情感學習的元素，讓學生有機會分享自己的網絡學習體驗。上述提及阿晴的情况，她的班主任得知後，迅速組織了一次班會，讓學生們分享各自的網上學習經歷。這不僅讓阿晴感受到被理解，還促進了同學之間的團結。

設置隱私權限 慎重添加好友

隨着網絡發展，學生需要具備自我保護意識。筆者常提醒學生，儘管網絡是學習的好地方，但也潛藏風險。他們應學會如何在網上保護自己，例如設置隱私權限，慎重添加好友，並在遇到不當言論時勇敢尋求幫助。這些基本的安全意識能幫助學生在享受網絡教育的同時，也能保護自己。

網絡教育是我們時代的一個重要轉變，充滿無限可能，也面臨各種挑戰。筆者相信，未來的學習會更加多元化，而這一切皆從網絡教育開始。通過正確的引導和支持，我們可以幫助學生充分利用網絡教育的優勢，同時克服其中的挑戰，在這個新的學習時代，找到屬於自己的導航之道。

文：文建康（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第523期]

相關字詞﹕網絡教育 親子筆陣 多元導航

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