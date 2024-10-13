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2024年10月13日星期日
星期日生活
星期日生活
靜（不）下來的韓江
編者話：好好讀一場
Short D：（十九）局外的局外人：訪Tim Tim Cheng
什麼人訪問什麼人：章彥琦專訪：一秒能扭拳局 大勢去仍要守
周日話題：這些性騷擾指控 是醫生失德抑或私怨？
無名周記：百歲卡特的遺憾
開門讀書：沒有得獎的村上
老少女之麻糬周記！
圖文城市：手相
同場加映：團結亞拉非藝術家──iniva成立三十周年
五音筆傳：怪物藝術家FKA twigs，令人期待的新專輯
#049 金魚囝
放心寫作 ：#106 你是戀愛腦嗎？
讀者來信：〈比強大更強大的小戰士〉
movie chic, movie style：《小丑：雙瘋》：由反英雄到反小丑
論語‧電影：影業寒冬，誰是兇手？
家明雜感：《完美物質》 狄美摩亞請受我一拜
影片簡評
星期日文學‧永不告別社會暴力與壓迫的歷史──2024年諾貝爾文學獎得主韓江
{安安達人}Eszter Matrai 研究老少大熊貓安安習性 照護動物 總可以做得更好
盤中食事：韓式肉煎：《黑白大廚》 拯救K-food困局
無定向學堂：腦癇患者咖啡送暖 分享經歷闢誤解
通識導賞：希臘眾神化身現代人 借神話講政治──剖析Netflix新劇Kaos
社會實驗：殯儀新搞作 百無禁忌 Band sound樂韻 另類送別
未來城市：企業牽頭推環保餐具 設計實用省物料 不求一步到位
movie chic, movie style：《小丑：雙瘋》：由反英雄到反小丑
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【明報專訊】《小丑》票房口碑雙收，成功塑造出亂世反英雄。來到續集《小丑：雙瘋》，評價變得兩極，從天堂到地獄，到底發生了什麼事？
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靜（不）下來的韓江
編者話：好好讀一場
Short D：（十九）局外的局外人：訪Tim Tim Cheng
什麼人訪問什麼人：章彥琦專訪：一秒能扭拳局 大勢去仍要守
周日話題：這些性騷擾指控 是醫生失德抑或私怨？
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#049 金魚囝
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論語‧電影：影業寒冬，誰是兇手？
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影片簡評
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