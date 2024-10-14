吾生有杏：和不夠好的自己告別

闊別高雄18年了，雖然市容比以往現代化，但仍保留着一個寧靜小城市的風味，更難得的是當地人依舊友善熱情，卻又默默耕耘、逆境自強。

我與台灣的消化科團隊識於微時，多年來香港的發展可算得上是相當幸運，回歸前我們標榜自己是中西薈萃、擁有國際視野；回歸後我們強調自己背靠祖國、發展潛力無限。相較之下我認識的當地朋友未必有香港先天條件，但他們努力不懈、逆流而上，多年來在醫學及高端科技的發展成績有目共睹。希望我們不要陶醉在昔日光輝或以為有靠山就必定事半功倍。

醫學會議結束後，我便換上T恤、牛仔褲，提着背包一個人在高雄街頭漫步。高雄最吸引我的地方就是他們的大型書店，當地的閱讀風氣十分濃厚。我相信讀書不單是為了增長知識，亦可以提升修養。閱讀使我們學習如何從不同角度去認識這個世界，讓我們知道原來自己身在福中不知福。家在香港，我們有否為所擁有的感恩、因着自己不足而努力？

生活簡單滿足

在書店流連，我貪婪地翻閱不同類型書籍，管理文化、近代史、宋詞、文學創作、古玩鑑別、日本漫畫……不經不覺書店打烊，我連晚飯也幾乎忘掉了。穿過兩三條繁榮大街，便是一般老百姓的簡樸小區。我被那些久違了的街邊排檔深深吸引着！於是我便對老闆說：「來個葱爆豬肝、鹹蛋苦瓜、炒麵及一樽啤酒！」那些當地人邊吃邊喝、悠然自得，原來生活簡簡單單亦可以很滿足。

飽餐後我獨自沿着九如二路踱步回酒店，不禁想起在書店裏讀過的幾句話：「慢慢地和從前的自己告別，和不夠好的自己告別，和受傷跌倒的自己告別。再和更好、更好的自己說聲，你好！別忘了，餘生那麼長，我們要學着善待陪我們走過一輩子的自己。」（註）

註：節錄自《想把餘生的溫柔都給你》

文：陳家亮（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

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