幼兒入學：學術型、一條龍點揀好？ 認清4大類幼稚園 按需要選校

作為新手父母，面對各式各樣的幼稚園，的確會感到無從入手，有專家把坊間幼稚園劃分為4大類，好讓家長在選校時，能按需要，找到合適的大方向。

嵐天教室課程總監楊蔚嵐多年來替不少家長和學生解決選校及面試疑難，她認為每間幼稚園也有獨特之處，家長可以透過學校網站、朋友口碑去了解和認識。「香港有大約1000多間幼稚園（2023年10月數字為1010間），每類型及每間機構甚至每間學校都有其校本課程，各有優缺點，家長可因應自己及幼兒的需要，選擇合適的學校。」

專家：視乎家長能給予多少協助

楊蔚嵐指本港雖然有很多不同類型、不同學習目標的幼稚園，家長們常「十五十六」，希望揀到「最好」，但其實教育局對所有本地幼稚園課程及幼師資格也有提供指引，因此學校之間，未至於有差天共地的分別。「幼師們受訓時都會明白，幼兒最好是透過遊戲和經驗來學習，即使以學術為重點的幼稚園，都會採用這種學習模式，如他們會透過遊戲卡、豆袋、釣魚等來讓小朋友認生字。所以，若問孩子較適合讀哪一種幼稚園，我會覺得小朋友適應能力快，他們會慢慢吸收得到；反而家長的投入程度、能給予子女多少協助，才是關鍵，如學術型幼稚每日都有兩三份功課，家長要想想有否時間陪子女做？能否循循善誘地教導？」

若要仔細劃分，她會把現時本地幼稚園分作以下4大類︰

1. 學術型幼稚園

以學術、語文為學習重點的私立幼稚園，着重培育學生兩文三語發展，有關學術的課程設計如中、英文科會較進取，音樂、藝術等則相對其他學校少，也會有一定數量的功課，學生學業能力會有一定保證，也因為學術上有一定基礎，升小時主力考直資、私立小學。由於這類學校的功課多需要家長幫忙跟進，所以較適合能投放較多時間在小朋友學業上的家長選擇。

例子：學之園幼稚園暨雙語幼兒園、國際英文幼稚園暨幼兒園（St. Catherine's International Kindergarten & Nursery）

2. 一條龍學校

設有附屬小學或聯繫小學的幼稚園，小學會預留部分學位給其幼稚園畢業生。雖然是「預留」，但學生未必能百分百直升，仍然需要透過面試評核，不過面試形式未必跟外校生相同，如小學教師會到幼稚園部觀察學生表現、作課堂評估等，學生一般會在不知不覺下，於熟悉的環境中完成面試，相對輕鬆。此外，這類學校的語文教學亦比學術型私立幼稚園淺，所以學生如打算考其他小學亦有一定難度，如有其他心水學校，一般家長都為小朋友外補，以準備其他小學的面試。這類學校較適合喜歡該校文化及其小學的家長選擇。

例子：民生書院幼稚園、香港培正小學（幼稚園）、聖保祿幼稚園、德望小學暨幼稚園

3. 參加幼稚園教育計劃的幼稚園

這類幼稚園課程依教育局指引而設計，並受質素評核監察，所以無論在學與教、教師質素等條件上也有一定水平。有些家長會把這些學校稱作「屋邨幼稚園」，或許因為它在學費及位置上也較平民化，而且數目亦遍佈各區，但這並不代表它們質素差，有些甚至會申請不同津貼去籌辦年度教育主題為學生重點培訓，坊間亦有很多參加幼稚園教育計劃幼稚園的「名校」有明星子女就讀。如家長希望培育小朋友全面發展、開心成長，不特別強求成績，又以參加小一統一派位為目標，便不妨考慮。

例子：香港創價幼稚園、香港靈糧堂幼稚園、天主教聖瑪加利大幼稚園

以孩子長遠學習目標為考量

4. 國際學校及特色幼稚園

國際學校的幼稚園為外地課程，學費相對較高，有部分更需購買債券，適合有意給子女往外地升學的家長選擇。而特色幼稚園則採用世界各地著名教學法再於本地運作，如蒙特梭利、華德福等，這些教學法有助啟發小朋友內在的潛能，惟未必能與本地傳統教育制度銜接，家長選擇前宜以孩子長遠學習目標去仔細考量。

例子：香港耀中國際學校、英基國際幼稚園、香島華德福學校、港島兒童蒙特梭利幼稚園

文：顏燕雯

小模特兒：灝燊

[Happy PaMa 教得樂 第523期]