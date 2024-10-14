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健康

黑白大廚爆紅甜品食材 當造秋栗 澱粉質勁過薯仔

【明報專訊】在大熱韓國料理節目《黑白大廚：料理階級大戰》中，冠軍廚師權聖晙巧妙運用便利店食材，創作出栗子提拉米蘇。這款甜品因而爆紅，不少觀眾都跟着食譜炮製。

秋天，栗子當造。餅店的栗子蛋糕，街頭攤販的糖炒栗子，還有餐桌上的栗子雞煲、栗子排骨湯……屬堅果類的栗子，營養豐富，熱量和脂肪較其他堅果低。以栗子炮製的提拉米蘇，會否更輕盈「抵食」？

在《黑白大廚：料理階級大戰》第8集，冠軍廚師權聖晙曾以一道甜點栗子提拉米蘇成功在敗部復活。這道甜品食材雖然簡單，製作方式卻營造出高級感，食譜推出便吸引不少觀眾跟風製作；有韓國便利店更隨即聯同冠軍推出栗子提拉米蘇，一開賣迅速售罄。而在當中擔任主角的栗子，無論作為小食，還是甜點、燜肉、煲湯，都常見於餐桌上。

較開心果杏仁低脂高纖

作為秋天代表食物之一，栗子本身營養豐富。註冊營養師陸肇麟指，栗子雖屬堅果類，但在營養分類上更偏向澱粉質，「相比其他常見堅果如開心果、杏仁，栗子脂肪含量相對較低」。每100克烤栗子（約12粒）有約2.2克脂肪、約245千卡熱量，是其他堅果的一半。惟碳水化合物較高，約有60克，其中澱粉質含量甚至比同等分量的薯仔更高；而膳食纖維則每100克約有5克，與一般全穀物如紅米、糙米一樣，都是高纖維的澱粉質食物。栗子適合代替部分主食或作為能量補充，增加飲食纖維，有利腸道健康；尤其是運動愛好者，在運動前後食栗子能迅速補充碳水化合物，提供能量，帶來飽腹感，可減少攝入其他高脂肪食物。

富含維C、鉀質 患腎病慎吃

此外，栗子含豐富維他命及礦物質，當中維他命C及鉀質含量特別豐富。陸肇麟指，100克栗子基本上補充到人體每日所需的43%維他命C；而鉀質可以幫助穩定血壓。不過，腎病患者不能處理過多鉀質，不宜進食過量，最好先諮詢營養師意見。

糖尿患者吃栗子 飯或麵量要扣減

值得一提是，栗子含有植化素，具有抗氧化功能，「有研究指栗子有一些特別的抗氧化物，可以幫助調節人體血糖水平，提高胰島素敏感度」，或對控制血糖有一定幫助。但陸肇麟提醒，糖尿病患者緊記限制分量，「許多人都不將栗子當作澱粉質來源，尤其是糖尿病患者，在碳水化合物的攝取分量上有嚴格限制，既吃飯又吃栗子很容易吸收雙倍分量的澱粉質，因此要懂得換算」。12粒栗子熱量與一碗白飯相若，所以視乎進食栗子的數量，同一餐減少飯或麵的分量，以取平衡。

栗子營養價值及飽腹感都比白飯高，有人就提出用它取代正餐來控制體重。陸肇麟指做法可取，但提醒栗子熱量不低，緊記控制分量。若平日以栗子作為餐與餐之間的小食，要小心熱量隨時超標，所以正餐分量也需要適當調整。

文：陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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