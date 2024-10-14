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健康

淺嘗即止：栗子提拉米蘇高卡 正餐要「留肚」吃

【明報專訊】對於喜歡吃甜點的朋友來說，最近大熱的栗子提拉米蘇，加入了營養豐富的栗子，能否成為較輕盈的甜品選擇呢？與傳統的提拉米蘇相比，熱量是否更低？

註冊營養師陸肇麟指，傳統提拉米蘇主要成分包括雞蛋、砂糖、咖啡、馬斯卡彭芝士等，熱量及脂肪含量較高，1份熱量逾350千卡。而栗子提拉米蘇材料則是栗子、牛奶、忌廉、奶油乳酪（cream cheese）、全麥餅乾等；雖然少了砂糖和馬斯卡彭芝士，但熱量相差並不大，估計約300千卡。

他表示，栗子提拉米蘇雖沒有額外使用砂糖，可能糖分較少，但是栗子本身碳水化合物高，因而整體熱量沒下降多少。「根據食譜，使用cream cheese及忌廉分量都算多，拉上補下之後，兩者熱量沒有太大分別，都屬比較高熱量的食物。」要說其中優點，就是多了栗子本身的營養素，以及沒有使用酒。若要自製提拉米蘇，他建議盡量減少添加糖及脂肪，利用栗子天然甜味，再搭配低脂或脫脂奶油等乳製品。

蒙布朗保留更多天然營養

談到栗子甜品，不由得令人想起另一款法式經典甜品、栗子蓉堆成山的蒙布朗（mont blanc）。陸表示，1份蒙布朗熱量約187千卡，製作過程中栗子被搗成泥，保留原有甜味，沒有加入太多糖或忌廉，因而熱量及脂肪含量略低，同時保留更多天然的營養成分。

惟陸肇麟提醒，進食任何甜點都應該適量，尤其是關注糖分或熱量攝入的人士，需要謹慎控制分量。「1份可隨心享用的食物（discretionary food），包括零食、甜品、加工食品等，熱量應該約150千卡。但具體食多少，還要視乎個人健康、當日攝取熱量及運動量。」例如想在餐後享用甜品，就要減少餐中澱粉質或含高脂肪的食物，拉上補下，如有疑問建議諮詢營養師。

[健康]

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