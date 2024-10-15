中環日意菜「靈魂」 秋刀魚意粉濃郁鮮美

為了在香港店延續這份精神，餐廳特意請來日本店的高橋研二擔任行政總廚，並由有逾20年糕點製作經驗的大矢泰士擔任甜品總廚。秉承奧田政行的理念，高橋研二堅信食材本身就富含天然風味，只要用對調味，就能讓它們展現出色的一面。

餐廳嚴選山形縣的新鮮蔬果及海鮮，例如招牌菜Bagna Càuda，就運用超過20種山形縣直送的時令瓜菜，經高橋研二精心烹調，再搭配以鯷魚、大蒜及花椰菜熬製的特調醬汁，鹹香滋味與蔬菜融為一體。這道菜不僅色彩斑斕，還充分表現了當地食材的滋味。

香港獨家和牛意大利飯 陣陣菇菌香

ANIMA的名字在意大利語中意指靈魂，而意粉無疑是餐廳靈魂菜式。高橋研二鑽研意粉製法多年，根據當季不同食材製成各式特色意粉。例如，秋季特選秋刀魚意粉，用魚內臟、大蒜和橄欖油熬煮成醬汁，搭配微辣的青椒，在濃郁鮮美的醬汁之中亦能帶有一點清爽滋味。另一道紅花蟹意粉，選用當季時令的新鮮紅花蟹，逐一以人手拆肉，蟹肉鮮甜飽滿，最後刨上烏魚子，更添鹹香。

除了意粉，他亦為香港店獨家創作出黑毛和牛意大利飯，以紅酒、牛肉湯熬成高湯，再加入蘑菇與忌廉，米粒的口感恰到好處，散發濃郁菇菌香氣。甜品方面，大矢泰士以往專門創作高難度造型甜點，餐廳的山崎威士忌提拉米蘇、巴甫洛娃蛋糕（pavlova）等裝飾都是由他親手製作，賣相精緻，味道出色。其中巴甫洛娃蛋糕搭配自家製乳酪gelato，烘烤過的蛋白霜基底造型特別，加上提子、藍莓等水果製成甜點，搭配輕盈順滑的雪糕，甚為圓滿。●

ANIMA by Al Ché-cciano

價錢：午餐6道菜$780/位、8道菜$1180/位；晚餐廚師發辦$1980/位；另加一

地址：中環德輔道中68號萬宜大廈3樓302號舖

查詢：6762 6341

註：逢周日休息