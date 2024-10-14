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副刊

健康

口齒生香：梁氏小臼齒 口內奪命機關

【明報專訊】某天深夜，朋友發短訊「求救」，說半邊臉腫得像「豬頭」一樣。從照片看，她右下顎脹起，加上皮膚發紅發熱、疼痛，以及難以張嘴或移動下巴等徵狀，我立即叫她看牙醫及接受抗生素等藥物治療。不出所料，她患上牙科感染導致蜂窩性組織炎（dental cellulitis）——牙神經或牙齦感染擴散到口腔和周圍皮膚和組織。

牙科感染引起蜂窩性組織炎是一種嚴重疾病，會迅速透過軟組織擴散至臉部、下顎和頸部，並可能進入血液，引起敗血症。牙科蜂窩性組織炎比其他組織炎症更危險和致命，因口腔靠近大腦和呼吸道等重要結構，如果不及時治療，可能會造成潛在危險，甚至死亡。

結構弱點 易致牙髓感染細菌

這名朋友平時十分注重牙齒衛生和飲食均衡，沒有蛀牙，牙肉也很健康，無奈這次受感染是梁氏小臼齒。梁氏小臼齒與一般小臼齒不同，咬合面上有凸起而脆弱部分。如果這個凸起部分折斷，牙髓就有可能受細菌感染而壞死，甚至引發牙痛、牙瘡，甚至蜂窩性組織炎。

預防勝於治療，想避免因梁氏小臼齒引發的併發症，可以考慮以下方法：

1. 定期檢查：小臼齒一般在10至12歲期間長出，若定期看牙醫的話應可及早發現，並按照凸起大小作相應的預防計劃。如果凸起位置較小，不影響咬合，牙醫可能會選擇定期監測，以確保其不會惡化或引起併發症

2. 填充：把凸起位置用填充物料加固和保護

3. 磨平：如凸起位置太突出，影響日常生活，牙醫可能會使用牙科器械磨平，使牙齒表面更平整。但由於凸起部分可能接近牙神經，最好是照X光並由牙醫操刀逐步調整。

不同人的梁氏小臼齒，形狀特徵千變萬化。最重要是諮詢牙醫，根據牙齒狀况、個人習慣等決定最合適的預防方案。

文：林珮盈（香港大學牙醫學院兒童齒科臨牀助理教授）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕牙科 臉腫 蜂窩性組織炎 健康 梁氏小臼齒 口齒生香

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