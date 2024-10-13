明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

未來城市：企業牽頭推環保餐具 設計實用省物料 不求一步到位

【明報專訊】記者常光顧的粉麵檔，最近終於用完積存的塑膠飲筒，只是走塑後隨凍奶茶附上的紙飲筒，不夠廿分鐘便軟塌，使人掃興。《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》（下稱走塑令）實施近半年，適應期將過，相關部門可嚴厲執法。民以食為天，餐具從塑膠變無塑，意味全港要一起適應。有飲食集團與大專生、餐廳職工和設計師合作，重新設計用料更少的即棄餐具——但既然即棄，如何環保？原來他們認為環保難一步到位，若各界意見齊討論，抱怨可演變新思維。

無塑餐具設計比賽 蒐不同持份者意見

本港走塑分為兩個階段，第一階段自4月22日開始，禁止本地銷售即棄膠餐具和餐飲處所向顧客提供膠飲管、攪拌棒、刀、叉等9類即棄膠餐具，以及其他體積細小而回收困難，或已有成熟替代品的即棄膠餐具；堂食禁止提供膠杯、杯蓋、食物容器和食物容器蓋。

對餐廳來說，最直接的影響是職員不能再把廉價、方便而不環保的膠餐具信手拈來，盛載堂食或外賣食物。有餐廳讓食客加購紙、木和蔗渣等替代餐具，有些則免費提供。可是，市面替代餐具的弊端逐步出現，除了浸湯後扭曲變形的紙匙羹、太扁舀不了湯的木匙羹，還有蓋不牢的紙杯蓋……塑膠難分解，廢物流入海洋，還會影響生態，管制即棄塑膠是全球趨勢；但狼狽走塑，是否唯一出路？

業界摸石頭過河

「韓國、台灣、歐洲同樣走塑，但沒有香港走得那麼盡，比如歐盟相關規定下仍可以用膠蓋，而香港已經不行。香港的政策走得比較前，要先讚讚政府。」香港中文大學文化與宗教學系副教授、社會創新研究中心（CSIS）主任胡嘉明說。她最近因CSIS擔任「BEST with LESS 香港大專飲食業可持續包裝設計比賽」（下稱比賽）顧問及研究機構，隨主辦方美心集團到內地即棄餐具工廠考察，發現不止市民要適應新餐具，製造業和飲食業也在摸石頭過河。

長期研究垃圾問題，曾在北京研究廢品生活的她，今次考察生產廢品的源頭後，對生產者有多一分體諒。她續指：「走塑令去得盡是好事，飲食業界（對要適應政策）好頭痕。我們見到廠商有好多憂慮，他們的確可以做出完全無塑的餐具，但是否真的好用？如果（匙羹、叉）用用吓就揈揈吓，（碗）漏湯，（杯）漏飲品，就無謂。」

雖然美心集團非食品採購及可持續發展總監陳嘉慧指，集團旗下餐廳沒有收到無塑匙羹變形的投訴，她透露以目前技術，代替塑膠餐具的物料如紙和蔗渣，做成餐具時的黏合狀態，仍有改善空間。歐美早年已推動走塑餐飲，市面廠商因而有不少無塑餐具產品，但歐美與亞洲飲食文化大不同，不常見湯麵、老火湯等含大量液體的外賣食和飲品。胡嘉明說：「有美國廠商做開好多款外賣沙律餐具，其中最難處理的，都只是醬汁兜，難度不及香港湯麵外賣碗，要考慮是否密實、會否倒瀉。」

陳嘉慧說，集團供應鏈管理團隊，近年積極留意最新科研發展，希望找到性能更完善的無塑餐具。與此同時，他們透過比賽選出由大專生設計，參考過學術界、生產商、餐廳職工、設計師、食客等不同外賣持份者意見的數款即棄紙、蔗渣餐具，作集團日後革新即棄餐具的參考模型。這些設計務求使用最小分量的環保物料，平衡外賣食客體驗、走塑目標和餐廳營運所需。

冠軍設計採用蔗渣物料，省卻常用的醬汁碟蓋子，可把醬汁碟直接放進飯盒，與飯盒共用一個蓋；再把匙羹和叉與放進飯盒蓋凹位，像模型的組件一樣，可從飯盒蓋上按壓取出。這個由理工大學學生組成的得獎隊伍，另設計了可以共用同一款杯蓋的3種即棄杯；美心集團供應鏈管理總監（採購及策劃）區晉禮說，這個設計看似簡單，已能減省生產多款杯蓋所需的生產資源。目前多款作品正在中大利黃瑤璧樓地下展出，展期至本月16日。

重視不同用家處境 「即棄」仍有需求

區晉禮說，走塑令推出後市民的不滿和質疑，跟過往集團推出不同環保措施時收到的反應相近，卻總有方法解決。首先是時間，他們在2018年實施不主動提供飲管，「大家一開始都會驚訝：點解沒有飲管？過了一段時間，客人就已經接受，其他餐廳也有這個做法」。到2022年，他們集團全線餐廳堂食使用可重用餐具，兼且鼓勵自備餐具，「又遇到困難，過一段時間大家又接受了」。其次是提供誘因。去年，他們再以電子印花獎賞自備餐具買外賣的客人，「反應非常好」。據他了解，走塑令實施後，約七成食客選擇外賣走餐具，社會整體環保意識已提升。

比賽作品在商場展出 街坊投票

這次，他們再走多一步，讓用家——經常吃外賣的大學生，主導產品設計。「過去的即棄餐具產品，是由生產端主導，廠商做完就推出市面，而我們今次參賽的作品，同學模擬過早、午、茶和晚市的食物類型需要，令設計作品不止適合某類餐廳和時段。」作品的名次，由早前在商場展出時經街坊投票，聯同專業評審共同選出，經更多外賣持份者表達意見。

「有些環保人士可能會覺得，走塑但用紙（等替代物料），只要是即棄餐具，都是浪費。」胡嘉明說。這是否代表，所有客人應該戒掉外賣習慣，或每次都自備餐具？她笑說香港交通發達，食肆成行成市，放假在家休閒看劇的人，的確可考慮出門吃飯，而不是叫外送；但不可否定外賣及即棄餐具，仍有一定社會功能。「如果你是地盤工人，地盤不一定在市中心，如在荒蕪郊區，你可以怎麼不外賣？也可以看看保安人員，他們午膳通常都是在崗位吃，不太可能堂食。我們要了解別人處境。」

改變即棄餐具的物料有一定環保效果。比起難分解的膠，成本較貴的蔗渣餐具由天然蔗纖維製成，雖然未有主流回收途徑，但可在使用後作堆肥，較短時間內降解成有機物。不過，區晉禮坦言：「不論用什麼物料，其實源頭減廢才是核心價值。環保物料可以解決一部分碳排放問題，但無論你用塑膠、紙還是蔗渣，都會產生廢物。」陳嘉慧也指出，比賽為選出能夠精簡餐具的設計，「減少了多少物料是可以計算得到，但你問是不是完全減了很多，都未必」。她認為推進環保的關鍵，在於了解不同人的需要，比賽的另一個重要意義，是讓不同的外賣持份者交流想法。

有大專生在餐廳考察時發現，有客人因害怕使用自備餐盒會增加餐廳職員工作量，所以仍會在外賣時使用即棄餐盒、餐具，建議餐廳若有心推動自備餐具文化，可主動宣傳。考察也讓各方得知，除了成本及美觀考量，餐廳職員希望無塑即棄餐具能如舊日塑膠款式般疊起收納，飯盒設計亦要方便蓋上，節省出餐時間，保持食物質素。陳嘉慧說：「我們餐廳目前鼓勵大家自備可重用餐具，但有些客戶不方便自己清洗，需要用即棄。一方面，我們想因應情况，設計盡量環保又不減實用的餐具；另一方面，了解他們為什麼不自備餐具後，我們日後才能找個好方法，與他們一起改變行為習慣」。

減廢需共識 不 能一味靠禁

胡嘉明呼籲大眾要認清即棄塑膠方便背後有代價。「我們所謂方便，就是食完、飲完嘢，可以直接丟餐具。但即棄塑膠會變成微塑膠進入身體，造成後遺症，影響物種、健康、土壤和空氣，這是真的『方便』？」而無塑即棄餐具絕對不是環保飲食終點，重用餐具才是。她承認，環保習慣需要人花費額外工夫，每個地方的文化都不一樣，無普世通用的過渡方法；由商界發起討論，無論最終結果用什麼物料、怎樣設計無塑餐具、如何鼓勵和便利食客自備餐具，都是香港推進環保的好契機。

胡嘉明說：「學界講走塑，已經講了很久，說不可以再逃避即棄文化的後果。是否能馬上帶來行為改變？大部分時候都不是。反而，大企業的營運模式，會直接塑造社會文化。當企業帶頭提倡自備餐具，告訴客人不用怕麻煩職員，這會比我們在演講廳講到口乾舌燥，威力大更多。」

陳嘉慧解釋賽後跟進安排：集團透過比賽，得到多個考量了不同持份者意見的即棄餐具模型，下一步是選取並微調其中設計，物色合適的餐具製造商，商談物料、厚度等細節，平衡成本和效益，小批量生產並測試防漏性能，讓用家試用；若有不足便改善，最後才會大量生產。她預計整個過程需時9個月至一年，「時間長短都不是重點，重點是要能應用得好」。

為環保投入這般大量人力物力，是否值得？區晉禮回應道，雖然垃圾徵費暫緩，但未來還有第二階段走塑令——外賣不能提供膠杯、杯蓋、食物容器和食物容器蓋，集團希望盡早與客人及供應商演練，找到共識。「政府有碳中和目標，企業有可持續發展責任，只靠禁這個、禁那個，很難做到。」

胡嘉明打趣說美心集團的市佔率高，覆蓋港九新界各類餐廳，版圖猶如王國，研發出盡可能環保的新即棄餐具後，集團會否考慮擴大版圖至生產餐具？兩名集團代表笑稱美心仍是飲食集團，本次比賽得獎作品供參考，鼓勵業界自行研發。

【走塑篇】

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 楊柏賢、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞