傳染力高 初發似感冒 手足口病可致腦炎攞命

多種腸病毒引起 5歲以下高危

由多種腸病毒引起的手足口病（hand, foot and mouth disease）是急性傳染病，特別容易影響5歲以下嬰幼兒。病名來自其典型症狀，即患者手掌、腳底及口腔內出現紅疹或水疱。腸道病毒是引起手足口病的主要病原體，常見的包括柯薩奇病毒（coxsackievirus）和腸病毒71型（enterovirus 71）；後者特別值得注意，因可導致較嚴重的併發症如腦膜炎和腦炎等。雖然大部分患者在1至2周內自行康復，但由於病毒易於學校等群體環境中傳播，因此保持良好個人衛生對預防感染至關重要。

柯薩奇病毒A16型和腸病毒71型在人群中廣泛存在，特別是在兒童集中場所。手足口病的傳播途徑包括：飛沫傳播、接觸傳播、糞口傳播。潛伏期一般為3至7天，其間患者可能尚未出現明顯病徵，但已具有傳染力。手足口病初期病徵通常不易察覺，因為與普通感冒相似，包括：

‧喉嚨痛：

患者可能感到喉嚨不適及刺痛，這是因為病毒感染了咽喉部位

•發燒：

低至中度發燒是常見初期症狀，通常體溫在37.5℃至38.5℃之間

•食慾不振：

由於喉嚨疼痛及全身不適，患者可能食慾減退

舌頭牙齦潰瘍 手掌腳掌臀部出疹

隨後數天，手足口病會進入下一階段，出現一些明顯的症狀：

•口腔潰瘍：

患者口腔內，尤其是舌頭、牙齦和口腔內壁出現潰瘍，引起疼痛，使進食和飲水變得困難

•紅疹或斑點：

在手掌、腳掌，甚至腹股溝或臀部出現紅疹或斑點

•水疱形成：

隨病情發展，紅疹或斑點可能進一步演變成小水疱。這些水疱通常比周圍皮膚的顏色淺，呈現灰色，並且經常伴隨疼痛，尤其當它破裂時

口乾尿少或脫水 胸痛心悸或心肌炎

不單止是兒童，成年人也可能感染手足口病，並有相似症狀。然而由於成年人症狀通常比較輕微，故容易被忽略。成年人應該提高警覺，特別是在出現疑似症狀時應盡早就醫，避免無意中將病毒傳染給家人、同事或兒童。

儘管手足口病通常被認為是輕微疾病，但仍有可能引發嚴重併發症，特別是免疫力較弱的兒童。常見併發症包括：

•脫水：

由於口腔潰瘍引起疼痛，患者可能因進食和飲水困難而導致脫水。脫水症狀包括口乾、尿量減少、頭暈和疲倦。對於幼兒來說，脫水可能迅速加劇病情，因此應特別注意他們的水分攝取

•病毒性腦膜炎：

在少數情况下，手足口病或導致病毒性腦膜炎，影響腦和脊髓膜，症狀包括高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬、惡心和嘔吐

•腦炎：

腦炎是更為罕見但更嚴重的併發症，症狀可能包括劇烈頭痛、行為改變、腦癇發作或意識改變

•心肌炎：

手足口病可能引發心肌炎，影響心臟正常功能，導致胸痛、心悸、呼吸困難，甚至危及生命

•小兒麻痹症癱瘓：

雖然極為罕見，但腸病毒71型引起的感染，可導致嚴重神經系統併發症，引致突然的下肢肌肉無力或癱瘓，並永久損害活動能力

家長和照顧者在照顧手足口病患者時，應密切監察病情變化，留意併發症迹象。如果出現脫水或上述嚴重症狀，應立即尋求醫療幫助，及早識別和接受適當治療，早期治療對於減少長期影響至關重要。

文：陳志鵬（藥劑連線 註冊藥劑師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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