明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第523期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：SEN與neurodiversity

【明報專訊】今時今日，相信大家對SEN（special educational needs，有特殊教育需要）這個名稱也不陌生。在本港，教育局把SEN學童分為9大類，包括︰自閉症譜系障礙（ASD）、專注力失調及過度活躍症（ADHD）、特殊學習困難（包括讀寫障礙）、精神病、肢體傷殘、智力障礙、視力障礙、聽力障礙和言語障礙。

大腦以不同方式接收信息

不過，隨着近年社會對相關議題的關注，也多聽了有人用neurodiversity取代SEN去形容這班獨特的孩子，認為可減低貶義。Neurodiversity一字其實早於1990年代尾，由澳洲社會學家Judy Singer提出，中文有譯作「神經多樣性」、「神經多元」、「腦力多元」等，意思是指到一個人的大腦，以不同的方式來處理接收到的信息，並與外界溝通和互動。今年初，香港兒童醫院亦採用neurodiversity之名，成立Neurodiversity Genetics Clinic（神經多樣性遺傳診所），專為發展遲緩／智力障礙、ASD、ADHD等兒童服務。

究竟neurodiversity與SEN，哪個寫法才比較適合，可留待專家及社會繼續討論；更重要的，也是今期封面故事想帶出的信息，就是這班非一般的學童，雖然在日常生活中會遇到挑戰，但其實他們亦擁有獨特的優勢，只要有一個共融和友善的環境，他們也可以適性揚才，活出最好的自己。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第523期]

上 / 下一篇新聞