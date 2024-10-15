擂台上下互動 宣泄怨氣 摔角拳拳到肉 點止一場戲【短片】

為慶祝香港職業摔角聯盟（Hong Kong Pro Wrestling Federation，下稱「港摔」）成立15周年，會長兼摔角手Bitman早前特辦一場「聯合國大戰」，邀請去年從香港摔角手中奪取「摔角之王」金腰帶的墨西哥摔角手Ricky Marvin，專程來港參加衛冕戰；再有輕量級雙打冠軍賽事上演8人混戰，一開賽便由擂台上打到落觀眾席，摺椅、垃圾桶、光管全部變成「武器」。其間有摔角手屢出陰招偷襲，台下近千觀眾噓聲四起，摔角手立即爆粗回應，實行出手又出口，場面混亂兼火爆，看得記者嘖嘖稱奇。

預先安排劇情 賽前夾招

這個看似人人瘋狂的混戰場面，說穿了，都是一場戲。Bitman表示台上台下均清楚知道，這是一場容許人人參與的互動表演。摔角手演出預先安排的劇情，在賽前夾招，務求挑起觀眾情緒；而台下觀眾反應愈熱烈，摔角手愈賣力演出，箇中默契難以言喻。他認為摔角很適合香港人觀賞，「睇足球都話要識球例，但摔角就好似超人打怪獸，好人同壞人對打，無特別規則，亦毋須用腦」。觀眾可以放鬆心情觀賽，打得好睇可以高呼拍掌，看見奸角出陰招，亦毋須客氣盡情責罵，將平日怨氣宣泄出來。

新手由「被撻」開始

曾到外國打摔角賽的Bitman說，跟摔角扯上關係，全因中學時從同學中借來一隻摔角影碟，「我都解釋不到為何看完迷上摔角，總之就覺得那些動作好有型，之後就開始上網搵摔角片睇，在討論區聊摔角話題」。他說約在2006年時香港已有一個名為HKPWA的摔角組織，定期租借康文署的壁球場練習摔角，他膽粗粗要求加入；之後又有成員借出家中後花園空地練習，大家在室內看摔角片，然後即場到花園試招排練，摔角愛好者稱之為backyard wrestling，這在外國摔角圈非常普遍。

「其實當年稱不上『練』摔角，因為所有人都沒有摔角背景，只是有些前輩懂得柔道，至少可教授以身卸力，學識保護自己。」Bitman回想，雖然是無系統地練摔角招式，但新人通常要由「被撻」開始，被撻到不再害怕才可練出招，「如被打或被撻時驚到縮，對手就未必做到準確的動作，雙方都有受傷風險」。另一方面，負責「撻人」的摔角手責任很大，做得不好會撻傷人，所以不能一來就學出招。他說多年來雖有不少新人加入，但都捱不過「被撻」的基本階段。

他們一班人在軟墊上撻了3、4年，當時大家都想更進一步，於是在2009年，港摔前會長何顥麟（Ho Ho Lun）與友人出資在火炭工廈租了一個單位作為訓練中心，又訂製一個練習擂台，港摔正式成立。Bitman還記得第一次上台，雖然四邊圍繩不夠彈力，地板又較軟墊硬，但大家依然練得開心。

喜歡墨西哥打摔角 觀眾熱情

然而，當年摔角在香港不成氣候，單靠小型賽事的門票收入不足以應付租金等開支，最終訓練中心運作一年多後便結束。部分打得較出色的成員嘗試到境外發展，Bitman亦隨前會長到台灣、日本學習摔角，後來更有機會出賽，先後在台灣、英國、中國大陸、新加坡等地演出；最深刻一次是在尼泊爾比賽，「摔角手會自備一條約3分鐘的介紹影片供大會播放，目的是在行上擂台時營造氣氛，不過尼泊爾的場地太大，聽到影片音樂就快播完，所以要趕着跑上擂台」。在眾多地方中，他特別喜歡在墨西哥打摔角，因為觀眾最熱情投入，日本觀眾則比較含蓄，「如果用聲量比較，20個墨西哥觀眾已經勝過200個日本觀眾」。

還記得2018年初，他到墨西哥打摔角時，當時沒名氣，收入很低，打一場賽事只勉強掙得一星期的飯錢，「不過公司會包住宿，又成日有人請飲請食，所以其實都夠用，只是初時不太習慣他們打摔角的節奏，幸好其他摔角手都肯教，好快都適應了」。Bitman笑說墨西哥摔角的高空動作特別多，作為捱打一方要學懂怎樣接着對方，「都試過失手，被砸得重一點，但都無大問題」。

奸角最難演 犯眾憎才稱職

談到訓練，現時港摔在屯門有一個臨時搭建的訓練基地，記者曾到訪了解他們每周訓練流程。Bitman說跟其他運動一樣，他們要先熱身，再做其他體能訓練。依現場所見，這段前奏差不多做了1小時，其間又跑又跳，體力消耗極大。到了訓練環節，成員逐一練習各種撻台卸力方法，以及假裝全力打擊對方的動作，要通過視覺、聽覺令觀眾感到切膚之痛，但又要避免弄傷自己及對手。他說摔角跟其他格鬥運動的分別是一般人要練閃避，動作幅度小而快，反之摔角手要練站定，且動作要大而清晰，目的要讓全場觀眾看清楚打鬥過程。為了提升像真度，Bitman說表情管理同樣重要，例如他會經常對鏡練習各種表情，又或在團體訓練時互相提點。

問Bitman哪種角色最難演繹？他秒答奸角，「做正義角色好簡單，觀眾好容易接受及為你加油，所以新人多數先做好人；做壞人就難得多，要令觀眾憎你才叫稱職，出場時需要多點演技及小動作，例如要扮偷襲、凌辱對手，對住觀眾要囂張一點，挑釁觀眾用粗口對罵」。他說自己已轉變成壞人角色，會否不適應？他卻答：「好鍾意，這個才是真我。」

去年他接任港摔會長一職，希望加大力度推廣摔角，「如果只是想玩、想型，其實好簡單，自己租個場搞賽事都會有人來睇，但我想令香港的摔角（文化）在100年後好似墨西哥一樣，那就很具挑戰，例如要邀請外國摔角手來港，又要培育香港摔角手出外比賽」。他說最重要是累積經驗，才可跟國際摔角聯賽接軌。●

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註：片中危險動作經專人長期訓練，讀者切勿模仿

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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