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Happy PaMa 教得樂 第523期

Happy Pa Ma

腦力多元：畫作屢奪國際大獎 與別不「童」 繪出耀眼新天地

【明報專訊】不知大家最近有否留意到一個電視廣告，以「螺絲」來比喻小朋友，這些「螺絲」並非倒模製成，當中或會有不同形狀、長短和顏色，而在廣告中亮相的大男孩楊樂然，正是一顆與別不同的「螺絲」。

樂然是自閉症譜系障礙（下稱自閉症）患者，在社交上面對不少困難，但他同時是一個屢奪國際大獎的小畫家。雖然在廣告中，楊父只有一個卑微請求，他不求公眾給予兒子掌聲，只求不嫌棄的眼神，這已是對孩子最大的支持。但作為社會的一員，我們又可否多走一步呢？

剛度過18歲生日的楊樂然，早前登上電視熒幕，與父親Lionel，以及其所讀中學的校長潘啟祥一起拍攝廣告。不過，說得精準一點，這其實是一個電視宣傳短片（Announcement in the Public Interest, API），3人是應非牟利機構「腦力多元協會」及其伙伴機構「青年全球網絡」的邀請，藉「生命配對 無盡潛能」的口號，喚起公眾以愛心和耐心去對待身邊「非一般」的學童，讓他們有機會釋放潛力，發放光茫。這個宣傳短片（reurl.cc/ey7GLj）會由現在一直播放至明年7月下旬。

2歲半確診自閉症 父初不接受增摩擦

樂然在2歲半時被診斷患有自閉症，「他不太講話，少眼神接觸，又很喜歡沿直線行走，是很典型的自閉症小朋友」。當時仍是中學教師的Lionel，起初面對兒子，都有一種「能醫不自醫」的無奈，「我本來是一個要求很高的人，我對學生的要求很高，對子女的要求亦很高。最初知道樂然有這個症時，我是接受不到的，堅持對他作出如平常小朋友般的要求，所以有段時間，我兩父子的關係不太好，有很多摩擦」。

後來經同業、其子的幼稚園教師提點，Lionel才逐漸放開懷抱，願意接納樂然的不完美，「我不是把自己的要求降低，只是在樂然的能力範圍內，要求他盡力做好而已」。然而社會上有很多人，卻未能如此包容，「正如廣告中的對白，我們都接收過不少嫌棄的眼神」，包括樂然小時候在公眾場所鬧情緒，Lionel曾被指摘「無家教」，又試過在巴士上，有家長喝止小朋友不要坐在樂然身旁等。

小學沉迷砌LEGO 愛自創款式

雖然在主流世界，不論學業和言行，樂然都稱不上是優秀的孩子，但小子一樣有自身的光芒，從小已流露出創作的天賦。Lionel憶述，兒子在小學時很沉迷玩LEGO，喜歡不斷挑戰高難度的作品，例如拼砌貨櫃船、鐵達尼號等，「最神奇的是，他不太看說明書，瞄一瞄，就可以動手，而且他砌得很快，複雜程度去到二三千元一盒的LEGO，他用一個多小時便可以砌好」。

後來，樂然更進展到自創款式，「他不再跟盒子的圖案去砌，會在YouTube搜尋自己喜歡的交通工具，例如消防車、火車等，然後再買磚塊去砌」。Lionel說，從這個時候開始，兒子的創意愈來愈多。

良師指導 發揮藝術創作天賦

不過，真正讓他有機會發揮藝術創作天賦的，要多得他生命中的伯樂——繪畫導師。樂然升中後碰上疫情，多了在家看動畫，更愛用紙筆臨摹當中的主角，「最初他只是勾線，我也不以為意，後來他愈畫愈多，也開始添加五官，我便看到原來畫得幾神似，也察覺到他在繪畫方面有些天分」。有好幾年，樂然也是自學的，直至兩年前，他升上中四，選修了視覺藝術科，Lionel才決定掏腰包，找私人導師教兒子繪畫。

找導師的過程也不容易，因為並非每個導師都願意錄取這些「非一般」的學生，直至樂然遇上目前這一位，「大概學了半年，導師說樂然有幅作品畫得不錯，想推薦他參加比賽，結果，憑着這幅《耀眼金龍》，他奪得『第13屆蘭亭獎世界青少年兒童書畫大賽』金獎」。Lionel透露，其後導師更因應樂然的特質，讓他專攻禪繞畫（zentangle），「這種畫，是用黑白線條不停重複去畫，普通人或會覺得很悶、很無意思，但偏偏他卻樂在其中，畫得很用心、很專注」。

繪畫接通外界 得認同增自信

從此，樂然便好像透過繪畫，跟外界接通了，他對周邊環境的觀察比以前多，「就是生活日常見到的東西，有時他都會站着觀看很久，然後畫下來」。天分加上獲得良師的栽培，令樂然在短短兩年間，已經多次衝出香港，躍登國際舞台，他的多幅畫作，先後在See You in London英國倫敦參展賽、法國羅浮宮參展賽、英國維多利亞國際兒童藝術比賽、中白國際青少年藝術大賽等賽事中囊括多個大獎，並在當地公開展出。

或許對不少學生來說，獎項的意義，只在於潤飾portfolio，用以博取入讀名校的入場券，但對樂然而言，卻是一服心靈良藥，「他以前經常『頭耷耷』、說話很細聲，但近年明顯信心多了，我相信，是因為他得到認同，有成功感，知道自己並非什麼都做不到，有些地方，他都可以做得很好的」。Lionel唯盼這顆獨特的「螺絲」，將來終能在社會上配對到合適的崗位，發揮所長。

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第523期]

相關字詞﹕腦力多元 天賦 繪畫 自閉症譜系障礙 自閉症

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