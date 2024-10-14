明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

中醫意見：秋吃栗子補益脾腎 紓緩乾燥便秘

【明報專訊】栗子富含鉀質，營養師提醒腎病患者要適當控制分量；從中醫角度，栗子有「腎之果」美稱，唐代醫師孫思邈在《千金要方》提到，「栗，腎之果也，腎病宜食之」；明代李時珍的《本草綱目》亦記載，「治腎虛，腰腳無力，以袋盛生栗懸乾，每日吃十餘顆」。

配紅棗煮粥 補氣養血

註冊中醫郭瑩瑩解釋，從中醫角度，栗子是補虛健脾的食材，性味甘溫，入脾胃腎，具有補腎、益氣的功效。秋栗營養成分最豐富，正好配合適宜進補的秋冬時節。「服用栗子或包含栗子的食療，可以補益脾腎，增強體力，對於老年人和體弱者特別有益。」其滋補的特性，還能紓緩乾燥而出現的便秘。她建議將栗子搭配黑芝麻、牛奶或紅棗，例如配搭紅棗煮粥，增強栗子補腎益氣的功效之餘，也可以補氣及養血，並改善口感和營養價值。若想補充蛋白質，可以嘗試栗子燉雞，將栗子與雞肉一起燉煮，能夠增強養生效果。

易上火、消化不良宜少吃

惟她提醒，並非所有體質的人都適合食用栗子，栗子甘溫，容易上火的人也盡量少吃。此外，「栗子含有豐富澱粉質，食用栗子有即時飽肚的感覺，正如李時珍所說『若頓食至飽，反致傷脾矣』」，所以脾胃虛弱或消化不良的人，應該要控制進食分量或避免食用，建議吃的時候細細嚼碎，待口感無渣時再一點一點咽下去。

生吃難消化 或致過敏

踏進秋冬，糖炒栗子是受歡迎的街頭小食，但亦有人會生吃栗子。郭瑩瑩提醒栗子雖可生食，但難以消化，甚或引致敏感反應。「一般情况下，吃煮熟栗子不易引起過敏，但生栗子含有一種特殊蛋白質，加熱後會分解；但若未經加熱食用，可能會引起皮膚過敏或呼吸道疾病，還可能導致腸胃疾病」，所以過敏體質者不宜生吃栗子。

[健康]

上 / 下一篇新聞