情緒支援：非孤身作戰 正視問題愛自己

而在實體「愛自己」工作坊中，職業治療師Hugo表示，實體課堂非常有體驗感，例如教導五感分散法時有道具及小遊戲，讓他能好好感受及應用課堂知識；而靜觀呼吸環節能讓自己代入其中。

自認專業不需接受輔導

註冊護士Sharon知道自己的情緒問題很嚴重，但一直逃避沒有正視，認為自己是專業護士，不需要接受輔導。她慶幸接觸這個計劃，在網上做了情緒問卷，之後，香港老年學會的同事主動與她聯繫，安排了免費的輔導服務和跟進，讓Sharon鼓起勇氣踏出第一步，正視自己的情緒問題。

疫下見院友離世感痛苦

在長者鄰舍中心工作的謝姑娘參加活動後，眼泛淚光地說道：「疫情期間工作環境真的是非常惡劣，每個同事冒着被感染的風險工作，並要額外肩負已被感染同事的工作。更痛苦的是，有些婆婆當我們兒女般看待，卻要看着他們因疫情而離世，心情猶如刀割。感恩有香港老年學會同事的主動關心，讓我們感到自己並非孤身作戰。」

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）