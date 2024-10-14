醫言有理：T細胞基因改造抗血癌

第一代嵌合抗原受體T細胞療法（chimeric antigen receptor T cell therapy，CAR-T），有效治療多種B淋巴細胞腫瘤，包括急性B淋巴細胞白血病（acute B lymphoblastic leukaemia）、瀰漫大B細胞淋巴癌（diffuse large B cell lymphoma）及套細胞淋巴癌（mantle cell lymphoma），效果顯著。

醫生先從病者血液收集足夠數量T淋巴細胞（T lymphocytes），然後在無菌實驗室為T細胞作基因改造工程，加入嵌合抗原受體（chimeric antigen receptor）。經改造後的T細胞，能夠確認目標癌細胞上特定抗原，消滅癌細胞。利用CAR-T治療B細胞白血病或淋巴癌，針對的是CD19抗原。

從血液收集T淋巴細胞是一個簡單步驟，利用細胞分離儀器採集所需T細胞，然後將餘下血液成分，包括紅血球及血漿回輸給病者。在無菌實驗室內，技術員利用基因工程技術，令病人T細胞表達指定的嵌合抗原受體，如CD19受體，T細胞因此可以識別目標癌細胞上抗原蛋白質CD19。基因改造後的T細胞需要在實驗室內繁殖，目標達到所需數百萬個CAR-T細胞，整個過程需時數星期。有足夠CAR-T細胞後，細胞會冷凍至零下150℃，以維持其生命力。然後適時送到醫院，解凍後以類似輸血方法回輸給病者。回輸前，患者一般需要接受適量化療，有助CAR-T細胞在體內繁殖，發揮功效。

殺死癌細胞 紓緩移植物抗宿主病

回輸CAR-T細胞後，病者必須留院數星期，監測身體狀况，不良反應包括發燒、感染、中央神經系統疾病，還有疲倦及食慾不振等現象。CAR-T細胞療法可引致細胞因子釋放綜合徵（cytokines release syndrome），CAR-T細胞釋放大量細胞因子（cytokines），可引發嚴重炎症反應（inflammatory reaction）。病徵類似流感，病人出現高燒、血壓下降、呼吸困難、精神錯亂及胡言亂語等現象，嚴重甚至昏迷，可以致命。

內地醫療科研中心積極發展新一代CAR-T治療技術，最近推出針對T細胞的CD7 CAR-T，可治療極難對付的T細胞腫瘤，包括白血病及淋巴癌。病者接受CD7 CAR-T後，馬上接受異體造血幹細胞移植。CD7 CAR-T不但殺死癌細胞，同時可紓緩移植後經常出現的移植物抗宿主疾病（graft versus host disease），可謂一石二鳥。

文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）

（行醫逾卅年，依然滿腔熱血）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）