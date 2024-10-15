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推動港摔：摔角家族百年恩怨引人入勝

【明報專訊】今年31歲的Getter是記者的前同事，大約10年前曾在其他傳媒機構短暫共事，原來他亦是港摔的創會成員。他入坑經歷跟Bitman差不多，但當火炭訓練中心停運後，部分成員出外學習摔角和打職業賽事之際，他則將心力投放在學業上，漸漸少有聯絡。

去年Bitman接任港摔會長，並決心推動香港摔角文化，籌辦更大型的摔角賽事後，Getter與一班成員決定回去幫忙，「當時我未決定再打摔角，摔角最講合理，擂台是神聖地方，不能突然空降回來，觀眾不會接受」。所以他今年乘着港摔成立15周年回歸，在頭場賽事與另一名資深成員組隊出擊，決戰港摔一對生力軍組合，上演一場新舊對決。賽後Getter名正言順復出，續戰他心愛的摔角。

摔角吸引Getter的地方，在於摔角手千絲萬縷的恩怨情仇，「特別是像墨西哥這些已有百多年摔角歷史的國家，有不少本身沒有血緣關係的摔角手，在擂台上飾演着同一家族成員，有些家族更經歷了幾代人。所以擂台對決不一定是個人之戰，也可以是家族之間的對決」；亦因為有着劇情延續的關係，無論摔角手名氣再大，也不能戰無不勝，需按着「劇本」表演，「例如今場輸了，好可能是為了鋪排下一季賽事的主軸故事，所以睇摔角，討論真假及贏輸都不是重點，合理同好睇就夠」。●

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