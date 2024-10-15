明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
專題

擂台上下互動 宣泄怨氣 摔角拳拳到肉 點止一場戲【短片】

【明報專訊】8月最後一個周六晚上，跑馬地香港足球會內上演了多場驚心動魄的大混戰，但比併的並非足球，而是由滿身大汗的男人們扭打摔壓在一起的職業摔角賽。摔角在香港頗冷門，又常被嘲為「假打」，不過現場氣氛卻極度熾熱，而所謂的「假打」卻做到拳拳到肉的「效果」，最後更真的打到血染擂台！

為慶祝香港職業摔角聯盟（Hong Kong Pro Wrestling Federation，下稱「港摔」）成立15周年，會長兼摔角手Bitman早前特辦一場「聯合國大戰」，邀請去年從香港摔角手中奪取「摔角之王」金腰帶的墨西哥摔角手Ricky Marvin，專程來港參加衛冕戰；再有輕量級雙打冠軍賽事上演8人混戰，一開賽便由擂台上打到落觀眾席，摺椅、垃圾桶、光管全部變成「武器」。其間有摔角手屢出陰招偷襲，台下近千觀眾噓聲四起，摔角手立即爆粗回應，實行出手又出口，場面混亂兼火爆，看得記者嘖嘖稱奇。

預先安排劇情 賽前夾招

這個看似人人瘋狂的混戰場面，說穿了，都是一場戲。Bitman表示台上台下均清楚知道，這是一場容許人人參與的互動表演。摔角手演出預先安排的劇情，在賽前夾招，務求挑起觀眾情緒；而台下觀眾反應愈熱烈，摔角手愈賣力演出，箇中默契難以言喻。他認為摔角很適合香港人觀賞，「睇足球都話要識球例，但摔角就好似超人打怪獸，好人同壞人對打，無特別規則，亦毋須用腦」。觀眾可以放鬆心情觀賽，打得好睇可以高呼拍掌，看見奸角出陰招，亦毋須客氣盡情責罵，將平日怨氣宣泄出來。

新手由「被撻」開始

曾到外國打摔角賽的Bitman說，跟摔角扯上關係，全因中學時從同學中借來一隻摔角影碟，「我都解釋不到為何看完迷上摔角，總之就覺得那些動作好有型，之後就開始上網搵摔角片睇，在討論區聊摔角話題」。他說約在2006年時香港已有一個名為HKPWA的摔角組織，定期租借康文署的壁球場練習摔角，他膽粗粗要求加入；之後又有成員借出家中後花園空地練習，大家在室內看摔角片，然後即場到花園試招排練，摔角愛好者稱之為backyard wrestling，這在外國摔角圈非常普遍。

「其實當年稱不上『練』摔角，因為所有人都沒有摔角背景，只是有些前輩懂得柔道，至少可教授以身卸力，學識保護自己。」Bitman回想，雖然是無系統地練摔角招式，但新人通常要由「被撻」開始，被撻到不再害怕才可練出招，「如被打或被撻時驚到縮，對手就未必做到準確的動作，雙方都有受傷風險」。另一方面，負責「撻人」的摔角手責任很大，做得不好會撻傷人，所以不能一來就學出招。他說多年來雖有不少新人加入，但都捱不過「被撻」的基本階段。

他們一班人在軟墊上撻了3、4年，當時大家都想更進一步，於是在2009年，港摔前會長何顥麟（Ho Ho Lun）與友人出資在火炭工廈租了一個單位作為訓練中心，又訂製一個練習擂台，港摔正式成立。Bitman還記得第一次上台，雖然四邊圍繩不夠彈力，地板又較軟墊硬，但大家依然練得開心。

喜歡墨西哥打摔角 觀眾熱情

然而，當年摔角在香港不成氣候，單靠小型賽事的門票收入不足以應付租金等開支，最終訓練中心運作一年多後便結束。部分打得較出色的成員嘗試到境外發展，Bitman亦隨前會長到台灣、日本學習摔角，後來更有機會出賽，先後在台灣、英國、中國大陸、新加坡等地演出；最深刻一次是在尼泊爾比賽，「摔角手會自備一條約3分鐘的介紹影片供大會播放，目的是在行上擂台時營造氣氛，不過尼泊爾的場地太大，聽到影片音樂就快播完，所以要趕着跑上擂台」。在眾多地方中，他特別喜歡在墨西哥打摔角，因為觀眾最熱情投入，日本觀眾則比較含蓄，「如果用聲量比較，20個墨西哥觀眾已經勝過200個日本觀眾」。

還記得2018年初，他到墨西哥打摔角時，當時沒名氣，收入很低，打一場賽事只勉強掙得一星期的飯錢，「不過公司會包住宿，又成日有人請飲請食，所以其實都夠用，只是初時不太習慣他們打摔角的節奏，幸好其他摔角手都肯教，好快都適應了」。Bitman笑說墨西哥摔角的高空動作特別多，作為捱打一方要學懂怎樣接着對方，「都試過失手，被砸得重一點，但都無大問題」。

奸角最難演 犯眾憎才稱職

談到訓練，現時港摔在屯門有一個臨時搭建的訓練基地，記者曾到訪了解他們每周訓練流程。Bitman說跟其他運動一樣，他們要先熱身，再做其他體能訓練。依現場所見，這段前奏差不多做了1小時，其間又跑又跳，體力消耗極大。到了訓練環節，成員逐一練習各種撻台卸力方法，以及假裝全力打擊對方的動作，要通過視覺、聽覺令觀眾感到切膚之痛，但又要避免弄傷自己及對手。他說摔角跟其他格鬥運動的分別是一般人要練閃避，動作幅度小而快，反之摔角手要練站定，且動作要大而清晰，目的要讓全場觀眾看清楚打鬥過程。為了提升像真度，Bitman說表情管理同樣重要，例如他會經常對鏡練習各種表情，又或在團體訓練時互相提點。

問Bitman哪種角色最難演繹？他秒答奸角，「做正義角色好簡單，觀眾好容易接受及為你加油，所以新人多數先做好人；做壞人就難得多，要令觀眾憎你才叫稱職，出場時需要多點演技及小動作，例如要扮偷襲、凌辱對手，對住觀眾要囂張一點，挑釁觀眾用粗口對罵」。他說自己已轉變成壞人角色，會否不適應？他卻答：「好鍾意，這個才是真我。」

去年他接任港摔會長一職，希望加大力度推廣摔角，「如果只是想玩、想型，其實好簡單，自己租個場搞賽事都會有人來睇，但我想令香港的摔角（文化）在100年後好似墨西哥一樣，那就很具挑戰，例如要邀請外國摔角手來港，又要培育香港摔角手出外比賽」。他說最重要是累積經驗，才可跟國際摔角聯賽接軌。●

●有片睇

想睇港摔有幾爆？立即去片

link.mingpao.com/83139.htm

註：片中危險動作經專人長期訓練，讀者切勿模仿

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

[專題]

相關字詞﹕職業摔角 摔角

上 / 下一篇新聞