拆解迷思：手足口病是「小朋友專利」？

無論是大人還是小孩，都應該注重個人衛生，勤洗手，以減少感染的風險。

抗生素或抗病毒藥可治療手足口病？

手足口病由腸病毒引起，抗生素僅對細菌感染有效，無法治療病毒感染。至於抗病毒藥物，雖然有些藥能針對特定病毒，例如針對流感病毒的奧司他韋（oseltamivir）、針對單純疱疹病毒的阿昔洛韋（acyclovir）。但引起手足口病的病毒種類繁多且變異強，目前並沒有針對手足口病的抗病毒藥物。因此，手足口病治療目標以紓緩症狀為主，例如止痛退燒藥和口腔潰瘍紓緩藥物。大多數情况下，病情在7至10日內自行痊癒，在此期間注意休息和保持適當的水分攝取。

消毒酒精傍身，能預防手足口病？

僅靠酒精消毒來預防手足口病，事實並無效果。手足口病是由腸病毒引起，而腸病毒屬於無包膜病毒，它們的外層由蛋白質殼構成，而非脂質包膜。日常使用的酒精消毒液（例如70%乙醇）主要通過溶解病毒的脂質包膜來殺死病毒，但對於像腸病毒這樣沒有脂質包膜，僅由堅固蛋白質殼保護的病毒，酒精無法破壞其結構，因此不能有效消滅這類病毒。

預防手足口病不能靠酒精，最重要是保持手部衛生，經常用梘液和清水徹底洗手，並且避免與患病者接觸。消毒家居時，應選用有效對抗無包膜病毒的消毒劑，例如1比99稀釋家用漂白水，這樣才能更好地預防感染。

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