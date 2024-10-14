醫護擁抱「腦朋友」 接納壞情緒 釋放壓力

電影《玩轉腦朋友2》講述少女韋莉的故事，揭示情緒的複雜和重要。韋莉的經歷告訴我們，每一種情緒都是我們的一部分，共同構築內心世界。在現實生活中，每個人都會面對情緒的波動和挑戰，只要能夠接納並理解自己的情緒，就能在壓力中找到平衡，擁有更加充實和幸福的生活。

工作量大 醫患關係步步為營

一個涵蓋全球44個地區（包括香港）逾萬名醫護人員的研究指出，面對第一波新冠疫情，醫護人員壓力水平比一般人高出25.6%。而香港醫護人員工作壓力主要來自以下幾方面：

‧工作負荷

醫療人手與人口比例不足，醫護人員在有限時間內需診斷大量病患，巨大工作量使醫護人員耗費體力，感到極度疲憊和身心困乏

‧情感勞動

近年投訴文化盛行，醫護人員與病患及家屬的互動要小心翼翼，步步為營，容易導致情感耗竭

‧職業風險

面對感染疾病的風險會增加醫護人員的焦慮感，例如疫情期間，醫療體系不勝負荷，初期設備欠缺，醫護工作人員恍如沒有武器的士兵，對着敵人又怎不焦躁？

‧文化原因

香港為華人社會，重視集體主義和社會和諧，在工作場所要求順服、配合與保持和諧。醫院或院舍都是較傳統的體系，講求「有愛心」；醫護可能會壓抑或控制自己的負面情緒，以免影響病人或造成衝突。這種情感抑制有時會造成情緒內化，長遠可能對心理健康帶來負面影響

強力支持系統 持續培訓增自信

醫護人員面臨巨大情緒困擾和壓力，對心理健康和工作表現造成負面影響。若能通過提供支持系統、持續職業培訓、改善工作環境、提供心理輔導和支持，可以有效減少他們的情緒困擾，提升工作滿意度和幸福感。以下是醫護人員提升心理健康建議：

‧自我認知

醫護人員代表知識和專業，這形象可能阻礙他們接受自己有情緒問題，畏怯尋求協助。醫護也是凡人，需要學會理解和面對自己的情緒，能夠更好地應對壓力，保持心理健康。認識到自身不足，將其視為自我成長的一部分，有助於提升應對壓力的能力

‧支持系統

強而有力的支持系統對於醫護人員至關重要。來自同事、家人和專業心理輔導的支持可以幫助醫護人員更好地應對工作中的挑戰

‧職業發展和培訓

持續的職業發展和培訓可以提升專業素養和自信心；提供心理健康和壓力管理課程有助更有效地應對情緒困擾

‧改善工作環境

改善工作環境乃減少情緒困擾的關鍵。提高工作條件、增加人手、減少工作負荷和提供舒適工作空間，皆有助提升工作滿意度和幸福感。當然，這需要政府和管理層的支持，於政策層面着手解決問題

‧心理輔導和支持

專業心理輔導對於幫助醫護人員應對情緒困擾有直接且正面的影響。醫院和院舍應設立專門心理健康服務，可以集中、定期提供心理輔導和支持。設立匿名心理支持熱線，可以在需要時提供即時幫助

文：黃伯順（香港老年學會項目經理、認可認知行為治療導師及治療師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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