未來城市：企業牽頭推環保餐具 設計實用省物料 不求一步到位

無塑餐具設計比賽 蒐不同持份者意見

本港走塑分為兩個階段，第一階段自4月22日開始，禁止本地銷售即棄膠餐具和餐飲處所向顧客提供膠飲管、攪拌棒、刀、叉等9類即棄膠餐具，以及其他體積細小而回收困難，或已有成熟替代品的即棄膠餐具；堂食禁止提供膠杯、杯蓋、食物容器和食物容器蓋。

對餐廳來說，最直接的影響是職員不能再把廉價、方便而不環保的膠餐具信手拈來，盛載堂食或外賣食物。有餐廳讓食客加購紙、木和蔗渣等替代餐具，有些則免費提供。可是，市面替代餐具的弊端逐步出現，除了浸湯後扭曲變形的紙匙羹、太扁舀不了湯的木匙羹，還有蓋不牢的紙杯蓋……塑膠難分解，廢物流入海洋，還會影響生態，管制即棄塑膠是全球趨勢；但狼狽走塑，是否唯一出路？

業界摸石頭過河

「韓國、台灣、歐洲同樣走塑，但沒有香港走得那麼盡，比如歐盟相關規定下仍可以用膠蓋，而香港已經不行。香港的政策走得比較前，要先讚讚政府。」香港中文大學文化與宗教學系副教授、社會創新研究中心（CSIS）主任胡嘉明說。她最近因CSIS擔任「BEST with LESS 香港大專飲食業可持續包裝設計比賽」（下稱比賽）顧問及研究機構，隨主辦方美心集團到內地即棄餐具工廠考察，發現不止市民要適應新餐具，製造業和飲食業也在摸石頭過河。

長期研究垃圾問題，曾在北京研究廢品生活的她，今次考察生產廢品的源頭後，對生產者有多一分體諒。她續指：「走塑令去得盡是好事，飲食業界（對要適應政策）好頭痕。我們見到廠商有好多憂慮，他們的確可以做出完全無塑的餐具，但是否真的好用？如果（匙羹、叉）用用吓就揈揈吓，（碗）漏湯，（杯）漏飲品，就無謂。」

雖然美心集團非食品採購及可持續發展總監陳嘉慧指，集團旗下餐廳沒有收到無塑匙羹變形的投訴，她透露以目前技術，代替塑膠餐具的物料如紙和蔗渣，做成餐具時的黏合狀態，仍有改善空間。歐美早年已推動走塑餐飲，市面廠商因而有不少無塑餐具產品，但歐美與亞洲飲食文化大不同，不常見湯麵、老火湯等含大量液體的外賣食和飲品。胡嘉明說：「有美國廠商做開好多款外賣沙律餐具，其中最難處理的，都只是醬汁兜，難度不及香港湯麵外賣碗，要考慮是否密實、會否倒瀉。」

陳嘉慧說，集團供應鏈管理團隊，近年積極留意最新科研發展，希望找到性能更完善的無塑餐具。與此同時，他們透過比賽選出由大專生設計，參考過學術界、生產商、餐廳職工、設計師、食客等不同外賣持份者意見的數款即棄紙、蔗渣餐具，作集團日後革新即棄餐具的參考模型。這些設計務求使用最小分量的環保物料，平衡外賣食客體驗、走塑目標和餐廳營運所需。

冠軍設計採用蔗渣物料，省卻常用的醬汁碟蓋子，可把醬汁碟直接放進飯盒，與飯盒共用一個蓋；再把匙羹和叉與放進飯盒蓋凹位，像模型的組件一樣，可從飯盒蓋上按壓取出。這個由理工大學學生組成的得獎隊伍，另設計了可以共用同一款杯蓋的3種即棄杯；美心集團供應鏈管理總監（採購及策劃）區晉禮說，這個設計看似簡單，已能減省生產多款杯蓋所需的生產資源。目前多款作品正在中大利黃瑤璧樓地下展出，展期至本月16日。

重視不同用家處境 「即棄」仍有需求

區晉禮說，走塑令推出後市民的不滿和質疑，跟過往集團推出不同環保措施時收到的反應相近，卻總有方法解決。首先是時間，他們在2018年實施不主動提供飲管，「大家一開始都會驚訝：點解沒有飲管？過了一段時間，客人就已經接受，其他餐廳也有這個做法」。到2022年，他們集團全線餐廳堂食使用可重用餐具，兼且鼓勵自備餐具，「又遇到困難，過一段時間大家又接受了」。其次是提供誘因。去年，他們再以電子印花獎賞自備餐具買外賣的客人，「反應非常好」。據他了解，走塑令實施後，約七成食客選擇外賣走餐具，社會整體環保意識已提升。

比賽作品在商場展出 街坊投票

這次，他們再走多一步，讓用家——經常吃外賣的大學生，主導產品設計。「過去的即棄餐具產品，是由生產端主導，廠商做完就推出市面，而我們今次參賽的作品，同學模擬過早、午、茶和晚市的食物類型需要，令設計作品不止適合某類餐廳和時段。」作品的名次，由早前在商場展出時經街坊投票，聯同專業評審共同選出，經更多外賣持份者表達意見。

「有些環保人士可能會覺得，走塑但用紙（等替代物料），只要是即棄餐具，都是浪費。」胡嘉明說。這是否代表，所有客人應該戒掉外賣習慣，或每次都自備餐具？她笑說香港交通發達，食肆成行成市，放假在家休閒看劇的人，的確可考慮出門吃飯，而不是叫外送；但不可否定外賣及即棄餐具，仍有一定社會功能。「如果你是地盤工人，地盤不一定在市中心，如在荒蕪郊區，你可以怎麼不外賣？也可以看看保安人員，他們午膳通常都是在崗位吃，不太可能堂食。我們要了解別人處境。」

改變即棄餐具的物料有一定環保效果。比起難分解的膠，成本較貴的蔗渣餐具由天然蔗纖維製成，雖然未有主流回收途徑，但可在使用後作堆肥，較短時間內降解成有機物。不過，區晉禮坦言：「不論用什麼物料，其實源頭減廢才是核心價值。環保物料可以解決一部分碳排放問題，但無論你用塑膠、紙還是蔗渣，都會產生廢物。」陳嘉慧也指出，比賽為選出能夠精簡餐具的設計，「減少了多少物料是可以計算得到，但你問是不是完全減了很多，都未必」。她認為推進環保的關鍵，在於了解不同人的需要，比賽的另一個重要意義，是讓不同的外賣持份者交流想法。

有大專生在餐廳考察時發現，有客人因害怕使用自備餐盒會增加餐廳職員工作量，所以仍會在外賣時使用即棄餐盒、餐具，建議餐廳若有心推動自備餐具文化，可主動宣傳。考察也讓各方得知，除了成本及美觀考量，餐廳職員希望無塑即棄餐具能如舊日塑膠款式般疊起收納，飯盒設計亦要方便蓋上，節省出餐時間，保持食物質素。陳嘉慧說：「我們餐廳目前鼓勵大家自備可重用餐具，但有些客戶不方便自己清洗，需要用即棄。一方面，我們想因應情况，設計盡量環保又不減實用的餐具；另一方面，了解他們為什麼不自備餐具後，我們日後才能找個好方法，與他們一起改變行為習慣」。

減廢需共識 不 能一味靠禁

胡嘉明呼籲大眾要認清即棄塑膠方便背後有代價。「我們所謂方便，就是食完、飲完嘢，可以直接丟餐具。但即棄塑膠會變成微塑膠進入身體，造成後遺症，影響物種、健康、土壤和空氣，這是真的『方便』？」而無塑即棄餐具絕對不是環保飲食終點，重用餐具才是。她承認，環保習慣需要人花費額外工夫，每個地方的文化都不一樣，無普世通用的過渡方法；由商界發起討論，無論最終結果用什麼物料、怎樣設計無塑餐具、如何鼓勵和便利食客自備餐具，都是香港推進環保的好契機。

胡嘉明說：「學界講走塑，已經講了很久，說不可以再逃避即棄文化的後果。是否能馬上帶來行為改變？大部分時候都不是。反而，大企業的營運模式，會直接塑造社會文化。當企業帶頭提倡自備餐具，告訴客人不用怕麻煩職員，這會比我們在演講廳講到口乾舌燥，威力大更多。」

陳嘉慧解釋賽後跟進安排：集團透過比賽，得到多個考量了不同持份者意見的即棄餐具模型，下一步是選取並微調其中設計，物色合適的餐具製造商，商談物料、厚度等細節，平衡成本和效益，小批量生產並測試防漏性能，讓用家試用；若有不足便改善，最後才會大量生產。她預計整個過程需時9個月至一年，「時間長短都不是重點，重點是要能應用得好」。

為環保投入這般大量人力物力，是否值得？區晉禮回應道，雖然垃圾徵費暫緩，但未來還有第二階段走塑令——外賣不能提供膠杯、杯蓋、食物容器和食物容器蓋，集團希望盡早與客人及供應商演練，找到共識。「政府有碳中和目標，企業有可持續發展責任，只靠禁這個、禁那個，很難做到。」

胡嘉明打趣說美心集團的市佔率高，覆蓋港九新界各類餐廳，版圖猶如王國，研發出盡可能環保的新即棄餐具後，集團會否考慮擴大版圖至生產餐具？兩名集團代表笑稱美心仍是飲食集團，本次比賽得獎作品供參考，鼓勵業界自行研發。

【走塑篇】

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 楊柏賢、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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