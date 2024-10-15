升學攻略：報英語課程 可先做評估

答◢ 每個小朋友成長不同，對外語接受能力各異，為了準確知道孩子的程度，一般比較出名的英語課程中心會給孩子一個免費的「能力評估」，決定小朋友是否適合於3歲半讀聖三一英語課程。你不妨帶小朋友去信得過的英語中心報讀，經過測試，便知道是否適合讀了！

浸信會呂明才 學業品行培養俱佳

問◢ 小兒今年報讀小一，只有15分。心儀區內浸信會呂明才小學（一呂），但因為一呂叩門要求1-1-1，所以自行將會選一呂。同時，擔心兒子未能報讀理想小學，並考慮在經濟許可的情况下，也會為兒子報讀培僑書院、保良局陳守仁小學及保良局林文燦英文小學。請問這3間直資小學和一呂比較，哪一間較理想、較適合孩子？

答◢ 浸信會呂明才小學無論在學業、品行培養及課外活動方面，在91校網排位也名列前一、二名，而且此校有聯繫中學，小六畢業生減去留班位，有20% band 1及band 2學生可以直升其中學。保良局陳守仁小學、保良局林文燦英文小學及培僑書院雖然也辦得不錯，但整體來說，還是覺得一呂值得考慮。

讀英中成績追不上 留班vs.轉校

問◢ 兒子幸運能升上band 1英中，小學時成績中上，不過未知是否因為不習慣中學學習生活，考試成績都較同學落後，班主任建議他留班。好想知道，留班對學生是否一定好？我們有考慮過轉校，但根本沒有方向，到底是轉去band 2學校還是怎樣。問兒子，他也沒有太多意見，似乎不太想留班，但又不想轉校。趙sir可否以教中學的經驗，告訴我應怎樣做呢？

答◢ 香港小學，一般是用中文教學，而band 1英中，多用英文教學，如果家長沒有在暑期替子女搞好英文，他們在9月上課便有可能完全不知道教師教些什麼，如果家長不及時發覺，小朋友唯有默默忍受，天天上課如坐針氈，對學習失去信心，除了中文，對其他科目會失去興趣，如此這般捱到考試，成績不達標，便要留班了。你目前有兩個選擇，一，在英中留班，條件是一定要搞好英文的聽說讀寫，適應用英文教學心態；二，轉去中文教學的band 2學校，因為教師用中文教學，他聽得懂便會回復信心，但你願意讓他轉校嗎？

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，

電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第523期]