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副刊

旅遊

宜蘭豪住包棟民宿 花園水道划船賞落羽松

【明報專訊】位於台灣東北角的宜蘭，以田園風光、豐富美食和多元玩樂選擇聞名。翠綠的田野、清新的空氣和恬靜的鄉村氛圍，讓人遠離都市喧囂，成為許多人度假放鬆的首選。這次宜蘭之行，我們入住了豪宅級的包棟民宿，還請來私廚即席炮製晚宴，享受如同在宜蘭住進「第二個家」的溫馨度假體驗。

清水混凝土風格建築 池畔影院

今次我們入住了位於宜蘭五結鄉的Villa V包棟民宿，是一座隱身鄉間的別墅。從羅東火車站出發，坐計程車前往民宿的10分鐘路程上，兩旁是綠意盎然的樹木與田野，讓人心情放鬆。別墅建築以簡約時尚的清水混凝土風格為主，挑高寬敞的客廳和大面積落地窗讓室內光線充足，從沙發到桌椅，每件家具都精心挑選，柔和的灰調和原木紋，讓空間顯得既舒適又富有品味。窗外是修整得宜的花園，連接着種滿落羽松的河道。秋天時，河道兩旁的落羽松變成火紅色，可以划船遊覽，欣賞秋色秘境。這裏的戶外池畔影院也是夢幻無比，能一邊玩水一邊看電影，加點音樂，瞬間變成美劇裏年輕男女的派對場景。

千呎VIP房 貼心管家服務

整間民宿共有4間客房，VIP房面積約1000平方呎，其他房間約200多平方呎，並附有獨立衛浴設備。房間內的牀鋪均是超大尺寸，牀單與枕頭都是高質感的絲綿材料，躺下去的瞬間便感到全身放鬆。客房設計風格沒有酒店的冰冷感，更像是溜進了豪宅。打開音樂，泡個熱水澡，敷着面膜躺在沙發上小憩，心裏不禁笑想：「這就是『上等人』的生活嗎？」

入住包棟民宿的一大優點，就是整間民宿僅接待1組客人，換句話說，入住期間所有設施與服務都是專屬，不用等也不用爭。即便稍微放縱一點也不用擔心打擾他人，就像在自己家裏一樣，自由自在、無拘無束；再加上貼心的管家服務，無論是餐點安排或活動建議，都能隨時提供協助，讓人倍感安心。

Villa V

地址：宜蘭縣五結鄉溪濱路二段395號

房價：10人包棟入住36,800新台幣（約9200港元）起，包中西式早餐及零食mini bar、飲料汽水、意式咖啡

網址：www.villav.tw

周董式假期 稻田中央住玻璃屋

另一間推薦的包棟民宿是「樂灣民宿」，與Villa V相距約2分鐘車程，曾接待過周杰倫與妻子昆凌、林俊傑、任家萱等藝人。民宿建於稻田中央，四周沒有住家，極為隱密。樂灣共有5間雙人客房，其中最頂層的玻璃屋景觀房擁有最廣闊的視野，周杰倫夫婦也曾在此慶祝結婚周年。此外，民宿還有一個大型私人泳池和花園，夜晚燈光亮起時，成為舉辦派對的理想場地，很適合一大班朋友一起瘋狂唱歌跳舞。●

樂灣民宿

地址：宜蘭縣五結鄉大吉5路309巷52號

房價：10人包棟入住48,800新台幣（約12,200港元）起，包中西式早餐及零食mini bar、飲料汽水、意式咖啡

網址：www.onevilla.tw

●旅遊錦囊

匯率：100新台幣約兌25港元

機票：10月份香港往返台北，香港快運航空單程票價約78港元起（未連稅及燃油附加費，不包行李）

交通：從台北桃園機場出發，可坐客運直達宜蘭羅東轉運站，車程約2.5小時，車費300新台幣（約75港元）；或從台北火車站乘宜蘭線至羅東站，車程約1.5小時，238新台幣（約59.5港元）

文：司徒鳳恩

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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