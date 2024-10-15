本周FOCUS．採訪手記：SEN與neurodiversity

大腦以不同方式接收信息

不過，隨着近年社會對相關議題的關注，也多聽了有人用neurodiversity取代SEN去形容這班獨特的孩子，認為可減低貶義。Neurodiversity一字其實早於1990年代尾，由澳洲社會學家Judy Singer提出，中文有譯作「神經多樣性」、「神經多元」、「腦力多元」等，意思是指到一個人的大腦，以不同的方式來處理接收到的信息，並與外界溝通和互動。今年初，香港兒童醫院亦採用neurodiversity之名，成立Neurodiversity Genetics Clinic（神經多樣性遺傳診所），專為發展遲緩／智力障礙、ASD、ADHD等兒童服務。

究竟neurodiversity與SEN，哪個寫法才比較適合，可留待專家及社會繼續討論；更重要的，也是今期封面故事想帶出的信息，就是這班非一般的學童，雖然在日常生活中會遇到挑戰，但其實他們亦擁有獨特的優勢，只要有一個共融和友善的環境，他們也可以適性揚才，活出最好的自己。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第523期]