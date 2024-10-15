消除誤解：以強為本 腦力多元學童展潛能

「當小朋友不是跟『正常』學生用『正常』的接收方式去學習時，我們就說他有問題、有learning needs（學習需要），這樣把孩子病態化，我覺得是不應該的。」Emily倡議，可用外國較常說的「neurodiversity」（腦力多元）去代替SEN這個具標籤的字眼。

在合適場景一樣有優勢

她解釋，人類大腦運作和經驗世界的方式，自然而然是存在差異的，雖不能否認，腦力多元學童的確會遇到一些局限和挑戰，但換個角度，只要把他們放在合適的場景，孩子一樣有優勢和長處，「一個ADHD（專注力失調及過度活躍症）學生在課室，可能會產生『問題』，但去到泳池，他的精力，便不再是『問題』，甚至可以令他發揮得很好，美國昔日游泳名將Michael Phelps（菲比斯）便是最佳的例子；又如Bill Gates（比爾蓋茨），12、13歲便沉迷電腦編程，又試過潛入大學的實驗室研究學校那台大型電腦，他是否很有『問題』呢？但最終，這個有『問題』的人，卻改寫了整個電腦世界的歷史」。

為消除社會對腦力多元人士的誤解，Emily在今年3月，創立「腦力多元協會」，並致力打造成為一個綜合平台，以促進不同領域伙伴的合作，冀產生協同效應。該會董事蔡麗雲（Cindy）則期望可從教育界做起，「香港雖然行融合教育，有不少配套給予這班學童，但都是補底式的，他社交弱，就給他上社交小組；他說話、表達不行，便找言語治療師去幫忙訓練。而整個教育制度，又是考試為主導，若這班小朋友讀書不叻，就好像除了『SEN』這個名字，便無其他身分、無其他價值」。她盼望學校的校長、教師及家長等持份者，可重新思考（rethink）、重塑（reshape）和重新命名（rename）這群獨特的孩子，讓他們同樣有機會展現自身的潛能。

[Happy PaMa 教得樂 第523期]