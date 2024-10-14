醫路同行：調整飲食+運動 紓緩更年期不適

停經後乳癌發病高危期 勿停檢驗

更年期後，女性心血管健康和骨質密度也可能受到影響。隨着雌激素水平下降，女性更容易罹患高血壓、高血脂和糖尿病等疾病。此外，骨質疏鬆風險也明顯增加。因此，定期身體檢查如血液檢驗、骨質密度檢查、乳癌和子宮頸癌篩查是十分重要，這能幫助及早發現潛在的健康問題。很多人誤解收經後就不用定期做乳房和子宮頸細胞檢驗，其實停經後的女士正正處於乳癌發病高危期，乳癌發病年齡中位數為58歲，是本港女性最常見癌症。因此更年期婦女應每兩年定期做乳房X光造影，篩查早期癌變。

要有效應對更年期，飲食與運動的調整至關重要。保持均衡飲食，攝取豐富維他命和礦物質，特別是鈣質和維他命D，有助維持骨骼健康。避免進食辛辣食物和攝取過量咖啡因，這能減輕潮熱的不適。同時，每周至少做3次有氧運動，如步行、游泳或踩單車，這不僅有助改善心血管健康，還能改善情緒，減輕焦慮。

維持心理健康同樣重要，學習放鬆技巧如深呼吸、靜觀或瑜伽，能有效減輕情緒不穩定和焦慮。與家人和朋友分享自己的感受，尋求他們的支持，也能減少孤獨感。家人的理解和支持，對於女性在這階段的心理健康十分重要。

大部分女士都能透過調整生活習慣來適應更年期變化，然而，對於一些徵狀比較嚴重的女性，醫生可能會考慮處方外用或口服荷爾蒙補充治療。這類治療能有效緩解潮熱、陰道乾澀等不適，但每個女性情况不同，因此在開始任何治療前，建議與家庭醫生詳細討論，根據個人健康狀况度身訂做最佳方案。透過專業建議和適當治療，配合正確生活方式和積極心態，女性可以更好地迎接這個人生新階段。

文︰陳婉晴

（香港中文大學醫院醫生）

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